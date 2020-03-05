В США пассажиров круизного лайнера проверят на коронавирус

Еще один лайнер калифорнийской компании Princess Cruises оказался под угрозой карантина. С кораблем Grand Princess может повториться история с другим лайнером - Diamond Princess. В начале февраля судно Diamond Princess отправили на 14-дневный карантин у берегов Японии из-за одного пассажира. Мужчина находился на борту пять дней, а затем вышел в Гонконге, где у него обнаружили короновирусную инфекцию.

У Grand Princess ситуация схожая. С 11 по 21 февраля на борту лайнера отдыхал пассажир, у которого после возвращения домой был выявлен коронавирус COVID-2019. Вчера заболевший умер в больнице. Власти Калифорнии предположили, что он мог заболеть, находясь на корабле, и заразить инфекцией других пассажиров, которые продолжили свое путешествие.

Сейчас Grand Princess экстренно направляется в Калифорнию. В Сан-Франциско все пассажиры и члены экипажа пройдут проверку на наличие коронавируса. На корабле 2,5 тысячи пассажиров. Пока никто из них не жаловался на плохое самочувствие. Но на всякий случай отдыхающих попросили не покидать свои каюты до прохождения теста.

Лайнер не будет заходить непосредственно в порт Сан-Франциско. Вертолет доставит на его борт наборы для проведения анализа на коронавирус.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/759897" frameborder="0"></iframe> В заложниках у «Бриллиантовой принцессы».Более 3700 человек находятся на карантине на борту круизного лайнера «Бриллиантовая принцесса», дрейфующего в Японском море

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«Настоящие коммунисты в критические моменты могут броситься вперед и выйти из кризиса»

Китайские власти опубликовали выступление председателя КНР Си Цзиньпина на заседании по борьбе с коронавирусом. Примечательна она тем, что напоминает классическую речь советских лидеров с трибун ЦК КПСС. Борьба с эпидемией коронавирусной инфекции сравнивается с военными действиями, а работа врачей в больницах — боями на передовой.

«В этой суровой борьбе, парторганизации всех уровней пошли в атаку на передовой линии фронта, сражаясь изо всех сил, тем самым сыграв роль передовой крепости. Медработники круглые сутки мужественно сражаются, демонстрируя величественный дух добрых докторов, которые исцеляют умирающих и облегчают страдания больным», - говорится в тексте выступления.

Подход к борьбе с коронавирусом, парализовавшем практически весь Китай, мировое научное сообщество называют жестким, но действенным. Карантина в городах, запрет на массовые мероприятия и отмена движения общественного транспорта, - все это, действительно, похоже на военное положение. А в тексте председателя КНР это напоминает сводки с фронтов времен Великой Отечественной...

«Для создания позитивной атмосферы общественного мнения о профилактике и контроле эпидемии, мы совершенствуем и усиливаем внешнюю пропаганду, рассказываем о происшествиях, происходящих в борьбе с эпидемией, своевременно выявляем клевету и слухи».

Не забыл лидер КНР упомянуть и о роли партии в борьбе с коронавирусом. В начале эпидемии своих должностей лишился мэр Хубэя, где впервые вспыхнула и эпидемия, и еще руководители нескольких подразделений Красного Креста.

«В политике стойкость кадровых работников определяется в критических ситуациях. В целом, наша кадровая команда хороша и выдерживает испытания в борьбе с эпидемией, но некоторые кадры показали плохие результаты. Такие работники крайне безответственны перед партией и народом! Их невыносимое отношение требует обязательного исправления! Настоящие коммунисты в критические моменты могут броситься вперёд и выйти из кризиса».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757204" frameborder="0"></iframe> Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

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Ученые предупреждают: рассадником коронавирусной инфекции может быть мобильный телефон

Британские исследователи выступили с напоминанием: мобильный телефон, который мы практически не выпускаем из рук, может возглавить список «хранителей» коронавирусной инфекции. Профессор Уильям Кивил из Саутгемптонского университета поясняет: «Вы можете сколько угодно мыть руки. Но если после этого прикоснетесь к экрану своего смартфона, а затем дотронетесь до глаз, носа или рта, то риск заражения будет немалым». (подробности)