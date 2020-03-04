2020-03-04T16:40:47+03:00
Общество

Шнур обматерил политических противников. Теперь депутат Милонов требует покарать хулигана

Шнур пообещал ****** «внесистемных и системных» конкурентов на выборах
Роман ГОЛОВАНОВ
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Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров начал свой триумфальный поход на выборы в Госдуму. Фото: Наиль Фаттахов/ТАССЛидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров начал свой триумфальный поход на выборы в Госдуму. Фото: Наиль Фаттахов/ТАСС
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Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров начал свой триумфальный поход на выборы в Госдуму. Сначала он вступил в «Партию Роста». Потом написал пару матерных стишков. А теперь — выпустил в Instagram хулиганистую песню. Там он доходчиво передал все, что хочет сделать с конкурентами:

Что за выборы без драки?

Поворачивайте сраки,

Я всех разом ****** -

Внесистемных и системных,

Все едино, все олдово.

Партия моя растет,

Как член у молодого.

Выборы, выборы,

Белки скачут в колесе.

Кандидаты — *****,

Засажу по гланды всем!

Наказать Шнурова вызвался его давний противник, депутат Госдумы Виталий Милонов. Он пришел в ярость, когда услышал вопрос про «новый шедевр».

- Это разве стихи? Ну, чушь! Напился мужик, порыгал в микрофон, а вы и рады обсуждать. Пусть идет на Думскую и с другими пивняками отжигает. Пока полиция не свинтит за дебош. Кто это смотрят? Офисные клерки-бунтари. Сидят там перед мониторами, пока начальник не видит, и тихонечко похихикивают. Гражданина Шнурова надо покарать за хулиганку. Дать ему 15 суток. Пусть проспится в обезьяннике. Там, кстати, и со своими фанатами познакомится, - сказал «КП» Милонов.

Шнуров вступил в Партию роста и решил идти в Госдуму. Реплика Мардана.Колумнист «КП» Сергей Мардан считает уход музыканта в политику «искусственным бессмысленным проектом»

ИСТОЧНИК KP.RU

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