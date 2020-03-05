ФьЮжные выходные

Для тех, кто не любит планировать заранее или готов отправиться в маленькое путешествие уже в эти выходные, Ростуризм подготовил полезные советы, которые помогут организовать интересную поездку в Крым с оптимальным бюджетом и максимальной пользой.

Куда

Крым – тот вариант, который может понравиться сразу всем: и тем, кто хочет подышать чистым воздухом, что особенно актуально для аллергиков, и тем, кто не проводит ни дня без фото в Instagram, и тем, кто любит путешествовать всей семьей.

Крымский мост. Фото: Федеральное агентство по туризму

С открытием Крымского моста, который уже успел стать стал новой достопримечательностью и любимым местом инстаблогеров, инфраструктура полуострова начала активно развиваться, что не может не радовать туристов.

Чем заняться и куда отправить с вокзала.

За уикэнд можно посетить не менее 5-7 точек, все зависит от того, что вы предпочтете: треккинг на Ай - Петри, инстатур по самым зрелищным видам или спокойные прогулки по побережью.

Куда бы вы не отправились, бонусом всегда будет красивейшие южные закаты и чистый горный воздух, свободный от аллергенов.

Мыс Тарханкут.

Одно из самых красивых и диких мест расположилось на самой западной точке Крыма. Автодорога от аэропорта до Тарханкута займет менее 3 часов.

Сюда едут за прозрачным морем, чистейшими пляжами и активным отдыхом. Но самое главное, что есть в Тарханкуте - это прекрасные виды. Купаться пока рано, но всегда можно насладиться высокими скалами, прорезанные гротами.

Среди популярных достопримечательностей - «Чаша любви» - природная ванна в форме сердца. Найти точку можно по координатам: 45.347611, 32.494822.

Тем, кто планирует отпуск летом, рядом с селом Оленевка, расположенным на мысе Тарханкут, находится длинная полоса пляжа с лазурной водой и чистым светлым песком.

Ак-Кая (Белая скала)

Ак-Кая занимает особое место среди достопримечательностей полуострова. Эту гору обожают режиссеры и художники. Здесь снимали такие фильмы как «Всадник без головы», «Код Апокалипсиса», «Вождь краснокожих», «Побег на край света» и другие.

Сама скала невысокая, всего 325 метров, но благодаря своему рельефу дает впечатление мощной крепости. В древние времена скала служила убежищем для людей и животных - здесь найдены скелеты мамонтов, людей и части каменных орудий труда. И по сей день здесь встречаются окаменевшие моллюски, зубы акул, кости китов и других млекопитающих. Так, что любители экзотики и уставшие от «туристических маршрутов» путешественники могут смело направляться сразу к Ак-Кая.

Адрес: Белогорский район, село Белая скала

Координаты на карте: 45.105067, 34.624520.

На дорогу из аэропорта Симферополя уйдет примерно час.

Балаклавская бухта

Еще одно место для обязательного посещения.

Тихая бухта - идеальное место для спокойного созерцания моря. Близость к городу, наличие рядом старинной крепости, а также невероятной красоты яркие маковые склоны и долины виноградников делают ее героиней множества фотографий Крыма.

Вид на Балаклаву. Фото: Федеральное агентство по туризму

Лучшие виды открываются с вершины горы на восточном берегу, там где находится генуэзская крепость Чембало.

Адрес: Балаклава, Севастополь.

Координаты: 44.495641, 33.599001

Поселок Новый Свет

Необычное место в Крыму, изобилующее природными красотами. Тропа Голицына проходит через густые леса к старинным гротам, в которых выступал Шаляпин, и ведет к смотровым площадкам, с которых открываются виды на Зеленую, Голубую и Синюю бухты.

Тропа Голицына. Фото: Руслан Дёмин.

В гроте Шаляпина получатся интересные эксперименты со светом, на каменной лестнице и с мыса можно сделать романтичные фото с видом на море.

