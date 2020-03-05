РПЦ заявила, что слова протоиерея Смирнова о школьницах истолковали неверно

5 Март 2020 2020-03-05T08:20:46+03:00

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Слова протоирея Димитрия Смирнова о школьницах были вырваны из контекста и неверно истолкованы как высказывание о том, что девочкам вовсе не надо посещать образовательные учреждения. Такой комментарий дал глава синодального отдела Российской православной церкви по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Он рекомендовал желающим еще раз ознакомиться с интервью, которое священнослужитель дал радио "Радонеж", и больше не спекулировать на эту тему.

В общении с журналистами 3 марта Смирнов рассказал, что одна из его прихожанок оставила свою дочку обучаться на дому, чтобы та помогала ей с новорожденным.

"Это же важнее семилеточку научить обходиться с ребенком, а не читать и писать, что она уже и умеет. Чего там в этой школе делать? Учиться зависти, обзыванию, скверным словам, хамству учителям? Чему? А так она будет уже готовая мама", - сказал протоирей.

Легойда признал, что с некоторыми аспектами этого заявления можно поспорить, но Смирнов точно не призывал отказаться от школьного образования для девочек.

"Друзья-коллеги, я понимаю, что многим нужен хайп, но давайте все оставаться в рамках профессии, не превращая ее в фарс", — написал он у себя в соцсетях.

Сайт kp.ru писал, что ранее Димитрий Смирнов неоднократно делал скандальные заявления. Например, недавно он сравнил женщин, живущих в гражданских браках, с бесплатными проститутками, а мужчин назвал "национальным позором".

ИСТОЧНИК KP.RU