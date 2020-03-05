Кубань стремится войти в ТОП-10 регионов по качеству образования в России

Краснодарский край не раз попадал в центр внимания журналистов - по количеству первых классов в параллели. О первых «Ф» и «Ш» говорили все федеральные каналы. Как и о том, что Кубань затеяла большую школьную стройку. За неполные пять лет возведено 36 школ. Сейчас регион единовременно начал строить сразу 18 общеобразовательных учреждений.

Большие задачи в социальном блоке требуют от краевых властей финансовых и управленческих решений. И это касается не только образования, но и здравоохранения, поддержки семей с детьми, решения миграционных вопросов. О социальной стратегии региона – в интервью заместителя губернатора Краснодарского края Анны Миньковой.

Край прирастает 50 новыми школами

- Анна Алексеевна, Росстат дает ошеломительные цифры. Каждый год край прирастает более чем на 30 тысяч жителей. Как регион справляется с этой нагрузкой, которую, очевидно, сильнее всего ощущает социальная сфера?

– При всех аргументах касательно мощного потока переселенцев, могу сказать одно наверняка: если к нам едут, значит, у нас хорошо. На протяжении последних пяти лет в Краснодарский край, по нашим подсчетам, приезжает более 60 тысяч человек ежегодно. Треть из них - дети. Получается 20 тысяч ребят в год. Плюс демографический подъем. В итоге мы получаем ежегодный прирост 25-35 тысяч детей в наши школы. 35 тысяч ребят - это 35 школ. Каждый год. Вот почему пять лет назад мы начали самую масштабную стройку. Такой край не видел никогда.

На сегодня уже построено 36 школ. Всего с учетом этого года мы получим 50 школ. Только из регионального бюджета на это выделили 10 миллиардов рублей.

Автор фото: Геннадий АНОСОВ

– Сколько школ необходимо построить, чтобы закрыть проблему?

– По нашим оценкам, нужно еще 100 школ. Ведь переполненные школы - наиболее важная социальная проблема. Что касается прироста населения за счет миграции, то мы рассчитываем, что она сократится в течение пяти-шести лет. Значит, число новых школьников уменьшится. Это тоже нужно учитывать при проектировании.

Кроме этого, необходимо продолжать ремонт существующих школ. Некоторым учебным заведениям уже сотня лет, их реконструкция – тоже большой пласт работы для нас. Речь идет о 164 зданиях – это 76 детских садов и 88 школ. Второй год подряд край выделяет полмиллиарда рублей на капремонт и благоустройство территорий школ. Финансирование образования постоянно растет. В прошлом году - 55 миллиардов рублей, в этом году на 2,5 млрд больше. Это позволяет нам создавать равные образовательные возможности для детей в станицах и городах.

Бесплатное горячее питание - для 300 тысяч ребят

– В своем Послании к Федеральному Собранию Президент России призвал регионы обеспечить бесплатным питанием всех детей начальной школы. Что делается в Краснодарском крае?

– Мы вошли в число 68 субъектов России, где поручение будет выполнено уже в этом году, остальные регионы пока не готовы. 99% школ Краснодарского края обеспечены горячим питанием. У нас эта работа отлажена очень хорошо.

С 1 сентября 300 тысяч ребят будут обеспечены бесплатным горячим питанием. 1,5 млрд рублей из федерального, краевого и муниципального бюджета будет направлено на эти цели.

Но горячее питание – это не высший пилотаж. Например, в школах крупных городов для ребят организован шведский стол. И ученик может сам выбирать обед из двух-трех блюд. За качеством питания в школах я слежу лично. Везде должно быть одинаково хорошо.

– Если говорить о качестве образования, есть ли регионы, которые являются в этом плане примером для Краснодарского края?

– Мы постоянно все должны задаваться вопросом - что дает школа? какие пути она открывает? Мы сегодня должны сделать так, чтобы школа была профориентационной, чтобы в седьмом-восьмом классе дети уже принимали решение о будущей профессии. Для меня основная задача, чтобы край вошел в ТОП-10 регионов по качеству образования в стране. Для нас примеры - это Москва, Московская область, Татарстан.

– Чем регион может, скажем так, похвастаться перед другими?

