2020-03-04T20:36:29+03:00
Политика

«Разбомбленные Россией» больницы в Сирии целы

Российские военные на освобожденных территориях в Идлибе проверили информацию из докладов ООН
Александр КОЦ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Москву вновь обвиняют в бомбардировках жилых районовМоскву вновь обвиняют в бомбардировках жилых районовФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В турецкой прессе в преддверии встречи Путина и Эрдогана, публикуются выдержки из доклада Комиссии ООН по «неизбирательным ударам ВКС России». Москву вновь обвиняют в бомбардировках жилых районов, в результате которых разрушаются гражданские объекты.

Проверить эту информацию на территории, контролируемой боевиками, практически невозможно. Зато благодаря наступлению сирийских войск, российские военные в освобожденных городах получили возможность своими глазами посмотреть на объекты, упомянутые в докладе от 12 февраля как разбитые ударами российской авиации. Результаты этой проверки в одном из городов с фотографиями и привязкой координат оказались в распоряжении редакции:

«...Городская больница «Аль-Салям»- разрушений здания не выявлено...

Городская больница «Аль-Салям

Городская больница «Аль-Салям

...Национальная больница города Маарет-эн-Нууман - зафиксированы множественные повреждения в результате артиллерийских обстрелов (а не авиационных, как заявлено в докладе - Ред.)...

Национальная больница города Маарет-эн-Нууман

Национальная больница города Маарет-эн-Нууман

...Комплекс скорой помощи и поликлиники Маарет-эн-Нууман - повреждений здания не выявлено, там сейчас оказывается помощь военнослужащим САР, получившим ранения...

Комплекс скорой помощи и поликлиники Маарет-эн-Нууман

Комплекс скорой помощи и поликлиники Маарет-эн-Нууман

...Поликлиника в н.п. Кафер-Рума - повреждений не выявлено...

Поликлиника в н.п. Кафер-Рума

Поликлиника в н.п. Кафер-Рума

...Медицинский центр Эстерн Дир - повреждения от артобстрелов (а не авиационных - Ред.)...»

Медицинский центр Эстерн Дир

Медицинский центр Эстерн Дир

Впрочем, ничего нового. Все это мы уже не один раз проходили с «Белыми касками» и их «химическими провокациями», которые, по мере освобождения территорий, были благополучно развенчаны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Война в Сирии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Верховная Рада утвердила новый состав правительства Украины
Треть такси в Москве возят пассажиров без разрешений
МИД порекомендовал россиянам не ездить на японский остров Хоккайдо из-за коронавируса
IT-куб и кванториумы: в Самарской области создают цифровую образовательную сферу
Первый тайм четвертьфинала Кубка России Спартак - ЦСКА завершился вничью 2:2
СБУ подозревает украинца в пытках соотечественников
В Гонконге подтвердили первый случай передачи коронавируса животному
Уволился директор московской школы, где дети получили ожоги глаз
Денис Шмыгаль назначен новым премьер-министром Украины
Кандидат на пост Украинского премьера рассказал о своих планах по работе правительства
Блумберг вышел из президентской гонки в США в пользу Байдена
В Сбербанке создали модель распространения коронавируса в России и в мире
Кутепов, Соболев и Джикия попали в стартовый состав "Спартака" на игру против ЦСКА