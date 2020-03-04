Личная жизнь Владимира Кузьмина: музыканта семь лет делили жена и любовница

Одной из самых обсуждаемых тем последних месяцев стало воссоединение певца Владимира Кузьмина с его бывшей женой Екатериной, с которой он официально развелся два года назад. Недавно в СМИ появилась новость: 64-летний Владимир и 38-летняя Екатерина обвенчались. «Да, это правда», - заявила супруга артиста «Комсомолке», не раскрывая подробностей.

Но, как оказалось, женщина лукавила. О тайнах семейной жизни легендарного рокера нам рассказал родной брат артиста Александр Кузьмин. Выяснилось, что в семье музыканта долгие годы бушевали нешуточные страсти...

«Он не собирается жениться»

Александр Кузьмин тоже музыкант, много лет играл в группе брата, а сейчас занимается самостоятельным творчеством. Когда-то братья были очень близки, но в последний год, по словам Кузьмина-младшего, между ними пробежала черная кошка.

Александр Кузьмин тоже музыкант. Фото: Личный архив.

- Я люблю Володю и очень переживаю за брата, - признался «КП» Александр Кузьмин. - Я дружил со всеми его официальными и гражданскими женами, включая Алла Пугачеву и Веру Сотникову. Но сейчас не понимаю, что происходит. Володя никогда не любил шумиху и скандалы вокруг себя. Но с того момента, как прежняя жена Катя вновь объявилась в его жизни, стали происходить странные вещи. Недавно, например, СМИ написали, что они обвенчались. И уже якобы готовится новая свадьба. На самом деле они обвенчались - не помню - то ли пять, то ли восемь лет назад. Я был тогда в храме и сам же делал фото. На снимке на заднем плане стоит моя бывшая жена, с которой я расстался полгода назад. Зачем это искажение реальности? Я догадываюсь, кто стоит за этим информационным вбросом. Насколько я понимаю, Володя не собирается жениться, и, думаю, Катя пытается так утвердиться.

Посмотрите, кстати, его Инстаграм. Неужели все верят, что это он пишет в таких игривых тонах: «А что это мы такие счастливые? Ваши варианты». Скажу вам честно: Володя никогда не вел сам свой Инстаграм, он даже пароля не знает! Раньше его страницу вел помощник. А сейчас - Катя. Она сравнивает себя и его с какими-то древнеиндийскими персонажами («Гандхарв и Апсара» - подписан один из снимков), переписывается от его имени с поклонниками, а Володя и знать не знает, что она там пишет. Ему этого вообще не надо. А я не хочу, чтобы она из него клоуна делала!

Умница на мотоцикле

- Владимир и его жена кажутся счастливой парой. Екатерина даже простила мужу роман с яхтсменкой Светланой Карпухиной...

- На самом деле Светлана фейерверком ворвалась в жизнь Володи еще семь лет назад. Она нас всех тогда просто очаровала! Веселая, интересная, умная. Тогда ей было 20 лет, по сути, Володя - ее первая настоящая любовь. Она приехала к нему на концерт на своем мотоцикле. У нее уже тогда была собственная яхта.

Володю Света поразила тем, что она самостоятельная женщина. Приехала из Калининграда в Москву учиться, сама пробивалась. Я не очень-то уважаю женщин, которые сидят на шее у мужчин. Та же Катя, например, никогда не работала, она простая девочка из провинции. Сама по себе ничего не добилась. Может, раз в жизни с родителями вырвалась к морю на юг. Шла по набережной (Анапы. - Ред.), а Володя «под мухой» ее увидел и запал. Она, ее мама, папа в него вцепились. Оно и понятно: такая удача раз в сто лет выпадает. Володя же всех их содержит...

Светлана Карпухина познакомилась с артистом, когда подошла к нему за автографом. Фото: Личный архив.

