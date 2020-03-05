2020-03-05T14:50:01+03:00
Общество

Хотелось бы понять истинные планы отца Димитрия: он что — планирует консервативный переворот в духе «Рассказа служанки»?

Тина Канделаки о новом заявлении скандального протоирея
Тина КАНДЕЛАКИ
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Тина Канделаки: "Отец Димитрий — яркий человек. С ним нескучно, и хайповать он умеет лучше всех".Тина Канделаки: "Отец Димитрий — яркий человек. С ним нескучно, и хайповать он умеет лучше всех".Фото: Иван МАКЕЕВ
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Отец Димитрий Смирнов отправляет девочек прочь из школы воспитывать сначала младших братьев и сестер, а потом и собственных детей, называет женщин, живущих в гражданском браке, проститутками и советует вопрошающим прихожанам помогать батюшкам, покупая им в подарок машины и дома. Список таких шок-суждений можно продолжать довольно долго.

Каждое заявление отца Димитрия разлетается по всем СМИ, а количество негодующих комментариев растет как на дрожжах. Даже Сергей Шнуров посвятил батюшке свежее стихотворение (а мог бы и песню!). И знаете, что я вам скажу? Вот такой талант на резонансные заявления — это тоже дар. Неужели мы хотим, чтобы медийное поле было причесано под одну религиозную, идеологическую или нравственную гребенку?

Вспомните сериал «Новый Папа». Ленни Беллардо — это новый тип священника, который понимает, как хайповать. В итоге миллионы людей начинают верить по-настоящему. Ну а выбор слов, как и выбор пути к Богу или духовному просветлению, — сродни выбору дороги и попутчиков. С кем быстрее и интереснее, того люди и выбирают.

Я изучила аудиторию отца Димитрия — она, скажу я вам по секрету, немаленькая. Выступления на телеканале «Спас», в эфире радио «Комсомольская правда», рубрики «вопрос — ответ» в печатной прессе, собственный «мультиблог», ну и, наконец, прихожане нескольких храмов, где протоиерей Димитрий является настоятелем. И самое интересное заключается в том, что именно такими нетривиальными путями люди приходят к церкви, к пониманию или обсуждению ее постулатов куда быстрее. Сегодня невозможно говорить с людьми исключительно по канону — такая речь заглушается волной хайпа.

Отец Димитрий — яркий человек. С ним нескучно, и хайповать он умеет лучше всех. Согласитесь, недооценивать это его качество было бы странным. «Средневековье — новый черный», — это забавно, и, наверное, отец Димитрий мог бы создать коммуну, в которой собрались бы люди, разделяющие его взгляды: амиши в быту, мормоны в семейных отношениях. Ну а преподавать там мог бы филолог Омар Жалелулы, который приехал тут в Евразийский университет и сказал, что «предназначение девушек — не учиться и становиться академиками, а рожать детей – будущих академиков», и добавил: «Миссия мужчины — служить своей стране, а миссия женщины — служить мужчинам».

Хотелось бы понять истинные планы отца Димитрия: он что — планирует консервативный переворот в духе «Рассказа служанки»?! Галаад уже описан и проиллюстрирован, и лично мне бы не хотелось, чтобы такое государство возникло в границах нашей страны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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