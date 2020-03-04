Аптечный блогер Екатерина Диденко, которая устроила вечеринку с сухим льдом, рассказала про последний подарок погибшего мужа

Страна продолжает обсуждать трагедию, которая приключилась на вечеринке в московской сауне. Компания блогеров собралась отметить день рождения звезды Instagram Екатерины Диденко. Себя он именует «аптечным ревизорро». Апогеем праздника стал сюрприз от мужа: в бассейн он вывалил 25 кг сухого льда. Вещество моментально растаяло и превратилось в удушливый углекислый газ. В помещении без окон и закрытой дверью, люди начали терять сознание. Те, кто успел прыгнуть в бассейн ради эффектного фото — захлебнулись. Трое погибших, среди которых муж Диденко Валентин. Ему было 32 года.

Инстаграмщица, у которой до этой истории был один миллион подписчиков, а сегодня плюс 600 тысяч, продолжает активно вести страничку. В сториз вдова опубликовала портрет мужа а подпись:

— Еще один подарок мне сделал мой муж. Он умер не в день моего рождения, а 29 февраля в 01:00. Он дотянул, я верю, специально, чтоб мне было морально легче. А вот о его смерти я узнала из СМИ в 0:46. Они хоронили меня и еще не умершего мужа.

Своим подписчикам Екатерина также поведала, что переодела обручальное кольцо с правой на левую руку.

— Когда я пишу в инстаграм, мне становится легче. Мой психолог говорит, чтобы я не молчала.

Кроме того, Диденко попросила преданных подписчиков делать снимки экрана постов всех недоброжелателей. Блогер пообещала, что все, кто устроил ей травлю — ответят за свои слова. Когда она придет в себя.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/763726" frameborder="0"></iframe> "Он умер! Всё, его нет больше!": момент, когда в бассейн на вечеринке бросили сухой лед, попал на видео.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Про мужа я вспомнила уже потом»: Блогер Екатерина Диденко, на вечеринке которой погибли три человека, рассказала о трагедии

Следователи продолжают разбираться в обстоятельствах трагедии в московской сауне, где отмечали 29-летие «аптечного» блогера Екатерины Диденко. Шумная компания вывалила в закрытый бассейн сухой лед, диоксид углерода, а затем бросилась в воду. Надышавшись углекислым газом, молодые люди теряли сознание и тонули. (подробности)