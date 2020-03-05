2020-03-05T01:57:34+03:00
Звезды

Самая красивая модель планеты Кендалл Дженнер показала, как она загорает в неприличном бикини

24-летняя манекенщица отдыхает на Багамах [фото]
Ирина СУХАНОВА
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Кендалл Дженнер - одна из самых высокооплачиваемых моделей планеты.Кендалл Дженнер - одна из самых высокооплачиваемых моделей планеты.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Кендалл Дженнер является самой высокооплачиваемой моделью планеты: 24-летняя красотка зарабатывает по 30 миллионов долларов в год. Самые известные бренды и модные дома встают в очередь, чтобы она прорекламировала их товары. Младшая сестра Ким Кардашьян продемонстрировала, за что ей платят такие бешеные гонорары. В Инстаграме эффектная брюнетка похвасталась изумительной фигурой, которая действительно стоит всех тех миллионов, которые она получает.

В Инстаграме Кендалл продемонстрировала изумительную фигуру, которая действительно стоит всех тех миллионов, которые ей платят.

В Инстаграме Кендалл продемонстрировала изумительную фигуру, которая действительно стоит всех тех миллионов, которые ей платят.

Кендалл сейчас отдыхает на Багамских островах вместе с сестрой Кайли. На своей страничке супремодель поделилась серией снимков в откровенном бикини. Очень открытый купальник практически не оставляет простора для фантазии, но зато обеспечивает хороший загар. К тому же он позволяет Кендалл похвастаться точеной фигуркой и длинными ногами.

На фото миниатюрный лиф без бретелек практически полностью открывает грудь звезды, а трусики на тоненьких лямочках почти выходят за грань пристойности.

- Я и это бикини: история любви, - подписала Кендалл снимок, на котором она загорает на пляже.

kendalljennerkendalljenner
me and this bikini: a love story
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Изящное тело Кендалл не оставило равнодушным никого из ее подписчиков в Инстаграме. Но главный поклонник ее красоты - баскетболист Бен Симмонс. Пара встречается уже два года, то расставаясь, то снова воссоединяясь. На днях папарацци снова подловили их на отдыхе – видимо, как раз сейчас у голубков случился период примирения.

Изящное тело модели не оставило равнодушным никого из ее подписчиков в Инстаграме.

Изящное тело модели не оставило равнодушным никого из ее подписчиков в Инстаграме.

Кендалл – «лицо» многих известных брендов, от Burberry до Valentino. Самой высокооплачиваемой моделью планеты ее назвал финансовый журнал Forbes, поставив на первую строчку манекенщиц, зарабатывающих больше остальных своих коллег. Но даже Кендалл далеко до ее сестры Кайли: еще одна наследница клана Кардашьян добилась титула самой молодой миллиардерши планеты. 22-летняя Кайли Дженнер побила рекорд Марка Цукерберга, до сих пор считавшегося номером один рейтинге молодых миллиардеров, заработавших свое состояние самостоятельно, а не получивших его по наследству.

Очень открытый купальник практически не оставляет простора для фантазии. Фото: Инстаграм.

Очень открытый купальник практически не оставляет простора для фантазии. Фото: Инстаграм.

Финансовую удачу Кайли поймала, основав в 2015 году собственную марку косметики Kylie Cosmetics. Девушка быстро поняла, что популярность на телевидении и в соцсетях - великий двигатель торговли. Кайли с детства снималась в семейной реалити-шоу «Семейство Кардашьян» («Keeping Up with the Kardashians»), а затем стала звездой Инстаграма. Она монетизировала свою славу в соцсетях и сногсшибательно разбогатела, рекламируя помады и тени в Инстаграме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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