Фантаст предсказал «смертельный вирус из Уханя» еще в 80-е

Несколько дней назад по Сети пронеслась сенсация: писатель Дин Кунц предсказал эпидемию коронавируса еще в 80-е! В его романе «Глаза тьмы» речь идет о смертельном вирусе, разработанном в городе Ухане. Вот что про него говорят в книге.

«Один китайский ученый, Ли Чен, тайком эмигрировал в Соединенные Штаты и привез с собой материалы о новом китайском бактериологическом оружии. Новый вирус они назвали «Вухан-400» (на самом деле, конечно, «Ухань-400» - переводчик романа Виктор Вебер механически транслитерировал английское название города. - Ред.), по названию города, рядом с которым находится секретная лаборатория, где создали этот вирус, и по эффективности он в сотни раз превосходил все прочие микроорганизмы, разработанные в любом другом научно-исследовательском центре нашей планеты. «Вухан-400» — идеальное оружие. Действует только на людей. Не передается никакими другими живыми существами. И, как спирохета, возбудитель сифилиса, «Вухан-400» жизнеспособен вне человеческого организма не дольше минуты. Это означает, что он не может навечно заражать объекты и даже целые территории, как сибирская язва и другие опасные заболевания. А после смерти носителя «Вухан-400» естественным образом погибает чуть позже, когда температура человеческого тела опускается ниже восьмидесяти шести градусов по шкале Фаренгейта. Вы понимаете, какие у него преимущества?»

В романе «Глаза тьмы» речь идет о смертельном вирусе, разработанном в городе Ухане.Фото: twitter.com

Конечно, от реального коронавируса «Ухань-400» отличается очень сильно. Коронавирус живет вне организма человека значительно дольше минуты. Смертность от него - не 100 процентов, как в романе, а всего 2-3. Инкубационный период занимает дни, а не часы, как у Кунца. И все-таки - Ухань?.. Это же надо было так догадаться.

Кстати, в первом издании романа супервирус вывели русские в городе Горький, и назывался он Gorki-400. Когда книгу переиздавали в конце 80-х, холодная война уже заканчивалась, и поэтому вместо русских появились китайцы с Уханем.

Забытые было «Глаза тьмы» сейчас активно обсуждают в интернете, предприимчивые книготорговцы продают старые издания по 50 долларов. А сам 74-летний Дин Кунц никак не комментирует волну пересудов насчет «предсказания». Да и что тут скажешь?

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Вспомнили и комикс «Астерикс и Транситалика». По сюжету, Юлий Цезарь организует грандиозные гонки, в которых могут принять участие представители всех народов «известного мира». Главное условие - победить в них должна римская команда. А возглавляет ее знаменитый наездник по имени… Коронавирус. (Он обычно носит маску, но когда ее снимает, выясняется, что он очень похож на гонщика Алена Проста).

Вспомнили и комикс «Астерикс и Транситалика».Фото: twitter.com

В соцсетях уже распространяется информация, что комикс вышел в 1981 году. На самом деле - в 2017-м. Впрочем, и три года назад слово «коронавирус» не было на слуху… Конечно, случайное совпадение, но довольно забавное.

Распространяется еще одна фотография: заметка в газете «Известия» от 12 августа 1981 года. Называется «Жертвы таинственной болезни».Фото: facebook.com

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Распространяется еще одна фотография: заметка в газете «Известия» от 12 августа 1981 года. Называется «Жертвы таинственной болезни».

«Еще два человека скончались в Испании в результате заболевания так называемой «нетипичной пневмонией» , сообщает корреспондент агентства «Франс пресс». Общее число жертв этой болезни достигло 89. Она вспыхнула ровно 100 дней назад в городе Торрехон-де-Ардос, в районе расположения базы ВВС США, где хранится бактериологическое оружие. Именно на этой базе скончался в 1979 году от болезни со сходными симптомами сержант ВВС США. Испанские специалисты были отстранены тогда от вскрытия тела умершего. В этой связи было выдвинуто предположение, что эпидемия «нетипичной пневмонии» вызвана утечкой вируса с этой базы. Эпидемия перекинулась и во Францию и Португалию».

С первого взгляда, стопроцентный фейк. Но достаточно набрать в гугле слова Torrejon de Ardoz pneumonia, чтобы выяснить: да, в 1981 году эпидемия действительно была. И паника была страшная. На сайте газеты El Pais выложен архив старых заметок - и 9 мая 1981 года они писали именно об «атипичной пневмонии» в этом городе. А Британский медицинский журнал писал о ней в августе того же года.

Правда, насчет американской военной базы - это, скорее всего, народная конспирологическая версия. Врачи изначально подозревали, что эпидемия вызвана легионеллезом (незадолго до того открытой болезнью, поражающей легкие; в 1976 году микроорганизмы через систему кондиционирования распространились в здании, где проходил съезд организации ветеранов «Американский легион», многие заболели и умерли).

По версии Британского медицинского журнала, виной всему употребление в пищу оливкового масла, которое местные производители по дешевке продавали в разлив. Чтобы снизить себестоимость, торговцы смешивали его с рапсовым. Но по ошибке не с пищевым, а денатурированным, использующимся в тяжелой промышленности. В это рапсовое масло было добавлено множество химикатов, включая анилин и ацетиламид. Таким образом, симптомы - сыпь, температура, рвота - были вызваны отравлением.

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