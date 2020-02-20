2020-02-20T18:18:58+03:00
Политика

У русской политики Шнур развязался

Эпатажный музыкант Сергей Шнуров объявил о вступлении в «Партию Роста» и возможном участии в выборах в Госдуму
Владимир ВОРСОБИНОбозреватель
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Стихотворно, мелодично вертя на своей харизме нынешние порядки, Шнур стрижет купюрыСтихотворно, мелодично вертя на своей харизме нынешние порядки, Шнур стрижет купюрыФото: Михаил ФРОЛОВ
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Не знаю у кого как... Но у меня новость, что Шнур возглавит список «Партии Роста» на выборах в Госдуму, вызвала легкое омерзение. Конечно, чувство не такое мерзкое как после участия рокера Паука на выборах в Москве. И не такое тошное, как Собчак в кандидатах в президенты. И конечно, оно выглядит не так иезуитски приторно, как дарование Захару Прилепину персональной партии «под ключ»...

Шнур не так раздражает.

Он все-таки из другого теста.

От него веет классическим шутовством из европейских сказок, когда из-за маски придворного Дурака, матерщинника и крамольника глядит мизантроп. Усталый мудрый мизантроп. Если оппозиционеры с упорством дятла доказывают, что в стране все плохо, и идут ради этой замусоленной идеи под полицейские дубинки, то Шнур ту же тему подает красиво, творчески. В его руках протест превращается в... дойную корову.

Стихотворно, мелодично вертя на своей харизме нынешние порядки, Шнур стрижет купюры. Собирая залы и корпоративы, он красиво обматерил в России почти все и почти всех. Ему стало скучно. И все совпало. Шнуру, похоже, предложили Новый Мега-Корпоратив – давай, Сергей, развлеки избирателей. От парламентских партий, их лидеров, от этого нафталина избирателей уже тошнит. Зажги по-крупному, Серега!

Веселые времена.

Павленский приколачивает мошонку на Красной площади, Зеленский становится президентом, а человек родивший бессмертное: «Выборы-выборы, кандидаты пидоры», идет в Госдуму.

И вполне может вывести скучную «Партию Роста», населенную представителями нелюбимого народом русского бизнеса, в парламент. Власти давно лелеют надежду населить Госдуму хоть кем-то от среднего класса. То ли для отчетности, то ли в надежде как-то разбавить здравым смыслом привычное левацко-патриотическое думское безумие.

И у Шнура это может получиться. Он «электрически» пользует протест, причем не тот, когда ты хочешь выбрать кого-то другого, а когда ты хочешь послать ВСЕХ.

Если избиратель узнает о возможности отправить на... (да-да, именно туда, о, бдительные цензоры!), всю сегодняшнюю гнилую политику, парламентских клоунов, безысходное (тут шепотом) и на самом деле неизбираемое болото, он проголосует за Шнура.

По-детски мечтая, что взберется лидер «Ленинграда» на трибуну и наконец-то скажет властям от имени избирателей то самое сакральное слово. А дальше кто знает. Может плюнет, и уедет Шнур к себе в Питер на покой, с чувством выполненного перед страной долга. Может – останется. Для дальнейших издевательств...

Но мы то знаем, что на самом деле произойдет.

Шнур окажется респектабельным Шнуровым Сергеем Владимировичем. Все будет как всегда, но с какой-то «Партией Роста» в парламенте.

А народ после этого концерта с чувством легкого недоумения как обычно разойдется по домам.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«В Думе не нальют вам рюмку коньяку» Поклонская в стихах высмеяла «депутата» Шнурова

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ИСТОЧНИК KP.RU

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