Врач-инфекционист: по «особому» кашлю коронавирус не отличишь

«Молодой врач из России работает в больнице Шэньчжэня. Переведен на изучение вируса пневмонии в Ухань. Он позвонил мне и сказал, чтобы я передал это своим близким и друзьям», - так начинается сообщение, которое активно распространяется по российским соцсетям.

Некоторые советы выглядят откровенно неправдоподобными, другие могут показаться достоверными. Ведь о новой инфекции мы пока знаем мало - вдруг на самом деле правда то, что говорит «молодой врач»? Помочь разобраться в грамотности рекомендаций мы попросили врача-инфекциониста, кандидата медицинских наук, доцента кафедры инфекционных болезней у детей Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Ивана Коновалова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/760180" frameborder="0"></iframe> Опустевшие улицы китайских городов.

- Вообще-то все сообщения, начинающиеся со слов «молодой китайский врач», «дядя одного из моих одноклассников» и т. п., я советую удалять, не читая. Подобные способы донесения «инсайдерской» информации предполагают манипуляцию над восприятием читающего, намеренно вводят в заблуждение. За предоставление специализированной информации нужно нести ответственность! Иначе, как слухами и попытками намеренной дискредитации «официальной» медицины, эти «откровения» не назвать.

- Давайте для убедительности разъясним, где в чем подвох и расскажем, как правильно.

НАСМОРК И МОКРОТА? ОТЛИЧНЫЕ НОВОСТИ!

У коронавирусной инфекции есть особенный признак, по которому вы отличите ее от простуд и гриппа, уверяет «молодой врач из Уханя». Это сухой кашель без насморка. Если же у вас вовсю течет из носа, а кашель влажный, с мокротой - радуйтесь, пронесло.

- Это не просто недостоверная, но и опасная информация, - комментирует инфекционист Иван Коновалов. - Самодиагностика, как и самолечение могут быть опасны для жизни и здоровья. Симптомы должен оценивать врач, который рассматривает все проявления болезни в комплексе. По известным сегодня данным симптомы коронавирусной инфекции могут быть разными, включая как насморк, так и его отсутствие. Кашель чаще сухой, но может быть и влажным - это ни в коем случае не решающий фактор для постановки диагноза.

Также эксперт опровергает еще один «важный признак» COVID-2019: якобы заложенность носа при такой инфекции не похожа на обычную - «вы почувствуете, что тонете в воде». Болезнь может протекать как с заложенностью носа, так и без. Никаких особых признаков состояния носоглотки не отмечается.

O новой инфекции мы пока знаем малоФото: GLOBAL LOOK PRESS

ВАЖНО

Всемирная организация здравоохранения рекомендует: при повышении температуры, появлении кашля (любого характера!) и затруднении дыхания как можно быстрее обращайтесь к врачу. Эти симптомы могут быть вызваны различными респираторными инфекциями, но в любом случае они опасны и требуют медицинской помощи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757204" frameborder="0"></iframe> Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

БОЛЬШЕ ВОДЫ

«Следите, чтобы ваш рот и горло были влажными, делайте несколько глотков воды каждые 15 минут, - учит неизвестный «доктор». - Если вирус попадет в рот, вода быстро смоет его в желудок, и там бациллу убьет соляная кислота».

- Подобные рекомендации не выдерживают никакой критики, - говорит Иван Коновалов. - Единственное, что выглядит оправданно - следить, чтобы у вас не пересыхала слизистая носоглотки. Это основные «входные ворота» для респираторных инфекций, к которым относится и коронавирус нового типа. Из-за отопления воздух в помещениях может быть пересушен. Из-за этого на слизистой носа могут возникать микроповреждения, трещины, и это снижает защиту от инфекций.

- Значит, совет почаще пить оправдан? Так мы добьемся увлажнения слизистых?

- Если организму не хватает жидкости, он просигналит об этом жаждой - тогда пейте. Можно увлажнять воздух в помещении. Насильно заставлять пить себя, тем более каждые 15 минут - глупость. Более того, это может быть опасно, если есть проблемы с почками, сердечно-сосудистые заболевания.

