2020-03-04T14:44:03+03:00
Политика

"Скоро сожгут больницы!" Украинцы устроили новый «чумной бунт» из-за коронавируса

Похоже, незалежная пришла в Европу — Средневековую. Скоро пойдет охота на ведьм и прокаженных
Роман ГОЛОВАНОВ
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В Черновцах соседи заболевшего коронавирусной инфекцией мужчины собрались у его подъезда и потребовали изолировать его жену в больнице.В Черновцах соседи заболевшего коронавирусной инфекцией мужчины собрались у его подъезда и потребовали изолировать его жену в больнице.Фото: Youtube
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Сначала в Новых Санжарах местные дикари, перепугавшись «смертельного вируса», хотели разорвать на клочки вернувшихся сограждан из Китая. А теперь стряслась новая история из средневековой незалежной. Наверно, факелы и вилы с прошлых коронавирусных погромов далеко не убрали.

Украина обнаружила первый случай коронавируса. Это произошло в городе Черновцы. Муж с женой вернулись из путешествия по Италии. У мужчины поднялась температура, начался кашель. Врачи забрали его в больницу. И там-то выловили китайскую заразу.

Прочитав в новостях, что в соседней квартире «пошла чума», жители ночью вышли на бунт. Собрались на митинг у подъезда и стали требовать: «Выгоните из дома жену прокаженного! Она тоже была в Италии!»

Перепуганная женщина забаррикадировалась в своей квартире. У нее нет ни повышенной температуры, ни кашля. Нет симптомов даже обычной простуды. Но разве это остановило «добрых соседей»? Чтобы их средневековый вопль услышали, украинцы пошли перекрывать дорогу.

Ни мэр города, ни врачи, ни полиция бунтарей успокоить не смогли. Власть пошла на поводу у толпы — женщину посадили в «скорую» и увезли на карантин. Наверно, понимали — оставь ее дома, «одичалые» выломают дверь и сожгут ведьму. Но все это только начало паники в «охваченном чумой городе». Представьте, когда число заболевших увеличится. Вот тогда эти же протестующие пойдут жечь больницы. А как еще в 21-м веке можно победить грипп? Так и до коронавирусного майдана не далеко.

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Потрясающая по своей откровенности история об эвакуации украинцев из ставшего всемирно известным после вспышки эпидемии коронавируса китайского города Ухань достойна отдельного сюжета в серии литературной «Библиотеки приключений» и исторического учебного курса «Единая Украина». (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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