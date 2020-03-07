2020-03-07T14:51:34+03:00
Экономика

Экспортеры нефти не договорились о сокращении добычи: что будет с российской экономикой и рублем

Наша страна отказалась от картельного сговора с ОПЕК+
Дмитрий КОЗУРОВ
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Вопрос о сокращении добычи для российских чиновников стал математической задачкойВопрос о сокращении добычи для российских чиновников стал математической задачкойФото: Shutterstock
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ЧТО ПРОИЗОШЛО

На заседании ОПЕК+ участники организации, в том числе и Россия, не смогли договориться о сокращении добычи нефти. Планировалось, что крупнейшие экспортеры черного золота снизят темпы на 1,5 баррелей в сутки. Больше того, они отказались от действующих до 1 апреля договоренностей, по которым они вместе уже добывали на 1,7 баррелей в день меньше.

Таким образом с 1 апреля Россия и другие страны смогут увеличить добычу нефти.

- Это будет зависеть в первую очередь от планов компаний, - отметил министр энергетики РФ Александр Новак, представлявший нашу страну на переговорах. – Мы с ними не обсуждали такой вариант.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО

ОПЕК – организация стран экспортеров нефти, по сути, обычный картель, участники которого могут действовать сообща. Когда цены на черное золото падают, они синхронно сокращают добычу. Предложения на рынке становится меньше, и цены идут вверх.

Россия в нее не входит. Но три года назад мы договорились о создании ОПЕК+ - более широкого круга экспортеров нефти. По оценкам министра Новака, российский бюджет получил от этого сотрудничества порядка 6,2 трлн рублей.

Пятничная встреча участников ОПЕК+ была экстренной. Виной всему коронавирус, и его влияние на мировую экономику. Из-за того, что в Китае простаивают заводы и ограничены перевозки, спрос на топливо и, стало быть, нефть, падает. Мировые цены на черное золото какое-то время держались в районе 50 долларов за баррель – в ожидании сокращения добычи. Но когда стало известно, что договориться не удалось, баррель упал почти на 10%.

Министр энергетики РФ Александр Новак представлял нашу страну на переговорах Фото: REUTERS

Министр энергетики РФ Александр Новак представлял нашу страну на переговорахФото: REUTERS

ИЗ-ЗА ЧЕГО НЕ ДОГОВОРИЛИСЬ

Камнем преткновения, по имеющейся информации, стала позиция России. Александр Новак заранее объявил, что считает новое сокращение неоправданным, и остался верен этой позиции все два дня переговоров. Другие участники ОПЕК+ решили, что в такой ситуации и половинчатые меры в виде сохранения прежних ограничений, никакого смысла иметь не будут.

ПОЧЕМУ РОССИЯ ПРОТИВ

- У нас нет видимых оснований для сокращения добычи. К тому же, нужно помнить, что налоговая система России во многом зависит от отчислений нефтегазовых компаний, - сказал ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников Рустам Танкаев.

Таким образом, вопрос о сокращении добычи для российских чиновников стал математической задачкой. Ограничивая мощность своих скважин, мы поддерживаем мировые цены на нефть, но уменьшаем поступления налогов в казну. Видимо, власти посчитали, что в сложившейся ситуации нам выгоднее не сдерживать нефтедобывающие компании.

ЧТО БУДЕТ С КУРСОМ РУБЛЯ

Напомним, что в России действует бюджетное правило: доходы от экспорта нефти и газа, превышающие 42,6 доллара за баррель, идут не в казну, а в Фонд национального благосостояния. То есть последние несколько лет мы живем как бы при цене черного золота в районе 40 долларов. К этому показателю она сейчас и стремится.

Рубль, как бы нам ни хотелось обратного, все еще крепко зависит от цены на нефть, так что он устремился вниз в след за ней. Сейчас доллар можно купить примерно за 69,5 рублей, евро за 78,5.

- Это реакция в моменте, которая подкрепляется общим нервным настроением мировых рынков, - пишет президент инвестиционной группы «Московские партнеры» Евгений Коган. – Краткосрочно рубль может превысить планку 70 долларов, но вряд ли курс останется таким надолго.

Российская валюта падает последние несколько недель на фоне ситуации с коронавирусом. Очевидно, курс будет зависеть и от успехов в борьбе с новой заразой.

- Расчет российских чиновников, видимо, сделан на то, что несть естественным образом «отпрыгнет» после того, как ситуация с коронавирусом пойдет на спад, - рассуждает Коган. – По некоторым данным, Китай выходит на работу в полном составе с 10 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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