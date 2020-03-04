Шнур обматерил политических противников. Теперь депутат Милонов требует покарать хулигана
Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров начал свой триумфальный поход на выборы в Госдуму. Сначала он вступил в «Партию Роста». Потом написал пару матерных стишков. А теперь — выпустил в Instagram хулиганистую песню. Там он доходчиво передал все, что хочет сделать с конкурентами:
Что за выборы без драки?
Поворачивайте сраки,
Я всех разом ****** -
Внесистемных и системных,
Все едино, все олдово.
Партия моя растет,
Как член у молодого.
Выборы, выборы,
Белки скачут в колесе.
Кандидаты — *****,
Засажу по гланды всем!
Наказать Шнурова вызвался его давний противник, депутат Госдумы Виталий Милонов. Он пришел в ярость, когда услышал вопрос про «новый шедевр».
- Это разве стихи? Ну, чушь! Напился мужик, порыгал в микрофон, а вы и рады обсуждать. Пусть идет на Думскую и с другими пивняками отжигает. Пока полиция не свинтит за дебош. Кто это смотрят? Офисные клерки-бунтари. Сидят там перед мониторами, пока начальник не видит, и тихонечко похихикивают. Гражданина Шнурова надо покарать за хулиганку. Дать ему 15 суток. Пусть проспится в обезьяннике. Там, кстати, и со своими фанатами познакомится, - сказал «КП» Милонов.
Шнуров вступил в Партию роста и решил идти в Госдуму. Реплика Мардана.Колумнист «КП» Сергей Мардан считает уход музыканта в политику «искусственным бессмысленным проектом»
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Сергей Шнуров: Досье "КП"»