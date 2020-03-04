2020-03-04T12:31:50+03:00
Общество

Фантаст предсказал «смертельный вирус из Уханя» еще в 80-е

А еще о «коронавирусе» и «атипичной пневмонии» предупреждали комикс об Астериксе и газета «Известия» в 1981 году [видео]
Николай ГЕРАСИМОВ
Поделиться:
Несколько дней назад по Сети пронеслась сенсация: писатель Дин Кунц предсказал эпидемию коронавируса еще в 80-е!Несколько дней назад по Сети пронеслась сенсация: писатель Дин Кунц предсказал эпидемию коронавируса еще в 80-е!Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Несколько дней назад по Сети пронеслась сенсация: писатель Дин Кунц предсказал эпидемию коронавируса еще в 80-е! В его романе «Глаза тьмы» речь идет о смертельном вирусе, разработанном в городе Ухане. Вот что про него говорят в книге.

«Один китайский ученый, Ли Чен, тайком эмигрировал в Соединенные Штаты и привез с собой материалы о новом китайском бактериологическом оружии. Новый вирус они назвали «Вухан-400» (на самом деле, конечно, «Ухань-400» - переводчик романа Виктор Вебер механически транслитерировал английское название города. - Ред.), по названию города, рядом с которым находится секретная лаборатория, где создали этот вирус, и по эффективности он в сотни раз превосходил все прочие микроорганизмы, разработанные в любом другом научно-исследовательском центре нашей планеты. «Вухан-400» — идеальное оружие. Действует только на людей. Не передается никакими другими живыми существами. И, как спирохета, возбудитель сифилиса, «Вухан-400» жизнеспособен вне человеческого организма не дольше минуты. Это означает, что он не может навечно заражать объекты и даже целые территории, как сибирская язва и другие опасные заболевания. А после смерти носителя «Вухан-400» естественным образом погибает чуть позже, когда температура человеческого тела опускается ниже восьмидесяти шести градусов по шкале Фаренгейта. Вы понимаете, какие у него преимущества?»

В романе «Глаза тьмы» речь идет о смертельном вирусе, разработанном в городе Ухане. Фото: twitter.com

В романе «Глаза тьмы» речь идет о смертельном вирусе, разработанном в городе Ухане.Фото: twitter.com

Конечно, от реального коронавируса «Ухань-400» отличается очень сильно. Коронавирус живет вне организма человека значительно дольше минуты. Смертность от него - не 100 процентов, как в романе, а всего 2-3. Инкубационный период занимает дни, а не часы, как у Кунца. И все-таки - Ухань?.. Это же надо было так догадаться.

Кстати, в первом издании романа супервирус вывели русские в городе Горький, и назывался он Gorki-400. Когда книгу переиздавали в конце 80-х, холодная война уже заканчивалась, и поэтому вместо русских появились китайцы с Уханем.

Забытые было «Глаза тьмы» сейчас активно обсуждают в интернете, предприимчивые книготорговцы продают старые издания по 50 долларов. А сам 74-летний Дин Кунц никак не комментирует волну пересудов насчет «предсказания». Да и что тут скажешь?

* * *

Вспомнили и комикс «Астерикс и Транситалика». По сюжету, Юлий Цезарь организует грандиозные гонки, в которых могут принять участие представители всех народов «известного мира». Главное условие - победить в них должна римская команда. А возглавляет ее знаменитый наездник по имени… Коронавирус. (Он обычно носит маску, но когда ее снимает, выясняется, что он очень похож на гонщика Алена Проста).

Вспомнили и комикс «Астерикс и Транситалика». Фото: twitter.com

Вспомнили и комикс «Астерикс и Транситалика».Фото: twitter.com

В соцсетях уже распространяется информация, что комикс вышел в 1981 году. На самом деле - в 2017-м. Впрочем, и три года назад слово «коронавирус» не было на слуху… Конечно, случайное совпадение, но довольно забавное.

Распространяется еще одна фотография: заметка в газете «Известия» от 12 августа 1981 года. Называется «Жертвы таинственной болезни». Фото: facebook.com

Распространяется еще одна фотография: заметка в газете «Известия» от 12 августа 1981 года. Называется «Жертвы таинственной болезни».Фото: facebook.com

* * *

Распространяется еще одна фотография: заметка в газете «Известия» от 12 августа 1981 года. Называется «Жертвы таинственной болезни».

