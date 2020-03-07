В России выявлено четыре новых случая заболевания коронавирусом - это путешественники, вернувшиеся из Италии

По информации оперативного штаба по борьбе с распространением нового заболевания за минувшие сутки инфекцию выявили еще у четырех человек. Один из них житель Санкт-Петербурга, трое других - жители Липецкой области. Все они госпитализированы в инфекционные боксы, у троих болезнь протекает в легкой форме, состояние здоровья еще одного пациента оценивается, как “средней тяжести”. Все четверо недавно посещали Италию, которая является одним из очагов распространения коронавируса в Европе. Эпидемиологи оперативно отследили круг людей, с которыми заболевшие контактировали после возвращения, теперь они находятся под медицинским наблюдением. Напомним, что в общей сложности число заболевших в коронавирусом в России достигло 14 человек.

Тем временем столичный оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусов сообщил, что первый московский пациент успешно вылечился.

- Мы выписали пациента, у которого впервые в Москве была выявлена коронавирусная инфекция. Подробные тесты подтвердили отсутствие заболевания, - сообщила главный внештатный специалист по инфекционным болезням Департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина. - Лечение и обследование пациента проводилось в соответствии с временными методическими рекомендациями Министерства здравоохранения РФ “Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции”. В настоящее время пациент здоров, никаких симптомов вирусного заболевания у него не наблюдается.

Хотя в Москве было выявлено всего 6 случаев заражения, 5 марта столичные власти перевели в режим повышенной готовности поликлиники, больницы, комплекс жилищно-коммунального хозяйства, транспортный комплекс и другие службы города. А граждане, которые приезжают из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, должны после прилета 14 дней находиться в режиме домашнего карантина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/764615" frameborder="0"></iframe> Первый москвич, заболевший коронавирусом.Первый москвич с диагнозом коронавирус уверяет, что никого не успел заразить

Оправданы ли такие меры, если случаи заболевания в России носят единичный характер? Их необходимость хорошо обосновал Александр Мясников, главный врач Московской ГКБ № 71 и известный медицинский телеведущий:

“Меня постоянно спрашивают: коронавирус не так уж и глобально опасен, он скоро сойдёт на нет и вообще - паника не оправдана. Почему тогда во всем мире и у нас в России применяются такие беспрецедентные меры предупреждения?! .... По аналогии с терактами: телефонные звонки о заложенных в школу или больницу (самолёт) бомбах. Все знают, что на 99,9% это пустая угроза. Но реагировать обязаны: эвакуируем школы, обыскиваем здания, сажаем самолёт и проч. Потом разбираемся, ищем телефонных террористов и проч. Тут ровно так же: мы теперь не можем поступать иначе.”

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/759467" frameborder="0"></iframe> А у тебя есть маска?.Маски - хит сезона. Всё из-за коронавируса А у тебя есть маска?

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