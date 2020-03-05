2020-03-05T19:04:24+03:00
Общество

«Не хотел обременять семью»: Блогер Екатерина Диденко объяснила, почему ее муж просил его кремировать

Ранее женщина шокировала многих признанием на своей страничке [видео]
Семен ЕЛЕНИН
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Валентин когда-то просил жену его кремировать, если с ним что-то случитсяВалентин когда-то просил жену его кремировать, если с ним что-то случитсяФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Сегодня стало известно, о том, что в Москве кремировали мужа блогера Екатерины Диденко Валентина - он стал одной из трех жертв печально известной вечеринки с сухим льдом в бассейне.

Напомним, в первые дни после трагедии Екатерина Диденко многих шокировала своим сториз в соцсетях (так называют короткое видео на страничке), в котором рассказала, что не будет хоронить своего мужа. По ее словам, Валентин когда-то просил жену его кремировать, если с ним что-то случится. С чем были связаны такие странные для 32-летнего мужчины просьбы? Диденко объяснила мотивы супруга в телепрограмме Ксении Собчак «Док-ток» на Первом канале.

- Он у меня читает много информации, - Екатерина по-прежнему говорит о муже в настоящем времени. - Он понимает, что похороны - это огромные деньги. Он подумал: зачем я должен после смерти обременять свою семью?

- Он в 32 года об этом думал? - переспросил известный судмедэксперт Эдуард Туманов.

- Он и раньше об этом говорил. Нам раз в месяц в почтовый ящик бросают брошюры с прайсами на ритуальные услуги. Он это видит - это огромные деньги.

Ксения Собчак спросила у друзей погибшего Валентина Диденко, не заводил ли он когда-нибудь разговоров о суициде. В Сети появлялся довольно нелепый слух, якобы мужчина мог придумать всю эту историю с сухим льдом, чтобы свести счеты с жизнью.

- Нет, Валя был очень счастливым человеком.

- Мы только начали жить, - сказала Екатерина Диденко. - У нас было огромное количество планов. Мы планировали покупку большой квартиры, мы хотели новую машину, мы хотели путешествовать, хотели третьего ребенка.

Все сторис блогера Екатерины Диденко.Собрали все сторис блогера Екатерины Диденко - как в день трагедии, так и после неё

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4 марта прошло прощание с Валентином Диденко. 32-летний мужчина погиб на вечеринке по случаю дня рождения жены Екатерины. Она популярный инстаграм-блогер, именуют себя «аптечным ревизорро». К празднику Валентин приготовил супруге сюрприз: 25 кило сухого льда вывалил в теплый бассейн. Вещество моментально превратилось в газ — люди потеряли сознание. Те, кто был в воде захлебнулись. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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