«Еще два человека скончались в Испании в результате заболевания так называемой «нетипичной пневмонией» , сообщает корреспондент агентства «Франс пресс». Общее число жертв этой болезни достигло 89. Она вспыхнула ровно 100 дней назад в городе Торрехон-де-Ардос, в районе расположения базы ВВС США, где хранится бактериологическое оружие. Именно на этой базе скончался в 1979 году от болезни со сходными симптомами сержант ВВС США. Испанские специалисты были отстранены тогда от вскрытия тела умершего. В этой связи было выдвинуто предположение, что эпидемия «нетипичной пневмонии» вызвана утечкой вируса с этой базы. Эпидемия перекинулась и во Францию и Португалию».

С первого взгляда, стопроцентный фейк. Но достаточно набрать в гугле слова Torrejon de Ardoz pneumonia, чтобы выяснить: да, в 1981 году эпидемия действительно была. И паника была страшная. На сайте газеты El Pais выложен архив старых заметок - и 9 мая 1981 года они писали именно об «атипичной пневмонии» в этом городе. А Британский медицинский журнал писал о ней в августе того же года.

Правда, насчет американской военной базы - это, скорее всего, народная конспирологическая версия. Врачи изначально подозревали, что эпидемия вызвана легионеллезом (незадолго до того открытой болезнью, поражающей легкие; в 1976 году микроорганизмы через систему кондиционирования распространились в здании, где проходил съезд организации ветеранов «Американский легион», многие заболели и умерли).

По версии Британского медицинского журнала, виной всему употребление в пищу оливкового масла, которое местные производители по дешевке продавали в разлив. Чтобы снизить себестоимость, торговцы смешивали его с рапсовым. Но по ошибке не с пищевым, а денатурированным, использующимся в тяжелой промышленности. В это рапсовое масло было добавлено множество химикатов, включая анилин и ацетиламид. Таким образом, симптомы - сыпь, температура, рвота - были вызваны отравлением.

А у тебя есть маска?.Маски - хит сезона. Всё из-за коронавируса А у тебя есть маска?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

К коронавирусу наиболее восприимчивы выходцы из Азии. Но и у европейцев нет полного иммунитета

Весь мир встревожен распространением эпидемии коронавируса. Вокруг нового заболевания много противоречивой информации. Мы собрали самые распространенные и популярные вопросы, которые обсуждают читатели на сайте kp.ru и в социальных сетях, и задали их врачу инфекционисту и вакцинологу Евгению Тимакову. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Во время оползня в Бразилии погибли по меньшей мере 16 человек
В Счетной палате усомнились в прогнозе по снижению бедности в России
Ученые предсказали исчезновение половины пляжей в мире
Сенатор спрогнозировал реакцию ЕС в случае попыток Украины заморозить «Северный поток -2»
Курс доллара опустился ниже 66 рублей
Российские ученые придумали, как защитить государственные компьютеры от взлома
В ОП поддержали идею ограничить продажу алкоголя в барах и ресторанах
МОК прояснил свой ответ по поводу поддельных подписей Родченкова
США нанесли воздушный удар по боевикам Талибан*
Названы самые популярные подарки на 8 марта
Минобороны Турции сообщило о гибели двух турецких солдат в Идлибе
Девушку-блогера избили в Таиланде соотечественники
Во Франции задержали мужчину, который взял в заложники беременную женщину и детей
"Это был большой риск": Путин рассказал про свое обещание, что кризис 1998 не повторится
Спецслужбы назвали радионяни уязвимыми для преступников
Минздрав назвал самые распространенные заболевания у беременных пациенток
Роспотребнадзор: новых случаев заболевания коронавирусом в России не зарегистрировано
Путин: экономическая ситуация в стране не идеальна, но есть база для развития
Путин: Россия уходит от нефтезависимости, но этого не сделать «одним щелчком пальцев»
В Госдуме предложили изменить правила продажи сухого льда
Алексей Сорокин: Матчи Евро-2020 могут показать в российском метро
Алексей Сорокин: Российским болельщикам для посещения матчей Евро-2020 нужна будет виза
Фондовые индексы США обвалились на 3% после снижения ключевой ставки ФРС
Алексей Сорокин о возможном переносе Евро-2020: "Никаких негативных сигналов от УЕФА нет"
Треть российских мужчин понимают, чего хочет женщина на 8 марта через намеки
В России вводят запрет на вывоз из страны медицинских масок и респираторов
Чаще всего ипотеку берут заемщики с доходом до 70 тысяч рублей