Идут первые съемки «На самом деле» без Шепелева: «Новый ведущий лучше Димы!»

Сегодня в обед начались первые съемки программы «На самом деле» без Дмитрия Шепелева, который прокинул должность ведущего популярного проекта Первого канала. Эфиры, которые снимаются сегодня, телезрители увидят на следующей неделе.

Массовка встретила 36-летнего Тимура Еремеева бурными овациями - подбодрили в первый рабочий день. Напомним, что «Комсомолка» первой сообщила о том, что Еремеев заменит Шепелева.

Тимур как может скрывает волнение. Фото: Первый канал

После завершения первой записи, мы обменялись впечатлениями с опытной массовкой.

- Ну как справляется, Тимур?

- Держится уверенно! Кажется, что каждый день ток-шоу ведет. Даже не волнуется, как Шепелев по-началу. Ну видно же, что круче Димы ведет. А ведь он только вчера с гастролей прилетел.

- Ну судить после первой записи все же рано. Хотя видно - профессионал! Можно даже сказать, что новый ведущий лучше!

Тимур как может скрывает волнение: не каждому так везет - актера сделали ведущим одного из рейтинговых проектов Первого канала. К тому же ежедневного проекта! В передаче «На самом деле» до Тимура Еремеева был один ведущий - Дмитрий Шепелев.

Страна узнала о личной драме Тимура Еремеева после многочисленных эфиров «Пусть говорят», где артист доказывал, что он внебрачный сын Спартака Мишулина. Фото: Первый канал

Почему же взяли актера на эту непростую ежедневную роль? Страна узнала о личной драме Тимура Еремеева после многочисленных эфиров «Пусть говорят», где артист доказывал, что он внебрачный сын Спартака Мишулина. Тогда ДНК-тест подтвердил родство Тимура с артистом Спартаком Мишулиным. Еремеев не стал ничего менять в своей жизни и не пошел в суд, чтобы подтвердить на бумаге факт родства с народным артистом. Тимур Еремеев говорит, что не будет менять фамилию, и претендовать на наследство. Тем не менее законная дочь Саида из «Белого солнца пустыни» Карина Мишулина ходила в суд ни один раз: она запрещает Тимуру официально называть себя сыном Спартака Мишулина. Тимур не жалеет, что поменял жизнь, признавшись, кто его отец. Так как это произошло после смерти Спартака Мишулина, спор между Кариной и Тимуром продолжается. После скандала, карьера Еремеева пошла в гору, так как симпатии телезрителей были на его стороне. Тимур - тактичный, симпатичный, воспитанный парень - и внешне он похож на Спартака Мишулина.

Тимур Еремеев и Спартак Мишулин. Фото: Первый канал

Сейчас Тимур Еремеев колесит по стране со спектаклями в компании Марины Федункив и Светланы Пермяковой, играет в столичном театре и снимается в кино. Пока его самые известные роли в сериалах «Кухня» и «Отель Элион». Полгода назад Тимур Еремев впервые стал телеведущим - на Первом канале вел летом проект «Семейные тайны с Тимуром Еремеевым». Это была передача документальных расследований о звездах прошлого века. Еремеев счастливо женат, воспитывает дочь.

Рейтинги передач «Пусть говорят» с разбором семейной драмы Тимура Еремеева собирали очень высокие рейтинги. Скорее всего, так будет и в «На самом деле», где теперь уже Еремеев разбирается в чужых проблемах и судьбах.

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37-летний Дмитрий Шепелев покинул Первый канал. Шепелев вчера заявил об увольнении: «Я больше не работаю на Первом. Это непростой выбор, сделанный по обоюдному согласию. Ему не предшествовали ни конфликты, ни взаимные претензии». По неофициальной версии, Шепелев говорил друзьям, что так как сын идет в этом году в первый класс, он не хочет, иметь репутацию отца - ведущего скандального шоу. Дмитрий Шепелев уже давно не скрывал от близких, что ему не хочется больше заниматься в эфире «скандалами, интригами, расследованиями». (подробности)