По возможности, лучше избегать больших скоплений людейФото: GLOBAL LOOK PRESS

ДА ЗДРАВСТВУЕТ СОЛНЦЕ

Коронавирус из Уханя боится высоких температур, погибает при 26 - 27 градусах Цельсия, уверяет «молодой врач». Поэтому, с одной стороны, полезно пить горячий чай, с другой - спешить на солнце, которое с каждым днем пригревает все сильнее.

- Какая бы температура ни была снаружи, внутри человеческого организма она всегда около 35,5 - 38 градусов, особенно, если заболевание сопровождается её подъёмом. Так что коронавирус должен был бы погибать сразу при попадании к нам в организм - понимаете всю абсурдность очередного тезиса?

- Известно ли, при какой температуре на самом деле гибнет «китайский» коронавирус и сколько он может выживать на разных поверхностях?

- Как врач и научный сотрудник, я доверяю только серьезным, научно подтвержденным данным. В отношении свойств коронавируса достоверную информацию озвучивает, в частности, Всемирная организация здравоохранения. На ее сайте есть раздел «Вопросы и ответы о COVID-19». Там поясняется: «длительность выживания вируса 2019 nCoV на поверхностях пока точно не установлена». По предварительным данным вирус может сохранять жизнеспособность на поверхностях от нескольких часов до нескольких дней. Конкретные сроки зависят от типа поверхности, температуры и влажность окружающей среды. Более точных достоверных сведений на сегодня нет.

Подростки и молодежь легче переносят инфекциюФото: GLOBAL LOOK PRESS

БУДЬ В КУРСЕ

Что действительно работает

Для профилактики заражения коронавирусом доказан эффект таких мер:

- Мыть руки, промывать нос и высмаркиваться после посещения общественных мест.

- Не трогать немытыми руками глаза, нос и рот.

- По возможности избегать больших скоплений людей.

- Держаться на расстоянии не менее одного метра от кашляющих или чихающих сограждан.

Что касается медицинских масок, то в последних рекомендациях ВОЗ по защите от коронавируса уточняется: «здоровым людям носить маску следует, только если они оказывают помощь человеку с подозрением на COVID-2019».

ВОПРОС В ТЕМУ

А не пойти ли в баню?

В Интернете встречается и такой совет. Мол, парилка поможет и в профилактике простудных инфекций, включая коронавирус, и на ранней стадии болезни поддержит организм.

- Все это заблуждения, - поясняет врач-инфекционист Иван Коновалов. - Эффект бани для профилактики респираторных инфекций не доказан. А в начале болезни высокая температура в парилке повысит нагрузку на организм, который и без того занят борьбой с вирусом. Особенно опасно это для сердечно-сосудистой системы. По той же причине при первых симптомах ОРЗ рекомендуется снижение физической нагрузки. Нередко даже у абсолютно здоровых людей после неадекватной нагрузки (например, в фитнес зале) на фоне банальной простуды могут возникать осложнения со стороны сердечной мышцы.

Из той же серии - употребление крепкого спиртного. «Вирусная инфекция вызывает интоксикацию, а продукты распада алкоголя еще больше усилят ее и могут ухудшить состояние больного. Ряд препаратов, в том числе для снижения температуры, в комбинации с алкоголем могут вызывать серьезное повреждение печени», - предупреждает врач.

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Медики рассказали, кто легче всего переносит коронавирусную инфекцию. Это дети, подростки и молодежь (до 35 - 40 лет). У них болезнь чаще протекает в легкой форме, как обычная простуда, а то и вовсе бессимптомно.

У людей старшего возраста, особенно старше 65 лет происходят существенные изменения в работе иммунной системы. Возможно, поэтому болезнь протекает у них тяжелее, предполагают специалисты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/759467" frameborder="0"></iframe> А у тебя есть маска?.Маски - хит сезона. Всё из-за коронавируса А у тебя есть маска?

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