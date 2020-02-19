После увольнения Дмитрия Шепелева программу «На самом деле» будет вести внебрачный сын Спартака Мишулина

37-летний Дмитрий Шепелев покинул Первый канал. Шепелев вчера заявил об увольнении: «Я больше не работаю на Первом. Это непростой выбор, сделанный по обоюдному согласию. Ему не предшествовали ни конфликты, ни взаимные претензии». По неофициальной версии, Шепелев говорил друзьям, что так как сын идет в этом году в первый класс, он не хочет, иметь репутацию отца - ведущего скандального шоу. Дмитрий Шепелев уже давно не скрывал от близких, что ему не хочется больше заниматься в эфире «скандалами, интригами, расследованиями».

На съемках последнего выпуска передачи «На самом деле» с участием Дмитрия Шепелева актеры массовки разузнали у сотрудников передачи о том, кто будет вести передачу.

«Нам сказали, что теперь ведущим передачи будет Тимур Еремеев», - рассказал kp.ru один из актеров массовки.

36-летнему Тимуру Еремееву к скандалам не привыкать: только вспомните десятки эфиров «Пусть говорят», где мужчина доказывал, что он внебрачный сын Спартака Мишулина. Напомним, что ДНК-экспертиза подтвердила родство Тимура с народным артистом Спартаком Мишулиным. Но мужчина не пошел в суд, чтобы официально зафиксировать факт родства. Тимур Еремеев постоянно подчеркивает, что не собирается менять фамилию, и бороться за наследство. А законная дочь Саида из «Белого солнца пустыни» Карина Мишулина обратилась в суд с многочисленными исками, и запрещает Тимуру официально называть себя сыном Спартака Мишулина. Тимур не стал жалеть, что изменил жизнь, рассказав, кто его отец. Жаль, что это случилось уже после смерти Спартака Мишулина, и теперь он не сможет разрешить спор между Кариной и Тимуром. Но это совсем другая история: и в ней симпатии телезрителей была на стороне Тимура, который оказался тактичным и воспитанным парнем, кстати, внешне он очень похож на Спартака Мишулина.

Тимур Еремеев стал героем десятков телеэфиров, на которых доказывал, что он - внебрачный сын Спартака Мишулина.

Еремеев - примерный семьянин, он давно и счастливо женат, воспитывает дочь. Тимур играет в театре, снимается в кино: самые заметные его роли были в сериалах «Кухня» и «Отель Элион». Минувшим летом его силы, как телеведущего уже пробовали на Первом канале в проекте «Семейные тайны с Тимуром Еремеевым». Это был проект документальных расследований о звездах 20 века. Правда проект выходил лишь летом.

Тимур Еремеев с отцом - актером Спартаком Мишулиным.

Программы «Пусть говорят» с участием Тимура Еремеева, где разбирали его семейную драму, неизменно набирали высокие рейтинги. Поэтому постоянно снимали продолжения, а Тимур стал любимчиком аудитории, который показал, что умеет быстро наладить контакт даже с очень агрессивными оппонентами. Так что ему не страшно доверить вести скандальное рейтинговое шоу.

Съемок проекта «На самом деле» с новым ведущим пока не было. Официальных заявлений о назначении Тимура Еремеева также нет. Конечно, все еще может измениться: вдруг стороны не договорятся или найдется другая более подходящая кандидатура.

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