Турцию поймали на артиллерийской поддержке боевиков в Сирии

Террористы в Сирии продолжают огрызаться: за минувшие сутки устроили несколько массированных атак с применением бронетанковой техники на подразделения Сирийской армии в направлении Кминас – Найраб. Сирийские военные заметили, что в вооруженном конфликте принимала участие еще и третья сторона.

- Действия боевиков поддерживались огнем артиллерии турецких вооруженных сил, что позволило террористам прорвать оборону сирийской армии. Для недопущения выхода бандформирований вглубь сирийской территории по просьбе сирийского командования самолетами СУ-24 ВКС России был нанесен удар по прорвавшимся вооруженным формированиям террористов. Это позволило сирийским войскам успешно отбить все атаки, - говорится в заявлении российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии.

Российские самолеты уничтожили танк, 6 боевых машин пехоты, 5 пикапов с крупнокалиберными пулеметами, которые боевики активно используют в городских боях.

- По линии деконфликтинга до турецкой стороны была доведена информация о том, что российскими средствами объективного контроля вскрыт факт артиллерийского огня со стороны турецких позиций по подразделениям сирийской армии. В результате чего 4 сирийских военнослужащих получили ранения. После доведения данной информации до турецкой стороны огонь их артиллерии был прекращен, - отмечается в сообщении.

В Центре примирения враждующих сторон в Сирии обратили внимание, что это не первый случай поддержки боевиков со стороны вооруженных сил Турции. Во избежание инцидентов турков призвали прекратить поддержку действий террористов и передачу им вооружений.

ВКС России нанесли удар по террористам, прорвавшимся вглубь сирийской территории.

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