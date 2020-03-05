«Пир во время чумы»: Иосиф Пригожин раскритиковал моду звезд на гламурные маски

Медицинская маска, похоже, стала самым востребованным аксессуаром этой весны. Но спасаться от заразы звезды решили красиво: так, для недели моды в Париже Яна Рудковская соорудила маску в цветах, чем привлекла внимание прессы и гостей со всех концов света.

Вслед за продюсером тренд поддержала и группа «Фабрика»: вчера на препати фестиваля «Жара» девушки появились в масках, усыпанных блестящими пайетками, и тоже сорвали куш в виде внимания репортеров. Также в маске был замечен Егор Крид, а Тимати надел медицинское изделие на только на себя, но и на своего кота. Кроме того, без повязки, ставшей изысканным аксессуаром, уже не обходится ни один показ мировых дизайнеров. Однако, в Сети эту моду воспринимают не иначе как хайп: блогеры критикуют звезд за попытку заработать популярность на страшной болезни, которая коснулась десятков тысяч людей во всем мире.

- С одной стороны, в этом нет ничего плохого — нам напоминают, что надо предохраняться. Но все равно складывается ощущение, что люди глумятся над вирусом, это как пир во время чумы, - отметил в беседе с «КП» продюсер Иосиф Пригожин. - Носить повязку - это все равно что везде ходить с презервативом! Да и способна ли маска уберечь от коронавируса? Все мы бываем в ресторанах, кино, магазинах, едим и пьем в общественных местах. Вы же не будете есть в маске. Или, например, концерт у Валерии — представьте себе, что она или музыканты выйдут на сцену в медицинских повязках. Смешно же!

По словам Пригожина, он в свое время переболел свиным гриппом.

- Это была катастрофа, я лежал в реанимации, легкие плавились, - вспоминает тот страшный момент продюсер. - С тех пор я думаю, что уберечься от всего невозможно, если только закрыться дома и никуда не выходить. Кроме того, я общался с доктором, и он сказал однозначно: маску должны носить не здоровые, а больные люди, чтобы зараза от них не распространялась дальше.

Напомним, на сегодняшний день больными китайским коронавирусом признаны более 95 тысяч человек, скончались около 3200. В России, где ситуация выглядит довольно спокойной, власти объявили борьбу распространителям паники и фейковых новостей о количестве зараженных.

Так, на днях в Москве были задержаны подозреваемые в распространении заведомо ложной информации. Проводится доследственная проверка. Заметим, распространение фейков попадает под действие закона о недостоверной информации и влечет наказание в виде штрафа до 1,5 миллионов рублей.

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