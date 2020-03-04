«Леру заменили после конфликта с Пугачевой?»: коллеги телеведущей предположили причину из-за которой телезвезда потеряла должность

Главная музыкальная премия страны поменяла всего лишь одну ведущую, а обсуждают это вторые сутки. Премию канала Муз-ТВ в прошлом году вели звезды: Ксения Собчак, Максим Галкин, Александр Ревва, Лера Кудрявцева. И вот неожиданная (для широкой публики) замена - о ней стало известно на недавнем пресс-завтраке, посвященном этой музыкальной премии, которая пройдет 5 июня.

Вместо Леры Кудрявцевой премию будет вести Ольга Бузова. Казалось бы, все очевидно: одну телеведущую заменили на другую - более популярную у молодежи. Однако, возмущение Кудрявцевой в социальных сетях можно понять: Лера начала работать на канале еще в прошлом веке, здесь до сих пор лежит ее трудовая книжка, она дружит с руководством канала. «Когда узнаешь новости из СМИ, а не от своего «друга», возникает вопрос: «А есть ли вообще дружба?» - рассуждала вчера Кудрявцева.

В окружении звезды предполагают, что причина ее замены не случайна. Мол, всему виной события прошлой весны. Тогда Кудрявцева сняла обидную для Пугачевой передачу. И вот из-за этого ее и заменили на значимом музыкальном событии. В прошлом году что-то менять было уже поздно - имена ведущих премии назвали до выхода скандальной передачи.

Напомним, что 13 апреля 2019-го года вышла программа «Секрет на миллион» (ведущая Лера Кудрявцева), посвященная юбилею Примадонны. В этой передаче Лера Кудрявцева задавала откровенные вопросы бывшим мужьям, друзьям Пугачевой. В итоге получился весьма сомнительный «подарок» к дню рождения. Алла Борисовна была так возмущена, что даже высказалась на эту тему в программе «Пусть говорят»: «Как из помойки выскакивает очень красивая девушка и начинает спрашивать: «Скажите, а вы спали с ней? А какая она в постели?» Не сужу людей, они должны отвечать, раз пришли. Но меня удивляет уровень ведущих, которые считают, что это поднимает им рейтинг». Очевидно, что Алле Пугачевой не понравились вопросы, которые Лера задала Миколасу Орбакасу и Сергею Челобанову. Кудрявцева просила поделиться подробностями первой брачной ночи и рассказать интимные тайны певицы - а кому такой «юбилейный выпуск» может понравиться?

Тогда Лера Кудрявцева ответила на критику Примадонны дежурными фразами: «Журналистика и работа на телевидении, которой я занимаюсь уже 25 лет - труд нелегкий, не всегда приятный для кого-то. Мы все рабы определенного формата и потребностей аудитории. Кстати, той самой, для которой Алла Борисовна поет уже много лет...».

«Увы и ах: в погоне за рейтингами, Лера теряет друзей и обижает уважаемых звезд. Почему нельзя было сделать хорошую передачу к юбилею Пугачевой - ведь историй полно. Для чего нужна была «чернуха». А потом все возвращается бумерангом...» - рассуждают коллеги Кудрявцевой в неформальных разговорах.

Чтобы развеять слухи мы позвонили генеральному директору Муз- ТВ Арману Давлетярову.

- Арман, столько слухов и обсуждений замены Кудрявцевой на Бузову. Опровергните или подтвердите их. Почему заменили Кудрявцеву на Бузову?

- Извините, но я не буду комментировать эту ситуацию...

Давлетяров ответил нам после недолгих раздумий. Так что официальная причина замены пока останется неизвестной. Очевидно одно - Ольга Бузова, вопреки прогнозам недоброжелателей, занимает все более прочные позиции в шоу-бизнесе.

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Для поющей ведущей сегодня счастливый день: взята новая высота - Ольгу пригласили в состав ведущих одной из крупнейших музыкальных премий страны. Церемония вручения наград «Муз-ТВ» состоится 5 июня уже в 18-й раз, а сейчас объявлена четвёрка «хозяев премии». (подробности)