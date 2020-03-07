Коронавирус во Франции, последние новости на 7 марта 2020 года: для туристов открыли Лувр, из больниц воруют маски

Число заразившихся коронавирусом во Франции, согласно последним новостям, увеличилось до 716 человек. По словам главы Генеральной дирекции здравоохранения страны Жерама Саломона, более 30 человек находятся в реанимации, за состоянием их здоровья наблюдают медики.

По словам главы ведомства, болезнь коснулась жителей всех регионов французской метрополии и в трех заморских территориях - Гваделупе, Французской Гвиане и Мартинике.

Коронавирус во Франции, последние новости на 7 марта 2020 года:

- число заболевших увеличилось до 653 человек;

- вылечились 12 человек

- умерли 11 человек.

Из-за распространения коронавируса во Франции власти намерены объявить об эпидемии. В пятницу, 6 марта, президент республики Эмманюэль Макрон предположил, что такая ситуация в государстве "будет сохраняться в стране в течение многих недель". По его словам, сейчас страна пребывает в так называемой второй фазе борьбы против болезни.

- В ближайшие дни мы перейдем к третьей фазе - ситуации, которая квалифицируется как эпидемия. Это будет означать, что вирус широко распространится по всем регионам Франции. Тогда нам необходимо будет продолжать борьбу против вируса и защитить самую уязвимую часть населения, - сказал Макрон.

Из больниц Парижа и столичного региона Франции было похищено более 11 тысяч одноразовых медицинских масок и 1,4 тысяч флаконов с дезинфицирующими средствами. Ранее все запасы масок в стране переданы сотрудникам системы здравоохранения, а также тем, кого затронул коронавирус. Полиция пока не сообщала о задержании подозреваемых.

Коронавирус нового типа был обнаружен у депутата из партии "Республиканцы" и сотрудника французского парламента. Первый был экстренно доставлен в реанимацию, второй - просто госпитализирован, его состояние врачи оценивали как стабильное.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757853" frameborder="0"></iframe> «Как на войне»: медики против коронавируса.В Китае от коронавируса умерли уже более 170 человек. Среди них и врачи, сражающиеся с инфекцией… Причём медики умирают не только из-за 2019-nCoV

На фоне происходящего власти приняли решение о временной отмене мероприятий, где общее число участников превышает пять тысяч человек. Так оказался перенесен матч чемпионата Франции по футболу между командами "Страсбур" и ПСЖ. Матч баскетбольного Еврокубка "Монако" - УНИКС переносить не стали. Его проведут без зрителей.

Культурную жизнь страны тоже пришлось срочно менять. Из-за коронавируса перенесли фестиваль сериалов в Каннах и международную выставку развлекательной индустрии.

Однако лишать возможности своих жителей и туристов посещать Лувр французские власти не стали. До этого он провел на карантине порядка четырех дней и теперь вновь открыл свои двери для посетителей.