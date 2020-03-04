2020-03-04T15:48:05+03:00
Общество

Кузница кадров «Почты России»: как «омолаживается» федеральный почтовый оператор

В Москве подведены итоги всероссийского конкурса студенческих работ «Профстажировка 2.0». 505 победивших в нем студентов отправятся на практику в крупнейшие российские компании и ведомства, разместившие свои кейсы на сайте конкурса
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Автор фото: Станислав КРАСИЛЬНИКОВ/ТАССАвтор фото: Станислав КРАСИЛЬНИКОВ/ТАСС
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Одной из победительниц стала Елизавета Зонова – она проработала задачу «Почты России» и предложила ряд мер по развитию социальной и бизнес-функции компании. Награду студентке вручил генеральный директор АО «Почта России» Максим Акимов.

«Сегодня «Почта России» находится на пути масштабной трансформации в цифровую компанию с фокусом на предоставление почтово-логистических услуг и социальных сервисов гражданам нашей страны. На пути глобальных изменений нам очень важен свежий взгляд, нестандартное мышление, которым обладает молодежь. Я буду рад видеть Елизавету Зонову, которая успешно решила кейс «Социальная платформа Почты России», в числе стажеров, а в дальнейшем, возможно, и наших сотрудников», – сказал Акимов.

Стажировки перспективных студентов – не единственный механизм привлечения и обучения молодых кадров в компании. В 2020 году в Почте России запущен Корпоративный университет. Университет станет платформой для развития профессиональных компетенций и цифровой обучающей среды. «Залог успеха - в умении быть открытым новому, находить разумный баланс между накопленными знаниями и использованием инновационных технологий. Мы создаём условия для развития наших сотрудников, что имеет первостепенное значение. Нам важно дать нашим людям возможность использовать лучшие практики и динамично непрерывно меняться, становясь лидерами цифровой трансформации», – рассказывает руководитель Корпоративного университета Юлия Чередникова.

В Почте России активно разрабатываются механизмы практик, стажировок и взаимодействия с вузами.

Автор фото: Сергей БОБЫЛЕВ/ТАСС

Автор фото: Сергей БОБЫЛЕВ/ТАСС

Для тех, кто решает связать свое будущее с федеральным почтовым оператором, в компании образован Молодежный совет – сообщество молодых сотрудников почты, которых, кстати, немало: почти каждый третий сотрудник «Почты России» не старше 35 лет. На базе совета молодежь разрабатывает и реализует собственные проекты. Участие в значимых социальных акциях позволяет сотрудникам развиваться в личностном и профессиональном планах, проявлять лидерские качества. «По большей части, это проекты корпоративного волонтерства – дни донора, забота об окружающей среде, помощь пожилым людям, – рассказывает руководитель департамента внутренних коммуникаций «Почты России» Екатерина Белова. – В самом совете состоят примерно 650 человек со всей страны. Казалось бы, это не так много, но охват акций, которые они проводят, колоссальный. За прошлый год, например, в них приняли участие больше 10 тысяч сотрудников».

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