Олег Зайцев, доктор медицинских наук - о коронавирусе: Только не надо впадать в реактивный психоз и делать запасы макаронов

- Олег Семёнович! На этот раз за помощью меня к вам попросили обратиться мои знакомые. (Олег Зайцев - руководитель группы психиатрических исследований Центра нейрохирургии имени Бурденко.) Их не на шутку встревожили вот эти фальшивые аудио - и про 20 тысяч заболевших коронавирусом, и про то, что скоро в продуктовых магазинах сметут все товары с полок... Чего в этом во всем больше - эпидемиологии или психиатрии?

- Психиатрия тоже может иметь эпидемиологию.

- Так...

- Мы тоже изучали эпидемиологию психических заболеваний. Другой вопрос - чего больше в проявлениях?

- Да - в связи с коронавирусом.

- Как к этому ко всему относятся...

Конечно, слишком, на мой взгляд, на этом на всём "фиксированы" - "сверхценная" идея какая-то - больше не о чем думать и тревожиться. Такое впечатление...

- А кто больше на этом зациклился - люди, пресса? Хотя - журналисты тоже люди... Доктора?

- Да все вместе - такая взаимная индукция.

- Ваш совет?

- Совет такой - конечно, в такие периоды надо предостерегаться - и от коронавируса, и от вирусных инфекций, которым весной люди подвержены. Да, и надо соблюдать и гигиену...

Но ничего такого особенного не происходит. И коронавирус - не опаснее других заболеваний. Спокойно применять все меры предосторожности - и все.

- И что теперь - надеть марлевую маску и начать запасаться продуктами? Или - вымыть пуки, лицо, а потом - сидеть и думать о прекрасном, что ли?

- Ну, как-то у нас маска не прививается...

В принципе, конечно - если кто-то кашляет, может быть, отвернуться.

Правильно одеваться - не переохлаждаться. Нормально питаться. Ну, и в таком - самом общем виде укреплять иммунитет. Больше ничего не надо делать.

Самое главное - не бояться. Если человек не заболел, но - сидит, боится - то это ещё больше, гораздо более опасно для его уже психического здоровья, чем даже заболеть коронавирусом.

- Разве?

- Ну, если он слишком много посвящает этому времени и слишком беспокоится по этому поводу. Конечно, это ухудшает качество жизни и психическое здоровье.

- И какой же выход? Ну, как? Валерьянку принимать на ночь или идти на улицу, дышать свежим воздухом...

- Ну, прежде всего, современная медицина помогает и поможет большинству людей. Ещё раз: этот вирус - он не является сильно более опасным, чем, скажем, вирус гриппа. А я уж не говорю там - бывает и корь, и дифтерия - есть гораздо более опасные заболевания, которых надо бояться, а мы их не боимся.

- А с этим коронавирусом носимся.

- Носимся именно потому, что эпидемиологи с ним ничего не могут сделать.

Вот какой смысл мерить температуру в аэропортах? Если человек уже с температурой - уже в разгаре заболевание... А самый опасный период - когда ещё нет температуры, когда человек - просто носитель вируса. То есть, мы вываляем уже заболевших, хотя - надо выявлять тех, кто переносит.

- Ну, а вот в школах, детсадах температуру проверяют...Это полезно?

- Это полезно - может быть, для тех, кто уже заболел. Но дело в том, что они могут болеть и не коронавирусом, и вирусом гриппа или ещё чем-нибудь.

- А это - такие вот проверки - дополнительную панику вносит?

- Ну, конечно. Если это - такой пистолет-термометр, которым измеряют температуру в том же Египте. Конечно, если человек не подготовлен к такой процедуре - он будет волноваться.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/764615" frameborder="0"></iframe> Первый москвич, заболевший коронавирусом.Первый москвич с диагнозом коронавирус уверяет, что никого не успел заразить

- А в Москве?

- В Москве, думаю, не страшно - измеряют с помощью тепловизора.

- И ещё - некоторые уже бросились запасать продукты. А на каком килограмме купленных макаронов, гороха, соли... Надо остановиться, чтобы не потерять полностью рассудок?

- Я думаю, на первых 500 граммах. Мы прошли уже через много закупок такого плана, их уже много было - с 90-х годов. Периодически этим всем закупаемся. Пора бы уже понять, что надо по-другому себя беречь. И по-другому думать о будущем.

- А тогда куда - в театр идти? Или бутылку купить? Вина...

- Опять вина! Нет! Насчёт алкоголя - это от меня не дождётесь, я его рекомендовать не буду, да?

- Понял.

- В очень маленьких дозах, для вкуса - может быть. Но - не для того, чтобы опьянеть и якобы успокоиться.

А, естественно, положительные эмоции - необходимы.

- Может быть, если кто-то не влюблён - влюбиться?

- Нет, ну это - уже как получится. Не каждый может, не каждый захочет. Но это тоже может быть стресс. Любовь же бывает и безответной.

- То есть - лучше тогда не влюбляться пока.

- Нет, почему? Если подошло время и есть соответствующий настрой - почему бы нет?

- А вообще - когда вот эта истерия с коронавирусом может закончиться? Если мы будем правильно себя вести и как-то сами успокаиваться...

- Самое главное - не то, что правильно себя вести, а - не вестись на всю эту такую общую панику. Потому что есть такое понятие в психиатрии, как - именно индуцированный психоз, который индуцируется окружающей ситуацией, реактивный психоз. Вот не надо впадать в этот реактивный психоз. Вот это самое главное.

Если не будем впадать - достаточно быстро все закончится, также, как закончился в своё время и свиной, и птичий грипп. Ну, и так далее...

- И главное - остановиться на первом полукилограмме макаронов.

- Да нет! Покупайте, сколько нужно. Проблема не в этом. Проблема - конечно - в мозгах. И проблема ещё в потребностях... Вот эта тревога - она востребована сейчас в мире. Я не знаю, кем и как это запрограммировано, каков сценарий. Но она - вот востребована. Люди хотят переживать. По какому-то поводу...

Олег Зайцев, врач-психиатр: «Не надо фиксировать свои переживания только на коронавирусе и делать месячные запасы макаронов” 00:00 00:00

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