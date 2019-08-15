«Кто захочет — поможет, это не мне в карман»: отец Юлии Началовой рассказал о сборе денег на памятник певице

О том, что родители Юлии Началовой ищут спонсоров для установки памятника на могиле любимой дочери, на днях сообщила ее бывший PR-директор и близкая подруга Анна Исаева. По ее словам, семья артистки не отказалась бы от помощи, потому что денег на столь дорогостоящий проект у Началовых попросту нет.

– Отец все время говорит о памятнике, его эта тема очень заботит, – призналась журналистам Исаева. – Сейчас мы думаем, как он должен выглядеть. Понятно, что это должна быть большая работа, которая стоит больших денег. Но пока не приценивались.

«Комсомольская правда» связалась с отцом певицы Виктором Началовым, чтобы узнать, откликнулся ли кто-нибудь на просьбу о помощи.

- Я не в теме, первый раз об этом слышу, - удивился Виктор Борисович. - Возможно, это была Анина инициатива, мы не каждый день на связи — лето, разбежались по разным местам. Я сейчас не в Москве.

В любом случае будем стараться сами собрать деньги. Если кто-то посчитает нужным помочь, он поможет. Это же не в карман мне, памятник действительно нужен. Но объявлять сбор средств на всю страну, помогите ради бога, это не дело. Я же не нищий какой-то. Насколько хватит денег, настолько и сделаем памятник.

- Скажите, а Вера (дочь Началовой. - Ред.) сейчас с вами, как она?

- Верочка сейчас в «Артеке» и пробудет там почти до конца месяца. Живет она с нами, но Евгений (Алдонин, отец Веры и бывший супруг певицы. - Ред.) постоянно на связи, мы вместе воспитываем Верочку. Ей, конечно, до сих пор тяжело, удар страшный. Но она не затворница. Да, случилась трагедия. Но жизнь продолжается. Если честно, не верится до сих пор. Для нас Юля как будто на гастроли уехала. Она и смерть — понятия несовместимые. Солнечный человек, всегда с улыбкой, и вдруг так резко…

- Вера ведь хочет продолжить мамину карьеру — она и на фортепиано играет, и поет. Все эти таланты вы планируете развивать, как в свое время развивали таланты Юли?

- Она очень талантливая, не менее талантливая, чем Юля. Просто Юля в ее возрасте была очень активная, а Верочка раскрывается медленнее. Но поет очень хорошо, хорошо играет — очень чувствительная к музыке девочка.

- Александр Фролов, с которым у вас напряженные отношения из-за квартиры (несколько лет назад Началова отписала хоккеисту половину своих апартаментов. - Ред.), не выходил на связь? Ведь скоро пол-года с момента смерти, вам и Вере надо будет вступать в наследство и как-то решать вопрос с квартирой…

- Нет, на связь он не выходил, ни одного разговора у нас с ним не было. Решать, конечно, придется. Посмотрим, как все это будет…

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