В отличие от Кати Света работала, училась. Познакомилась с Володей, полюбила и стала жить им. И он очень нежно к ней относился, я это видел. Света - горячая, а Катя - как Снежная королева. С ней Володя был словно замороженный. А рядом со Светкой стал больше улыбаться, они были очень счастливы. Они непрерывно поддерживали любовные отношения на протяжении семи лет. Володя снимал ей квартиру в «Алых парусах» (элитный микрорайон в Москве. - Ред.) по соседству, в другом корпусе. Катя все эти годы знала про Свету. Наверное, когда люди очень долго живут в браке, жена может более спокойно относиться к контактам мужа с другими женщинами...

Дрались и швыряли телефон в окно

- Но если все было отлично - есть возлюбленная Света и жена Катя, зачем надо было разводиться? Ведь это Катя подала на развод?

- Да. Потому что Светка - очень сильная женщина. И Катя не смогла выдержать такого напора. Ситуация простая и понятная, когда две женщины не могут разделить одного мужчину, который каждый день делает им подарки по две тысячи долларов, сами понимаете...

- Женщины ставили ему ультиматум: она или я?

- Да они там дрались, кидались, царапались... Не знаю, может, Володе это было приятно. Наверное, любому мужику приятно, когда девушки дерутся за него. Случалось, из-за Володи ссорились, делили его. Раз во время выяснения отношений айфон последней марки улетел в окно.

- Чей телефон вылетел, Катин или Светин?

- В любом случае - купленный Володей. Он покупает каждый год новые телефоны всем своим женам и детям. После развода с Катей Володя и Света прекрасно прожили год душа в душу гражданским браком у него в загородном доме. Ходили на яхте, любовь, романтика, музыка. Вместе стали появляться на публике. Тем временем Катя не скучала, путешествовала по Индии. Света совершенно небезосновательно строила планы на будущее. И вдруг... Нарисовалась Катя.

- Почему она решила вернуться?

- Думаю, после того как Катя развелась, она поняла, что никаких денежных поступлений не получает, а за все же надо платить. За ту же элитную квартиру в «Алых парусах» за миллион долларов, которую ей Володя отдал, надо платить. А Катя не работает. Она помыкалась и поняла, что слаще места, чем Володя, никогда в жизни не найдет.

- Но как Света могла ее пустить?

- Катя подготовила эту акцию. Света шесть лет жила в «Алых парусах», а после развода переехала к Володе в его загородный дом. Год они жили. И вот 2 октября 2019 года Света приехала домой, вставила ключ в замок и... он просто не открылся. Потом вышла домработница и сказала, мол, забирай свои вещи и иди отсюда. Для Светы это был шок. По идее Володе нужно было найти смелость, пригласить ее в ресторан, сказать, мол, у нас с тобой не получается, хочу вернуться к жене...

- Света пыталась позвонить Кузьмину, спросить, в чем дело?

- А у него отключен телефон! И номер он поменял. Света сейчас очень страдает. Мы с ней постоянно на связи, она плачет с утра до вечера. Она не может представить себе жизни без Володи. Надеюсь, Володя это поймет...

После того как я поддержал Свету, брат перестал со мной общаться, и наши с ним общие друзья меня заблокировали. Ну понятно, они же все боятся потерять работу. Отец Кати, кстати, тоже работает у Володи шофером. Как бы семейный подряд. А мама ее - мозг, всем руководит. И вся история, когда Катя вернулась, - это, уверен, она все устроила.

- Неужели теща рулит в семье Кузьмина?

- По крайней мере, она - серый кардинал. Все от нее идет.

«Отдает деньги мешками»

- Думаю, Володя с Катей долго не выдержит, - считает брат музыканта. - В отличие от Кати, которая устраивает самопиар, Светлана обещала, что не будет давать интервью. Ей такой гигантский гонорар на ТВ предложили за откровения, на который она может себе обеспечить несколько лет жизни! А она сейчас работает за копейки в аэропорту. Она действительно любит Володю. А у Кати, думаю, чисто материальный интерес. К тому же Катя все деньги сливает собратьям по вере. Вы знаете, что она кришнаитка?

