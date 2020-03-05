Как корреспондент «Комсомолки» пытался трудоустроиться по объявлениям: «Ищу работу 50+. Просьба - не кидать!»

НА ПОДХВАТЕ У КОРРУПЦИОНЕРОВ

Кто мешает потоку народа в час пик, когда даже контролеры метрополитена скромно отходят в сторонку? Правильно: распространители бесплатных газет. Главная тема этих выпусков - поиск персонала.

Интересно, можно ли найти что-то стоящее вот так, наудачу, без помощи знакомых, без рассылок резюме и собеседований с бестолковыми рекрутерами? Беру газету и окунаюсь в мир курьеров, охранников, официанток и фасовщиц.

Первое, что выхватывает глаз, - приглашения поработать курьером - очень много вакансий. Платят от 3 до 6 тыс. руб. за выезд, в месяц - до 90 тыс. Срочно звоню, пока все места не расхватали.

- Это не просто курьер, а курьер-регистратор, знаете такую тему? - сбивает с меня пыл человек на другом конце провода. - Нужно регистрировать на себя компании.

- То есть быть подставным директором?

- Плохое вы слово подобрали, подстав у нас не бывает, - обиделся собеседник. - Просто законодательство не позволяет заниматься бизнесом госслужащим, людям в погонах. Вот мы для них работаем…

Открыть фирму - это начальный этап. Дальше, если не буду тупить или косячить, меня порекомендуют заказчику для работы напрямую.

- Надо быть на связи - платежки подписать или что, - стараясь не сболтнуть лишнего, растолковывал собеседник и поскорее перешел на привычную дорожку. - Вам же за это будут платить! 15 - 20 тысяч в месяц, плюс за каждый выезд. И все это чистыми - для поддержания тонуса вполне достаточно.

Вообще-то маловато для тонуса. Интересно, сколько платил зицпредседателю Фунту Остап Бендер?

- Так мало ли какие бумажки он даст подписывать - это же риск. Меня и посадить могут! - не унимался я.

- Да не переживайте - уголовной ответственности гендиректор не несет, - выпалил вербовщик, судя по голосу, даже не покраснев.

«Ищу работу 50+. Просьба - не кидать!»Фото: Валентин ДРУЖИНИН

А ведь в действующем УК статей на директора пруд пруди. И подставные запросто получают сроки в рамках борьбы с обналичкой и нелегальным отмыванием средств, полученных преступным путем.

В общем, перспектива невеселая. В другой подобной конторе, которая расположилась прямо по соседству с налоговой инспекцией у метро «Сходненская», мне проговорились, что живут такие фирмы не более двух месяцев, самое долгое - до полугода. Одна или несколько сделок, скорее всего, коррупционных, судя по клиентам - чиновникам и силовикам, и все: фирму ликвидируют.

Нет, не пойду я туда и другим не посоветую. Даже если с деньгами эти «Рога и копыта» не кинут, то нанять адвоката обойдется еще дороже.

КИРПИЧ - ДЕНЬГИ - КИРПИЧ

Регистратора из меня не получилось - ну и ладно. В соседней колонке вижу самую высокооплачиваемую позицию в этой газете - до 150 тыс. руб. в месяц. «Работа на дому. Высокий доход при минимуме усилий» - это то, что мне надо! Побежал!

В комнатке затрапезного Дома культуры на севере Москвы нас трое претендентов. 70-летний пенсионер дядя Феликс, которому нужно 300 тысяч целковых на пристройку для дачи: этот железный человек работает продавцом за 1200 руб. в день - с этого пристройкой не разживешься.

За каждую форму обещали платить 450 руб. наличнымиФото: Владимир ПЕРЕКРЕСТ

Второй - киргизский гастарбайтер Алдан, в Москве он красит автомобили, тысяч 80 выходит в месяц. Но он планирует открыть мусороперерабатывающий заводик, так что еще деньжата не помешают. Ну и я.

Оказывается, мы будем участвовать в производстве облицовочного камня - сейчас это последний писк не только дачной моды, но и внутренней отделки апартаментов в стиле лофт.

Наша задача - делать формы для изготовления декоративного камня. Сплошная химия. Дают тебе две баночки. Надо их содержимое смешать и залить в специальную опалубку с бортиками и наклеенными кирпичами. Когда жидкость застынет, получится полиуретановая форма с углублениями. В них заливают смесь - и через несколько часов кирпич готов. Но кирпичи будут делать другие, а наша задача - гнать такие формы, за каждую шеф платит 450 руб. наличными.

- С утра проснулись, залили и занимаетесь своими делами, - рисует нам безбедное будущее шеф. - Форма застывает 5 часов - к обеду будет готова. Снимаете, делаете новую заливку и дальше гуляете. Ну и вечером залили, легли спать - к утру готово.

