Скрипали сидят под арестом в Британии

В ней утверждается, что Россия не имеет никакого отношения к нашумевшему отравлению в Солсбери.

Жив ли Сергей Скрипаль - бывший офицер ГРУ, ставший предателем? Где сейчас он и его дочь Юлия? И что же на самом деле случилось с ними ровно два года назад? На эти вопросы у британских официальных лиц до сих пор нет внятных ответов. Свою версию происшедшего в книге «Скрипаль в тюрьме» представил Джон Хелмер – опытный журналист, профессор политических наук, написавший десятки исследований на международные темы.

СПЛОШНЫЕ ФЕЙКИ

«4 марта 2018 года двоих русских - Сергея и Юлию Скрипаль - обнаружили в бессознательном состоянии на скамейке в парке в центральной части Англии, - говорится в предисловии. - Нужно рассказать эту историю, но она не совсем о том, что произошло. Потому что единственные люди, которые могут сообщить все подлинные факты, это сами Скрипали, а они заперты в изоляции под охраной суровых мужчин, которые выполняют секретные приказы правительства... Факты, которые вы видели, слышали или о которых читали по поводу этого инцидента фальсифицированы, как и дальнейшие сообщения».

Еще зубодробительней начало первой главы: «Самое большое и долгое криминальное разбирательство в современной британской истории закончилось наказанием без свидетельств преступления и тем более его доказательств. Выводы, которые делают правительство Великобритании, его союзники за рубежом и все, без исключения, местные средства массовой информации, являются ложью. Жертвы, как выясняется, содержатся в секретном месте без контактов с адвокатами, своими родственниками, представителями консульства их страны. Никакой суд не судил их и не приговаривал к этому наказанию».

Автор подробно рассказывает о подноготной Скрипаля. Завербовавшая его британская разведка МИ6 не слишком высоко оценивала своего агента Forthwith (этот оперативный псевдоним можно перевести как «Мгновенный», «Немедленный»). В конце 90-х годов и в начале нулевых ему в течение шести лет платили по 3 тысячи фунтов (около 4 тысяч долларов) за каждую встречу со своими британскими кураторами и за разведывательную информацию, которую он им предоставлял. После освобождения из тюрьмы в России в результате «шпионского обмена» Скрипаль прилетел в Великобританию в июле 2010 года, и МИ6 сразу начала его допросы. Здешних спецов особенно интересовало, о чем рассказал за два года заключения экс-полковник ГРУ, не перевербовали ли его русские. Через четырнадцать месяцев Скрипалю разрешили поселиться в Солсбери. Однако за ним вели круглосуточное наблюдение.

Книга «Скрипаль в тюрьме» Джона Хелмера.

«НАПАЛИ ОТНЮДЬ НЕ РУССКИЕ»

В книге - тщательный «разбор полетов» с момента отравления отца и дочери. Джон Хелмер день за днем изучал всю информацию и на этом основании делает выводы. В то же время на трехстах с лишним страницах книги полно недоуменных вопросов. В первую очередь: почему официальный Лондон, обвиняя ГРУ в преступлении, не предоставляет реальных фактов и доказательств? Фото «странной парочки» Петрова и Боширова? Да, есть много снимков с ними, идущими по Солсбери, но нет НИ ОДНОГО рядом с домом Скрипаля, ручку двери которого они, по утверждениям властей, обработали ядом. Сам шпион вообще НИ РАЗУ за два года не появился ни на фото, ни на видео. Он настолько тяжело болен или что-то еще? Разве в цивилизованном обществе возможно, чтобы человека без решения суда держали взаперти и не разрешали произнести хотя бы пару слов?

На последний вопрос автор книги отвечает так: «Мы стали свидетелями того, что подобная ситуация в Великобритании реальна. Причина, по которой Скрипалю не дают возможности свободно высказываться, понятна. То, что он и его дочь Юлия до сих пор в заключении, доказывает, что отнюдь не русские напали на них ровно два года назад».

Почему Джон Хелмер заинтересовался «делом Скрипаля и написал такую пространную книгу? Об этом спрашиваю самого автора.

- В последние тридцать лет я сосредоточился на изучении проблем, связанных с Россией, - поясняет он. - В первую очередь пишу о ее экономике. Но нельзя полностью отделить бизнес от политики. Тем более, когда России по сути дела объявлена война из-за Украины, Крыма, в какой-то степени Сирии. К этим «фронтам» Запад, прежде всего Британия, добавили гигантскую шумиху вокруг отравления в Солсбери. Громогласные заявления политиков, кучи книг, тысячи статей... А невиданная по масштабам высылка российских дипломатов из разных стран! И я, конечно же, не мог оставаться в стороне.

«ОН ХОТЕЛ ВЕРНУТЬСЯ В РОССИЮ»

Рассказываю Джону, что на россиянах, работающих на Британских островах, тоже отразилось «дело Скрипалей». Я стал получать письма с оскорблениями, даже угрозами. В одном из посланий, которое пришло по электронной почте от некоего Энтони, был сплошной мат на чистом английском. Продираясь через него, я прочитал: «Ты уже лежишь дохлый в земле».

- Что же на самом деле случилось в Солсбери? – уточняю я.

- Мы точно знаем, что НЕ случилось, - отвечает мистер Хелмер. - Отец и дочь не погибли, и это особенно важно. Они, полагаю, находятся в тюрьме, но живы и могут говорить.

- Кто же отравил их?

- Англичане вполне могли опасаться, что Скрипаль расскажет о том, что он делал в последнее время, о его связях с МИ6. Особенно, если бы он вернулся в Россию, а он, насколько я знаю, этого хотел. Вообще если бы Скрипаль уехал домой, это было бы очень неприятно для его британских кураторов. Не буду гадать, а скажу о том, что совершенно ясно: заявления британской стороны не выдерживают никакой критики. Например, будто отца и дочь отравили русские, поскольку ядовитое вещество «Новичок» производят в России. Однако его делают и в Британии, и в США, и в других странах. Вообще подчеркиваю: доказательств российского участия в отравлении нет.

- В эти дни лондонские газеты сообщили, что Скрипали, мол, отбыли с Альбиона. Вроде бы уже нежатся под солнцем Австралии или Новой Зеландии.

- Вот если бы Скрипаль выступил в суде и сказал, что хочет уехать в Австралию, я бы поверил, - усмехается Джон. - Но этого не происходит и не произойдет, потому что он – политический узник.

Лондон.

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