Адрес: поселок Новый Свет, городской округ Судак

Координаты: 44.821732, 34.91651

Как добраться

Путешествие на автомобиле являются наиболее бюджетным вариантом.

Дорога от Москвы до Симферополя займет более суток (некоторые путешественники успевают проделать данный путь менее, чем за 23 часа) и будет стоить примерно 8000 рублей с учетом расходов на бензин и проезд по платным участкам трассы М4 Дон.

Если вы отправляетесь в поездку вчетвером, то дорога туда-обратно выйдет не более 2000 рублей на каждого пассажира.

Следующий вариант добраться до Крыма – купить билет на поезд.

В этом случае, вы потратите на дорогу примерно 33 часа в одну сторону, а минимальная стоимость билета составит 3500 рублей – для путешествующих из Москвы. Для жителей Санкт-Петербурга поездка на поезде займет чуть более 43 часа и будет стоить от 3800 рублей. Для тех, кому не терпится, из Москвы в Симферополь летает 15 прямых рейсов в день, 2 - из города на Неве, и не менее 2-3 рейсов из других городов России.

Выбрать явно есть из чего. За билет на самолет по тарифу туда-обратно по маршруту Москва – Симферополь – Москва надо будет заплатить примерно 6500 рублей.

Зато море вы увидите всего через 3,5 часа после взлета.

Важно отметить, что полетные программы российских авиакомпаний постоянно расширяются. Уже в марте Аэрофлот впервые запустит прямые рейсы в Симферополь из Красноярска, что сделает путешествия для жителей Урала еще более комфортные.

Как передвигаться по полуострову

По Крыму очень удобно перемещаться на общественном транспорте: маршрутных такси, автобусах или троллейбусах.

Например, билет в один конец по маршруту Симферополь - Ялты будет стоить 250 рублей.

Маршрутные такси начинают курсировать в 5:25 часов утра. Последняя отходит от железнодорожного вокзала в 21:25.

Билеты можно купить на автостанции, расположенной рядом с железнодорожным вокзалом, в кассах если вы поедете на автобусе. Все российские карты действуют и работают, расплачиваться ими можно в кассах вокзалов и в любых других кассах. Не работает только Apple Pay.

Из аэропорта Симферополя в Ялту ходит прямой автобус. Первый отправляется в 05:10, последний – в 20:10. Средняя цена за билет в один конец – 350 рублей. На дорогу надо закладывать около 3 часов.

Отличной альтернативой автобусу станет троллейбусная поездка из Симферополя в Алушту или Ялту по серпантину крымских дорог. Междугородняя троллейбусная линия Симферополь-Алушта-Ялта (96 км.) является самой длинной в мире и проходит на фоне скалистых гор и крымских кипарисов, и лазурного моря.

Ловим дзен душой и телом

Восстанавливаем здоровье на побережье Крым знаменит множеством оздоровительных курортов. Здравниц на полуострове большое количество, и они предлагают практически все виды оздоровительных процедур.

Поездка в санаторий весной обладает как минимум тремя преимуществами: малое количество отдыхающих, отсутствие жаркого солнца и низкие цены.

К тому же, по мнению профессионалов, оздоровление показано именно тогда, когда температура воздуха не достигает рекордных показателей.

Даже если вы можете похвастать богатырским здоровьем, отдых в санатории всё равно пойдёт на пользу. Помимо лечебных программ здесь предлагают омолаживающие процедуры, различные виды массажа и спа.

С утра вы можете побаловать себя релаксирующими процедурами, а после - отправиться изучать местные достопримечательности.

Наплыв туристов начнется с лета, с приходом жаркого солнца, а ранней весной можно спокойно прогуливаться вдоль побережья и дышать свежим морским воздухом, который сам по себе обладает лечебными свойствами.

Основные санатории расположены в Ялте, Алуште, Евпатории и Саки. На восточном березу Крыма также есть выбор здравниц.