За один раз заливают 3 - 4 формы. Если делать 3 подхода, то в день выходит 12 форм, а это 5400 руб. В пересчете на месяц - не каждый начальник столько получает.

Чтобы поработать с облицовочным камнем, сначала попросили заплатитьФото: Владимир ПЕРЕКРЕСТ

Есть только один подвох. За учебный диск, где объясняется, как правильно смешивать компоненты и заливать смесь, а также за комплект кирпичей надо заплатить целых 10 900 руб. Подозрительно!

- А почему бы не показать процесс прямо здесь? - кинулись мы уговаривать шефа.

- А вот такое у меня условие, - отрезал тот.

Мы обещали подумать.

Таких предложений о надомной работе хватает. И очень много разочарованных откликов в сети. Работодатели не принимают продукцию, находят брак. Справедливости ради надо сказать, что в интернете удалось найти только одно упоминание о нашем шефе. Пенсионерка жаловалась, что никак не удавалось правильно сделать форму - женщина даже в суд грозилась подать на хозяина. Но чужой опыт - не наука.

- Нет, я все равно в это производство влезу, все изучу и буду сам кирпичи делать - у нас в Киргизии их с руками оторвут, - загорелся Алдан.

Феликс тоже был готов рискнуть, только где с его зарплатой взять деньги на «вступительный взнос». А я решил от греха подальше посмотреть сначала, как у них дела пойдут...

Неквалифицированный труд еще не значит низкооплачиваемый. Денег платят в некоторых местах столько же, сколько и дипломированному специалисту

Я В ТАКСИСТЫ БЫ ПОШЕЛ...

Больше всего в бесплатных газетах вакансий охранников. Какие-то склады, дачные поселки. Если на выезд - то вахтовым методом, неделя через неделю. Предоставляют жилье, кое-где обеды. В объявлениях заманивают на 45 тысяч в месяц, в реальности - раза в 2 меньше.

- Так вы же на вахте полмесяца будете - вот и получается ползарплаты, - объяснили мне в одной фирме.

Логично. До свидания!

А вот чуть не проглядел - водитель. Звоню - оказывается, набор в такси. Неужели таксистов не хватает?

- Хватает, - объяснила мне кадровичка. - Только много жалоб на приезжих водителей, поэтому обновляем кадры, предпочитаем жителей российских регионов.

Возрастных ограничений - никаких. Лишь бы водительский стаж был не менее 3 лет. Можно устроиться в штат, тогда тебе идет фиксированная зарплата примерно 50 тысяч и бесплатный бензин.

А можно брать машину в аренду за 1400 руб. в день, а что заработал - все твое. Плюс 20-23% агрегатору и 4-5% таксопарку. А еще есть корпоративные клиенты таксопарка — это вообще удача поймать такой заказ, он раза в полтора дороже, чем обычный, через агрегатор.

- У меня машина в аренде, и при работе 10 - 12 часов чистыми получается около 4 тысяч в смену, - рассказал мне водитель ухоженного универсала «КИА Сид» москвич Валентин. - Экономлю на топливе, у меня газ стоит, я теперь фанат этого дела. Единственная проблема - заправок маловато. Двадцать кэмэ иногда до нее чешешь - прикинь?

До работы в такси у Валентина было человек 40 под началом. Но в результате разных оптимизаций на его отдел навалили столько, что работать приходилось с 7 утра до полуночи. Парень просто сломался.

- В такси тоже не курорт, зато сам себе хозяин, - доволен бывший начальник.

Корреспондент «Комсомолки» пытался трудоустроиться по объявлениям

МОИ ВЫВОДЫ

- Объявления в бесплатных газетах вполне реальные. Главное - не вляпаться в криминал. И к предложениям «сначала заплатить» надо относиться с опаской.

- Указаны объявления прямых работодателей, не нужно никаких резюме: приезжай - поговорим.

- Никаких ограничений по возрасту, образованию, а зачастую и опыту работы.

- Предложения по зарплате делите на полтора, а то и на два.

- Неквалифицированный труд еще не значит низкооплачиваемый. Денег платят столько же, сколько и дипломированному специалисту.

- Все вакансии предполагают наличный расчет - никаких налогов и отчислений в пенсионный фонд и соцстрах. Работники и работодатели ушли в глухую финансовую оборону - это ответ на избыточное налоговое давление на бизнес и многолетний зарплатный застой (подробнее об этом - в материале «Почему не растут зарплаты: Заговор начальства или мы не умеем работать» на сайте kp.ru). Но можете остаться с минимальной пенсией...

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