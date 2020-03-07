2020-03-07T17:36:16+03:00
В мире

Коронавирус во Франции, последние новости на 7 марта 2020 года: для туристов открыли Лувр, из больниц воруют маски

Во Франции власти отменяют мероприятия из-за случаев заболевания коронавирусом. Мы собрали последние новости про коронавирус в этой стране по состоянию на 7 марта 2020 года
Юлия Кекова
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Эмманюэль Макрон предположил, что такая ситуация в государстве "будет сохраняться в стране в течение многих недель"Эмманюэль Макрон предположил, что такая ситуация в государстве "будет сохраняться в стране в течение многих недель"Фото: REUTERS
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Число заразившихся коронавирусом во Франции, согласно последним новостям, увеличилось до 716 человек. По словам главы Генеральной дирекции здравоохранения страны Жерама Саломона, более 30 человек находятся в реанимации, за состоянием их здоровья наблюдают медики.

По словам главы ведомства, болезнь коснулась жителей всех регионов французской метрополии и в трех заморских территориях - Гваделупе, Французской Гвиане и Мартинике.

Коронавирус во Франции, последние новости на 7 марта 2020 года:

- число заболевших увеличилось до 653 человек;

- вылечились 12 человек

- умерли 11 человек.

Из-за распространения коронавируса во Франции власти намерены объявить об эпидемии. В пятницу, 6 марта, президент республики Эмманюэль Макрон предположил, что такая ситуация в государстве "будет сохраняться в стране в течение многих недель". По его словам, сейчас страна пребывает в так называемой второй фазе борьбы против болезни.

- В ближайшие дни мы перейдем к третьей фазе - ситуации, которая квалифицируется как эпидемия. Это будет означать, что вирус широко распространится по всем регионам Франции. Тогда нам необходимо будет продолжать борьбу против вируса и защитить самую уязвимую часть населения, - сказал Макрон.

Из больниц Парижа и столичного региона Франции было похищено более 11 тысяч одноразовых медицинских масок и 1,4 тысяч флаконов с дезинфицирующими средствами. Ранее все запасы масок в стране переданы сотрудникам системы здравоохранения, а также тем, кого затронул коронавирус. Полиция пока не сообщала о задержании подозреваемых.

Коронавирус нового типа был обнаружен у депутата из партии "Республиканцы" и сотрудника французского парламента. Первый был экстренно доставлен в реанимацию, второй - просто госпитализирован, его состояние врачи оценивали как стабильное.

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На фоне происходящего власти приняли решение о временной отмене мероприятий, где общее число участников превышает пять тысяч человек. Так оказался перенесен матч чемпионата Франции по футболу между командами "Страсбур" и ПСЖ. Матч баскетбольного Еврокубка "Монако" - УНИКС переносить не стали. Его проведут без зрителей.

Культурную жизнь страны тоже пришлось срочно менять. Из-за коронавируса перенесли фестиваль сериалов в Каннах и международную выставку развлекательной индустрии.

Однако лишать возможности своих жителей и туристов посещать Лувр французские власти не стали. До этого он провел на карантине порядка четырех дней и теперь вновь открыл свои двери для посетителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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