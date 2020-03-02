«Про мужа я вспомнила уже потом»: Блогер Екатерина Диденко, на вечеринке которой погибли три человека, рассказала о трагедии

Следователи продолжают разбираться в обстоятельствах трагедии в московской сауне, где отмечали 29-летие «аптечного» блогера Екатерины Диденко. Шумная компания вывалила в закрытый бассейн сухой лед, диоксид углерода, а затем бросилась в воду. Надышавшись углекислым газом, молодые люди теряли сознание и тонули. Трех человек спасти не смогли. Среди погибших оказался муж Екатерины Валентин Диденко. Сама женщина уверяет, что супруг заранее предупреждал, что подготовил ей на день рождения сюрприз, но в детали не посвящал.

- Он мне не говорил, что там будет. «Это сюрприз». И вот такой получился сюрприз трагический, - сообщила Екатерина Диденко в программе «Пусть Говорят» на Первом канале. - На день рождения пришел фокусник. Я думала, это и есть сюрприз. Было весело, здорово. Но потом я увидела, как начали переодеваться ребята. (Гости рассказали, что «защитные» костюмы им заранее раздал Валентин, -Авт.). Я спросила, что сейчас будет. Мне сказали: сюрприз, выйди.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/763726" frameborder="0"></iframe> "Он умер! Всё, его нет больше!": момент, когда в бассейн на вечеринке бросили сухой лед, попал на видео.

Женщина уверяет, что узнала о будущем «фокусе» с сухим льдом в бассейне буквально за несколько секунд о трагедии. Разумеется, в студии вспомнили, что Екатерина - фармацевт с красным дипломом. Почему не остановила мужа?

- Когда начали засыпать сухой лед, я думала о том, что его насыпят и на этом все кончится. Я не думала, что туда будут прыгать люди. Думала, красивый дым, все порадуются и пойдут веселиться дальше.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/764032" frameborder="0"></iframe> Запись разговора Валентина Диденко с продавцами сухого льда для роковой вечеринки.

Первым в этот «дым над водой» нырнул блогер Вячеслав Звягин. За ним - еще несколько человек, включая мужа Диденко Валентина.

- Когда Славика достали из воды, я вижу, что у него лицо синее. Я спрашиваю: «Славик, это шутка?» Он молчит.

В студии «Пусть Говорят» Екатерину спросили, а где же в этот момент был ее супруг?

- Про мужа я вспомнила уже потом. Сначала вылез Славик и ему начали оказывать помощь. Те, кто выныривал был в сознании, их уводили. И тут я понимаю, что моего мужа нет, начинаю паниковать. Когда чуть-чуть стало меньше дыма, в воду прыгнул его друг и достал из воды.

По словам Екатерины, она сама пыталась откачать Валентина.

- Он был синим. Я делал ему и массаж сердца, и искусственное дыхание рот в рот. Сначала он был синим, потом его кожные покровы стали розовыми и он начал дышать. Мне тяжело, маленькой девушке, делать ему массаж сердца. Меня сменяли ребята. Я кричала, что нельзя переставать делать массаж. Потом пришли врачи... Когда вставили кислородный баллон, муж задышал. Ребята пробовали пульс - он был.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/764098" frameborder="0"></iframe> Все сторис блогера Екатерины Диденко.Собрали все сторис блогера Екатерины Диденко - как в день трагедии, так и после неё

Однако через несколько часов Валентин Диденко скончался в реанимации. Екатеина прожила с ним около десяти лет. У пары двое детей - четырехлетняя дочь и сынишка, которому нет еще и двух лет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/763798" frameborder="0"></iframe> Смертельная вечеринка блогеров в Москве: трое погибших.«День рождения провизора!», - кричали гости «аптечного блогера» Кати Диденко и прыгали в бассейн с сухим льдом…

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