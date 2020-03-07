2020-03-07T11:27:26+03:00
Звезды

Отец Юлии Началовой о своей внучке: Вера – это ниточка, которая привязывает нас к жизни

Публикуем отрывки из книги «Юлия Началова. Письма отца к дочери»
Ирина ВИКТОРОВА
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Уже год как с нами нет Юлии НачаловойУже год как с нами нет Юлии НачаловойФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Год назад певица Юлия Началова попала в больницу. Сначала ни близкие, ни поклонники не понимали всей тяжести ситуации. Ранка на ноге певицы спровоцировала воспалительный процесс. Позже стало известно, что врачи борются за жизнь 38-летней женщины. 16 марта 2019 года доктора сообщили родителям Юлии Началовой, что их дочь умерла. «Сильный абсцесс. Заражение крови. Сердце не выдержало», - такую причину смерти дочери назвал год назад папа певицы. Пережить своего ребенка – страшное горе. Родители певицы Виктор и Таисия Началовы, ее тетя Антонина Владимирова делятся своими воспоминаниями и эмоциями. Публикуем отрывки из книги «Юлия Началова. Письма отца к дочери» издательства АСТ.

Помимо трогательных и эмоциональных воспоминаний о Юлии Началове, в книге особое место уделяется рассказам о единственной дочери певицы Вере Алдониной. Девочка живет с Виктором и Таисией Началовыми. И прежде, когда мама уезжала на гастроли, Вера оставалась с бабушкой и дедушкой. Много времени ребенок проводит с папой Евгением Алдониным. Девочка занимается вокалом, играет на фортепиано, участвует в музыкальных конкурсах, победила в поэтическом конкурсе, школьной олимпиаде. Веру Алдонину окружили любовью и заботой после смерти мамы.

Год назад певица Юлия Началова попала в больницу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Год назад певица Юлия Началова попала в больницуФото: GLOBAL LOOK PRESS

«Мы молились… Мы верили...»

«Юля, клиника встретила нас тревожным молчанием.

- Новая волна заражения прокатилась по организму. Положение усложнилось, - объяснил лечащий врач.

Мы растерялись и очень расстроились, не зная, что предпринять.

- Успокойтесь, - продолжал доктор, пряча глаза, - выдерживают и по три волны. Я советую вам поехать домой… Отдохнуть.

Мы согласились, но с условием, что вернемся через несколько часов. Чтобы скоротать время, зашли к Антонине и все разговаривали, делились воспоминаниями, убеждая себя в том, что ты все преодолеешь.

- Знаете, как называет себя ваша дочь в нашей с ней переписке? – спросила твоя тетя. – Юля, любимая племянница. Несколько дней назад я написала ей в WhatsApp цитату Уильяма Фолкнера, смысл которой таков: человек все может выдержать, только он не должен останавливаться.

Юлия с родителями Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Юлия с родителямиФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Мы замерли, потому что в тревожном ожидании замерли наши сердца. Пожалуйста, не останавливайся, Юля! Ты слышишь меня?...

Юля, в 16.30 забормотал мой телефон, и я увидел на экране слово ВРАЧ. Ничего не подозревая, ответил на вызов, хотя сердце дрогнуло в дурном предчувствии.

- Все, - услышал я глухой голос доктора. – Все. Ничего не смогли поделать.

Откуда голос? С другой планеты? «Но как же так? – хотелось крикнуть в трубку. – Я не верю! Мы только что были… Она была живая… Я гладил ее теплое лицо, мягкие волосы. Мы молились… Мы верили…» Мне казалось, что я кричу в трубку, но на самом деле я не мог вымолвить ни слова…»

Виктор Началов в книге пишет о чувствах и эмоциях, которые испытывал год назад, и как их семья живет сейчас. Боль отца чувствуется в каждой строчке. Виктор рассказывает, как они с женой старались сдерживать рыдания, чтобы не напугать внучку Веру – дочку Юли. «Если бы не Вера, не ее испуганные глаза, мы с Таей, наверно закричали бы на всю вселенную, чтобы поведать миру о страшном горе, которое непрошенным гостем вторглось в нашу семью. Но Вера здесь же, в этой сутолоке, она никуда не хочет уезжать. Твоя дочка не плачет, чтобы не расстраивать нас. И приходится сжимать душу в кулак. И молчать, чтобы не напугать нашу внучку. Вера – это ниточка, которая привязывает нас к жизни, уходящей из-под ног».

Юлия с Евгением Алдониным и дочкой Верой Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Юлия с Евгением Алдониным и дочкой ВеройФото: Личная страница героя публикации в соцсети

«Ты ведь все видишь и слышишь, Юля?»

Виктор Началов вспоминает в книге о том, как его дочь стала сначала маленькой звездочкой, а потом уже большой звездой. Переживает о том, что многое не успела.

«Юля, на твоей могиле много цветов и твой улыбающийся портрет. По-прежнему толпятся люди. Еще бы! Теперь, после смерти, ты вдруг стала их кумиром. Люди, люди… Почему при жизни вы завидуете человеку, щите в нем изъяны, собираете сплетни? А после смерти объявляете этого же человека почти святым. Не обращай на это никакого внимания. У тебя есть настоящие друзья, и они по-своему пытаются сберечь память о тебе. Светлую память. Мы очень стараемся очистить от налипающей грязи твой прекрасный образ. Ты ведь все видишь и слышишь, Юля?»

Папа Юли Началовой рассказывает, что чувствует огромную ответственность за жену и внучку. «Вера… Кто кроме папы Жени и нас с Таей, поможет ей оставшейся без материнской любви, не заблудиться в дебрях такой непростой жизни?»

Евгений Алдонин с дочкой Верой Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Евгений Алдонин с дочкой ВеройФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Вере было 12 лет, когда умерла ее мама, теперь девочке уже исполнилось 13 лет, она живет с бабушкой и дедушкой – Владимиром и Таисией Началовыми. Ребенок проводит много времени с папой Евгением Алдониным. Девочку поддерживают также и вторая бабушка, и даже домработница семьи Таня, которая знает ребенка с рождения.

Дедушка Веры, похоронив дочь, обещает внучке: «Твоя дочь продолжает писать тебе письма... Ей кажется, что там, на небе, ты среди ангелов, которые поют вместе с тобой. Что тебе хорошо… Так пишет Вера. Но ей только двенадцать. И со временем твой образ будет расплываться и тускнеть в ее глазах, она не будет чувствовать твоих объятий, забудет твой голос. Так бывает… А я должен сохранить память о тебе. О твоем характере, таланте, о твоей красоте и доброте… Должен постоянно поддерживать горящий костер памяти. Я должен жить во что бы то ни стало. Ты ведь понимаешь меня, Юля?»

julianachalovajulianachalova
Юля Началова умерла 16 марта 2019 года
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ИСТОЧНИК KP.RU

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