Интересную дискуссию я тут на днях услышала возле дома. Спорили две соседки. Одна утверждала, что власти совсем оборзели: мало того что плата за ЖКХ растет, так теперь еще и счетчики за свой счет надо менять на какие-то умные.

- Я по радио вчера об этом слышала, - возмущалась тетя.

- Это реклама каких-то мошенников, - пыталась ее успокоить другая. - Лучше музыку слушай. Или аудиокниги.

Новости из серии «в правительстве рассматривают» про умные счетчики последние несколько лет появлялись так часто, что все уже реально запутались: а чем же дело-то кончилось и что в связи с этим ждет граждан. Разбираемся с экспертами.

1. Так менять ли приборы?

Закон, по которому обычные счетчики надо менять на умные, действительно существует - он был принят еще в конце 2018 года. Касаются новшества только счетчиков электроэнергии. И главное: самим кого-то вызывать и что-то платить не надо - все сделает компания, которая поставляет вам электричество.

- С 1 июля 2020 года в соответствии с законом будет происходить поэтапная замена обычных счетчиков на электроэнергию на умные. Проходить она будет по мере окончания срока годности действующих счетчиков за счет средств энергосбытовых организаций, - разъясняет исполнительный директор некоммерческого партнерства «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.

В новостройках, которые будут сдаваться с 2021 года, умные системы учета электроэнергии должны устанавливаться уже по умолчанию. Аналогично и с домами, где начиная со следующего года будет проводиться капремонт. По ходу него всем жильцам оптом заменят электросчетчики.

Как предполагается, с 2023 года учет электричества во всех домах в той или иной мере «поумнеет». По минимуму это означает не только счетчики нового образца в каждой квартире, но и общую автоматизированную систему, которая хранит и анализирует данные со всего дома.

Грядет новая замена счетчиков - прежние оказались слишком «глупыми»Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

2. А если с меня требуют деньги?

Если вам пытаются выставить счет за установку умных приборов учета энергии - будьте осторожны, это мошенники (см. «Советы «КП»). Проблемы, связанные с поломками и обслуживанием новых приборов, - тоже головная боль не ваша, а энергокомпаний, они их должны решать за свой счет.

Эксперты, правда, выражают опасения, что все эти затраты поставщики электричества так или иначе включат в тариф. Строго по закону они так сделать могут только для коммерческих организаций (на умный учет должно перейти не только население, но вообще вся страна).

3. И что же в них умного?

От обычного умный счетчик отличается тем, что в него встроены модем и программное оборудование, благодаря которым приборчик сам может подсоединяться к интернету и передавать накопленные данные. Работать он в состоянии автономно - человеку ничего делать не надо. Дополнительные возможности появляются, когда такой счетчик подключают к автоматизированной системе (именно так и предполагается сделать в случае с электросчетчиками). Тогда умная техника будет в состоянии, например, быстро анализировать и сопоставлять данные по всему дому. И сигнализировать о каких-то странностях - скажем, если потребление электричества в многоэтажке в целом слишком сильно превышает то, что нагорает по квартирам (это может свидетельствовать о воровстве).

4. Для чего это все делается?

Главным образом, как говорят эксперты, новая система выгодна самим ресурсникам. Во-первых, уменьшатся расходы на сбор и проверку показаний счетчиков. Ходить по домам и сверять, те ли циферки граждане присылают, больше не нужно. А во-вторых, станет практически невозможно пользоваться электричеством, за него не заплатив.

- Кроме самих данных о потребленной электроэнергии, приборы интеллектуального учета передают поставщикам сигналы о взломе, неисправности счетчика, обеспечивают учет потребляемой энергии в зависимости от времени суток, для каждого из которых установлен свой тариф, - говорит директор «Организации народного контроля» Наталья Чернышева.

Как утверждают специалисты, обмануть умную систему сложно - счетчик немедленно сам же и настучит о любых попытках его скрутить, пристроить туда магнитик или взломать электронно.

Гражданам, которые честно платят и не потребляют электричество «мимо кассы», все это на руку. Исчезает пресловутая повинность каждый месяц лазить к счетчику и передавать куда-то его показания - он сам будет все передавать куда надо.

- Данные с этих счетчиков могут загружаться в мобильное приложение, при помощи которого потребитель сможет в режиме онлайн контролировать все показатели и производить оплату, - утверждает руководитель проектов по электроэнергетике холдинга «Росэлектроника» (разработчик умных счетчиков) Максим Янюшкин. - Система также подсказывает, как сэкономить, более оптимально используя бытовую технику, оповещает о потерях электроэнергии, мониторит ее качество.

Некоторые эксперты, правда, выражают опасения, не смогут ли сами ресурсники настраивать умные системы так, что те будут заниматься приписками в их пользу.

- Не вполне понятно, кто и как будет проверять достоверность переданных автоматически данных и соответственно защищать права потребителей, - размышляет профессор Российской академии народного хозяйства Евгений Блех.

- В 2019 году интеллектуальные приборы учета в порядке эксперимента установили в некоторых домах, например в Москве и Ярославской области. Жалоб от потребителей не поступало, - парирует Светлана Разворотнева.

5. А счетчики воды поменяют?

Тут все остается по-старому. Если есть желание, вы можете приобрести более продвинутые счетчики воды, газа и прочего. За свой счет. Но никто не обязывает это делать.

Впрочем, если вас достало каждый месяц возиться с показаниями счетчиков на воду и у вас есть деньги на умный прибор (он стоит в среднем вдвое больше обычного), почему бы не облегчить себе жизнь. Более продвинутые и дорогие умные счетчики воды могут также оповестить вас, если, скажем, случилась протечка (расход воды при этом повышается) и вы можете затопить соседей.

Советы «КП»

Как распознать мошенников

Увы, многие россияне - особенно пожилые - про умные приборы учета впервые услышали именно от мошенников. Наиболее популярна такая схема развода. Вам звонят от имени энергоснабжающей организации. Мол, «надо до такого-то срока поставить интеллектуальные приборы учета, сейчас заплатите 5000 - 10 000 рублей, а потом подадите заявление в МФЦ - и вам их компенсируют». Это обман - не компенсируют. Поскольку ничего с вас брать не должны.

Другая разновидность мошенничества - предлагают по той же схеме установить умные счетчики воды и газа. Одной пожилой знакомой в итоге установили самые обычные счетчики на воду за 7 тысяч рублей (на деле они стоят не больше 2 - 3 тысяч за пару). Помните, что умные счетчики воды, тепла и газа - дело сугубо личное, а потому опять-таки расходы вам никто не компенсирует.

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