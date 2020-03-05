ЛитРес запускает новый сезон премии «Электронная буква» 2020

Группа компаний «ЛитРес» объявляет о старте приема заявок на участие в новом сезоне премии «Электронная буква». Проект, организованный компанией ЛитРес в 2011 году, ставит перед собой задачи по популяризации чтения и поддержке независимых авторов и чтецов. В 2020 году в качестве жюри к премии присоединилась Светлана Сурганова, музыкант, автор песен, лидер группы «Сурганова и оркестр». Кроме того, произведения финалистов также будут оценивать актер озвучки Денис Колесников, известный под псевдонимом «Кураж- Бамбей», телеведущий Максим Шарафутдинов, писатель Олег Рой, актер и писатель Григорий Служитель, журналист и писатель Саша Филипенко, писательница и популярный блогер Ольга Савельева и другие.

«Электронная буква» − 2020 станет третьим сезоном обновленной премии. До 2017 года лауреатами премии становились популярные писатели, опубликовавшие произведения в электронном формате: Борис Акунин, Сергей Лукьяненко, Дарья Донцова и другие. С 2017 года премия проводится в поддержку независимых авторов и чтецов, помогая им в продвижении и реализации творческих идей.В 2019 году на участие было подано более 3 000 электронных книг и отобрано для лонг-листа более 110 аудиопроизведений не только из разных уголков России, но и из других стран.

Как лидер рынка электронных и аудиокниг в России и странах СНГ группа компаний «ЛитРес» постоянно повышает популярность чтения и решает задачу по формированию современной литературной среды, открывая новые таланты. Профессиональные эксперты и жюри оценят произведения, опубликованные на платформе ЛитРес: Самиздат, и голоса проекта ЛитРес: Чтец, заявленные на участие в премии.

Прием заявок продлится с 3 марта до 30 июня 2020 года. После этого профессиональные ридеры приступят к чтению и прослушиванию заявленного материала для формирования лонг-листа, который будет объявлен в период со 2 по 6 сентября в рамках Московской международной книжной выставки-ярмарки. Объявление шорт-листа, отобранного экспертами премии, среди которых главный редактор крупнейшего книжного сервиса по подписке MyBook Екатерина Писарева, журналист Cosmopolitan и писательница Анастасия Максимова (Уна Харт) и многие другие, состоится в начале октября 2020 года. Финал премии и объявление победителей «Электронной буквы» традиционно пройдет в декабре в Москве. В этом году авторов и чтецов будут оценивать два отдельных жюри, каждое из которых состоит из профессионалов в своей сфере.

Жюри номинации «Лучшее произведение»:

Светлана Сурганова, музыкант, автор песен, лидер одного из самых самобытных и интересных музыкальных коллективов российской музыкальной индустрии «Сурганова и Оркестр». Первая книга Светланы «Тетрадь слов», опубликованная в 2012 году, была переиздана четыре года спустя. Автобиографичное и личное произведение «Все сначала!», вышедшее в феврале 2020 года, уже успело стать бестселлером и хитом продаж на ЛитРес;

Максим Шарафутдинов – журналист, телеведущий;

Олег Рой – популярный писатель и сценарист, автор бестселлеров;

Саша Филипенко – журналист, сценарист, писатель, чьи романы переведены на множество языков, лауреат «Русской премии»;

Ольга Савельева– писательница, популярный блогер;

Леонид Клейн – филолог, просветитель, преподаватель РАНХиГС, автор и ведущий литературной программы на радиостанции «Серебряный дождь»;

Андрей Васильев – писатель, автор произведений в жанре фэнтези.

Жюри номинации «Лучшая аудиокнига»:

Денис Колесников, известный под псевдонимом «Кураж-Бамбей», чья озвучка сериалов «Теория большого взрыва» и «Как я встретил вашу маму» стала культовой среди российских зрителей;

Григорий Служитель – актер, писатель, лауреат литературной премии «Большая книга» за свой роман «Дни Савелия»;

Петр Гланц – один из самых популярных российских актеров озвучки, чьим голосом «заговорил» Дэдпул, главные герои во множестве фильмов и сериалов, а также актеры Райан Рейнольдс, Бен Аффлек, Адам Сэндлер, Бен Стиллер и другие;

Борис Репетур – российский актёр озвучивания, театра и кино, телеведущий, «закадровый голос» многих российских телевизионных программ и рекламных роликов. Один из самых знаменитых в России «голосов» озвучки компьютерных видеоигр;

Вахтанг Махарадзе – ведущий и журналист радиостанции «Маяк».

«Премия «Электронная буква» каждый год помогает нам открывать новые имена в литературе. По прошествии нескольких сезонов можно точно сказать, что участие в ней – хорошая ступень для дальнейшего творческого развития талантливых и независимых авторов и чтецов. Кого-то замечает новая аудитория, кого-то издательство, как, например, победителя нашего прошлого сезона Людмилу Потапчук. Ее книга «Не обижайте Здыхлика» в августе выходит в издательстве «Эксмо», – отмечает генеральный директор ГК «ЛитРес» Сергей Анурьев. – Надеемся, что новый сезон премии откроет еще больше возможностей для участников и станет отправной точкой их успешного творческого пути».

Среди специальных номинаций для электронных книг в 2020 году:

«Выбор читателей LiveLib», в которой лучшее произведение из лонг-листа выберут пользователи LiveLib – крупнейшего книжного рекомендательного портала на русском языке с 5,5 млн аудиторией;

Номинация «Бестселлер», победителем в которой станет самое продаваемое произведение за период с момента окончания приема заявок до момента объявления лонг-листа;

«Лучшее описание вымышленной Вселенной» – специальная номинация редакции журнала «Мир Фантастики»;

«Выбор экспертов», «Лучшее раскрытие характера главного героя», «Самый неоднозначный финал» – номинации, в которых профессиональная экспертная группа премии определит победителя общим голосованием.

Голос проекта ЛитРес: Чтец с наибольшим количеством продаж аудиокниг за период с момента окончания приема заявок до момента объявления лонг-листа победит в специальной номинации «Бестселлер». Экспертная группа также оценит чтецов за лучшую работу со звуком и музыкой, лучший дуэт, актерское мастерство. Лучшее аудиопроизведение также будет оцениваться в категории «Выбор слушателей LiveLib».

В новом сезоне «Электронной Буквы» появится также специальная номинация проекта ЛитРес: Черновики, запущенного в 2019 году. Этот формат позволяет авторам публиковать книги по частям. В проекте участвуют такие популярные авторы, как Олег Рой, вошедший в состав жюри, Вадим Панов, Макс Глебов, Елена Звездная. Участники «Электронной буквы» – авторы черновиков – поборются за звание «Лучшего фантастического черновика» и «Лучшего черновика о любви».

Победители премии получат возможность рассказать о своих книгах 20 млн аудитории группы компаний «ЛитРес», включающей в себя сервисы ЛитРес, MyBook, ЛитРес: Самиздат, ЛитРес: Чтец и LiveLib.

Заявку на участие в премии можно подать на сайте: http://ebukva.litres.ru/2020