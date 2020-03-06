Как «Пионерская правда» курение в школах изживала

Если честно, мы были уверены: «Комсомольская правда» старше «Пионерской». Ну а как иначе - комсомольцы же в советское время всегда были старше пионеров. Но, оказывается, о школьниках советская власть позаботилась чуть раньше, чем о парнях и девушках. И свое 95-летие «Пионерка» отмечает 6 марта (а «Комсомолка» такой же юбилей будет праздновать только 24 мая).

Первый номер «Пионерской правды» (на нижнем снимке) был черно-белым и идеологически строгим.

Эти две газеты в СССР читали все. Просто первую брали в руки только люди определенного возраста - младшего и среднего школьного. Удивительно, но даже ее первые номера сегодня читаются с большим интересом (добрые люди из Российской государственной детской библиотеки оцифровали их и еще множество детских изданий и выложили в сеть по адресу arch.rgdb.ru). Итак, о чем «Пионерская правда» писала в марте 1925 года?

«Пионер должен учиться понимать все, что вокруг него происходит. Детским своим умом он должен охватывать все радостное и тяжелое, что переживает великая страна, рождающая новый мир… Наши пионеры - то не дети буржуазного мира, перед которыми скрыта действительная жизнь», - напутствует читателей будущий враг народа Карл Радек.

На второй странице - рассказ о том, как пионеры в честь семилетия Красной армии («Красная армия одна из самых маленьких, но буржуям она страшна») пошли в гости к Буденному. «Он подозвал нас и спросил, по какому делу мы пришли. Одна из бывших с нами пионерок сказала: «Наше звено выбрало тебя почетным пионером».

Дальше - рассказ о школьных буднях: «С первых дней школьных занятий отрядами пионеров № 1 и 2 при школе II ступени был организован форпост, который усиленно взялся за изживание курения в школе. В правила школьной жизни был внесен пункт о курении, в котором говорилось, что курить могут те учащиеся, которые принесут от родителей удостоверение».

«В селе Блажаевке Бердянского округа Киевской губ. скончалась ученица трудовой школы Наталия Галайчукова 12 лет. Перед смертью девочка просила родителей похоронить ее без священника - «как Ленина». Родители-селяне, верующие, все же выполнили последнюю просьбу девочки».

Сейчас газета выходит в цвете (на фото - один из последних номеров) и старается следовать детским интересам.

В разделе «Кино» тогдашний Стас Тыркин (кинообозреватель «КП») рассказывает о картине «Как Петунька ездил к Ильичу»: «Детдомовец Петунька, узнав о смерти Ильича, едет в Москву, чтобы посмотреть на «дядю Ленина». После целого ряда приключений попадает в Дом Союзов… Содержание простое, но очень занимательное».

Вот все-таки зря говорили, что газета живет один день: кто бы мог подумать, но старые газеты теперь живут вечно. Конечно, среди наших читателей вряд ли найдутся столетние, помнящие «Пионерку» в 1925-м, но таких, кто не помнит ее вовсе, не найдется. И у каждого она своя: кто-то читал в ней о Гагарине, кто-то - о строительстве Братской ГЭС, об «Артеке», о визите в СССР Саманты Смит, кто-то отправлял на конкурс фантастические рассказы… История страны прекрасно отразилась в ней: прав был Радек, она помогала детям охватывать все радостное, что переживала страна (тяжелое, конечно, гораздо реже). Она отпечаталась в памяти целых поколений. Выходит она и сегодня, и у нее есть читатели, что не может не радовать. Искренне поздравляем их и тех, кто делает эту газету!

ВСПОМНИМ!

Торжественная клятва пионера

(первый вариант, 1922 г.)

«Честным словом обещаю, что буду верен рабочему классу, буду ежедневно помогать своим трудовым собратьям, знаю законы пионеров и буду им повиноваться».

НЕ НАДО ЛЯ-ЛЯ!

Взвейтесь кострами, синие ночи

(песня юных ленинцев)

Музыка: С. Кайдан-Дешкин

Слова: А. Жаров

Взвейтесь кострами,

Синие ночи!

Мы пионеры -

Дети рабочих!

Близится эра

Светлых годов,

Клич пионеров:

«Всегда будь готов!»

1922 г.

Вопрос дня: А вы к чему всегда готовы?Фото: Валентин ДРУЖИНИН

ВОПРОС ДНЯ

А вы к чему всегда готовы?

Александр ГУРНОВ, тележурналист и переводчик:

- Я всегда готов написать в номер для «Пионерки». Помню свою первую там публикацию в 1973-м, мы придумали ее с отцом. Я с ним ездил в Берлин, на фестиваль молодежи и студентов, и сделал материал с самым юным участником. Я был старшеклассником и ощущения испытал невероятные, когда в киосках лежала газета с моей фамилией.

Владимир ЛУЦЕНКО, полковник запаса ФСБ:

- У нас в спецподразделениях принцип был такой: в сомнительных ситуациях исходим из худшего. Это принцип борцов с терроризмом.

Ян БРАНИЦКИЙ, эксперт комитета по безопасности Торгово-промышленной палаты:

- Я всегда готов к неожиданному вниманию ко мне, бизнесу, семье. Или вдруг со стороны ФНС, МВД, других силовых и фискальных структур проявят интерес.

Олег СИРОТА, фермер, сыровар:

- Лично я всегда готов к битве за урожай. Вот прямо сейчас техника готова выйти в поля. А предприниматель на низком старте, как гончая собака, должен быть.

Дана БОРИСОВА, ведущая:

- Я всегда готова подъехать на съемку. Честность, непредубежденность, готовность к действию - так нас учили на реабилитационных курсах от вредной зависимости. И я помню прием в пионеры - это восторг. Перед принесением клятвы положила ее на ночь под подушку, чтобы не забыть.

Леонид ХОЛОД, бывший замминистра сельского хозяйства:

- Я всегда готов к труду и обороне! По жизни научился быть готовым ко всему. Я выписывал «Пионерскую правду». Пионером стал в 1971 году, в период расцвета пионерии, и галстук завязывал ежедневно, а если пришел без него, ругали раз по пять. Но дети тогда уже были инфантильными и не походили на подрывников в тылу врага.

Ольга, слушательница Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM):

- Всегда готова сорваться из дома, если что-то случается с близкими на другом конце города.