- Что значит «сливает»? Кришнаитам деньги относит?

- Да. Просто мешками.

- А Владимира она не обратила в свою веру?

- Думаю, обратила. Мы с Володей беседовали на эту тему, он мне много книг рекомендовал почитать и вообще в эту веру войти. Много людей обращались к этому - Борис Гребенщиков, например. Но я боюсь, честно говоря, с кришнаитами связываться. Катя Володю в вегетарианство привела, он чуть ли не голодает... При этом очень много работает, всех обеспечивает.

- И все-таки Кузьмин предпочел Катю, а не Свету!

- Пока так. Возможно, Света оказалась слишком сильной личностью для него. У нее крепкий стержень, она как его менеджер работала. Не давала ему пить, навела порядок в группе, дисциплину. Возможно, ему спокойнее и комфортнее в «тихом омуте» Екатерины. Но надолго ли? И надеюсь, что Света, эта Ассоль все-таки дождется своего «капитана» под «алыми парусами» (а именно «Алые паруса», где он снимал ей квартиру, помнят годы их любви и счастья)! И я уверен – она будет ждать его вечно!

КСТАТИ

«В квартиру за миллион долларов пустила кришнаитов»

- Творческому человеку легко заморочить голову всякими духовными исканиями, - считает знакомая Светланы Карпухиной Наталья. - Владимир поступил не по-мужски. Но он будто рассудок потерял от воздействия Кати. Словно думает не своей головой, а за него думают... Света мне рассказала, что в своей квартире Катя устроила пристанище для кришнаитов. Они там у нее живут, чуть ли не 30 человек. В квартире, которая стоит миллион долларов и которую ей отдал Владимир!

- Теперь он их выгонит?

- Нет. Он никогда не выгонит. Он не из таких людей.

- А где вообще Екатерина встречается со своими братьями по вере?

- Да прямо у нее в квартире! Там один из центров сбора кришнаитов. Вас туда не пустят. Там всюду замки и охрана. Но из ее квартиры выходили странные люди в диковинных одеяниях...

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Первый раз Владимир Кузьмин женился в 19 лет на поэтессе Татьяне Артемьевой. Она родила ему троих детей: Елизавету (1977 - 2002), Степана (1983 - 2009), Софью (1985). Позже двое старших детей погибли. Как писали в прессе, Лиза связалась с сатанистами, была зверски убита любовником в 2002 году. Степан был наркоманом, разбился, выпав из окна в 2009-м. Приемный сын Кузьмина Никита (сын Артемьевой) живет в США, был приговорен за финансовую аферу к трем годам, но амнистирован.

У артиста есть еще две дочери от мимолетных связей: Марту родила модель Ирина Мильцина, Николь - поклонница Татьяна Муинго.

Музыкант с дочками Софией (слева), Николь (в центре) и Мартой (справа).Фото: Instagram.com

В 1990 году артист вступил в брак с американской фотомоделью Келли Керзон. С третьей супругой Екатериной Трофимовой (1982 года рождения) певец прожил в браке 17 лет и развелся в 2016-м ради 27-летней Светланы Карпухиной. Светлана, уроженка Калининграда, окончила Балтийский федеральный университет и приехала продолжать обучение в Москве в бизнес-школе по специальности «менеджмент в музыкальном бизнесе и индустрии развлечений». Познакомилась с Кузьминым на одном из мероприятий, подошла за автографом. Потом предложила свои услуги в организации концертов и постепенно завоевала сердце рокера.

10 хитов музыканта

«Еще вчера»

«Когда меня ты позовешь»

«Мама»

«Моя любовь»

«Мячик»

«Пристань твоей надежды»

«Пять минут от дома твоего»

«Симона»

«Ты сказка в моей жизни»

«Я не забуду тебя»

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