– Краю на самом деле есть, чем гордиться. Многие наши инициативы сегодня востребованы. Если продолжить тему образования, то мы ввели дополнительные уроки «Самбо в школу» и «Шахматы в школах». Шахматами на Кубани увлекаются 76 тысяч детей, 80 процентов учебных заведений участвуют в проекте «Шахматы в школах» – регион был пионером в этом направлении. Число школ, где ввели самбо, в этом году удвоилось до 700.

Мы действительно идем по пути качественного всестороннего образования. Нацпроекты в этом серьезно помогают. В крае работает 153 центра «Точка роста», и их число будет только расти. В сентябре откроются еще 42. У нас очередь из детей, которые хотят заниматься в кванториумах. Два мобильных сейчас работают в районах края. До конца год закупим еще два.

Автор фото: Иван СЕМЕНЕЦ

Региональные 129 тысяч рублей

– Давайте поговорим о социальных выплатах. Краснодарский край один из регионов, который ввел свой материнский капитал. Какие еще уникальные соцвыплаты работают в крае?

– Абсолютно все льготы для всех категорий граждан в Краснодарском крае сохранены. Поддержка семей является одним из приоритетов. Несколько лет выплачивается региональный материнский капитал – за рождение третьего или последующих детей, который сегодня составляет 129 тысяч рублей. Деньги можно направить на улучшение жилищных условий, газификацию, образование. Некоторых параметров нет даже в федеральном маткапитале. Также у нас есть ежемесячные пособия за третьего ребенка. На это выделяют порядка трех миллиардов рублей каждый год.

Еще один факт. Сегодня Краснодарский край является лидером по количеству выданных ипотечных займов для семей с двумя и более детьми. Напомним, они могут получить ипотеку под 6%. Таких семей в регионе более полутора тысяч.

Мы заинтересованы в том, чтобы люди максимально использовали полагающиеся им льготы. В том числе, молодые семьи. Сегодня существует множество федеральных мер поддержки, по поручению президента вводятся новые - выплаты на первого ребёнка, увеличивается материнский капитал, упрощаются условия его получения. В крае мы сохранили и каждый год индексируем региональный материнский и ежемесячное пособие на третьего ребенка. Это очень важный момент, потому что Краснодарский край заинтересован в увеличении числа молодых жителей, в росте числа квалифицированных кадров.

Кластерный подход в медицине

– Какие принимаются меры, чтобы решить кадровый дефицит в здравоохранении? Особенно в первичном звене, которое сегодня так серьезно трансформируется.

– Сегодня нет ни одной отрасли, где нет дефицита кадров. И здравоохранение не является исключением. Поэтому при обсуждении этой темы важно не огульно критиковать, а объективно оценивать происходящее. Особенно это касается первичного звена медицины. Сегодня не только в России, но и в большинстве других стран, если у человека нет страховки, то получить какую-то медпомощь ему может быть просто не по карману.

В проблеме с кадрами в медицине Краснодарского края есть один очень важный аспект. Сегодня регион получает финансирование, лекарственные препараты и прочее исходя из официальных данных о численности населения. Принято считать, что на Кубани живут 5,6 миллиона человек. Однако на самом деле, в регионе, по самым скромным расчетам, живут 6,5 миллиона. Это то, что мы уже точно можем сказать. А если это так, то на систему здравоохранения ложится дополнительная нагрузка - миллион человек, которые нигде не учтены. Отсюда и получается запредельная нагрузка.

Тем не менее, сегодня первичное звено получает развитие. В этом году приобретем и установим 21 передвижной и 26 модульных ФАПов. Построим 21 офис врача общей практики, еще 21 спроектируем.

Запущены грандиозные стройки. Например, вторая очередь Краснодарской краевой больницы имени Очаповского, новый корпус детской краевой больницы, проектирование большого медицинского кластера с больницей СМП, перинатальным центром, онкодиспансером. Также проводим кадровую работу и привлекаем первоклассных медиков, как из других районов России, так и из-за рубежа, для высокотехнологичных операций.

Социальная политика сегодня максимально ориентирована на улучшение качества жизни людей. По ней люди оценивают эффективность работы властей. Это прекрасно понимают в Краснодарском крае и прикладывают для этого огромные усилия и финансы.