2020-03-06T07:45:05+03:00
Общество

Китайский коронавирус, последние новости на 6 марта 2020: ученые предупреждают об опасности мобильных телефонов

Мы собрали последние новости о распространении заболевания на 6 марта 2020 года
Наталия КУДРЯШОВА
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Ученые во всем мире не устают напоминать о том, как важно сейчас каждому человеку соблюдать гигиенуУченые во всем мире не устают напоминать о том, как важно сейчас каждому человеку соблюдать гигиенуФото: REUTERS
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Число случаев заражения коронавирусом во всем мире выросло до 98 118. 3387 пациентов скончались, тогда как 54965 человек удалось успешно вылечить, они выписаны из больниц. Мы собрали последние новости о распространении китайского коронавируса на 6 марта 2020 года.

Первый случай заражения коронавирусом подтвердился в Санкт-Петербурге. Госпитализирован иностранный студент, недавно вернувшийся из Италии. Определен круг его контактов, все они находятся под медицинским наблюдением.

Один из крупнейших экономических форумов в России, ПМЭФ, в этом году отменен. Такое решение принял оргкомитет Петербургского международного экономического форума.

Москва также продолжает принимать дополнительные меры по предотвращению распространения коронавируса. О них рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Стало известно, что больничный будут выдавать всем находящимся на карантине. В том числе - тем, кто просто контактировал с зараженными, но сам не инфицирован.

Между тем, еще один круизный корабль встал на карантин. На этот раз это Grand Princess - судно стоит у берегов Калифорнии. Среди 2,5 тысяч человек на борту есть четверо россиян. Все они - члены экипажа. Диагноз у них, как и у других людей на лайнере, не подтвержден.

А в Китае предпринятые властями жесткие меры дают результат. Правительство страны ожидает, что к концу марта в эпицентре болезни, Ухане, число новых случаев заражения упадет до нуля.

Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

Между тем, если раньше коронавирус из Китая только "вывозили", то теперь заболевание еще и ввозят. Только за последние сутки в стране зарегистрировано 16 случаев коронавируса, завезенных из-за границы.

Ученые во всем мире не устают напоминать о том, как важно сейчас каждому человеку соблюдать гигиену. Причем следить стоит не только за чистотой рук, но и предметов, к которым вы прикасаетесь. Среди них - мобильный телефон. На гаджете, который не выпускают из рук, чаще всего сохраняются частицы коронавируса, гриппа и простуды.

В ВОЗ продолжают проверять обстоятельства заражения коронавирусом собаки в Гонконге. Пока не ясно, мог ли померанский шпиц подхватить болезнь от хозяйки. Пока что в мире не было ни одного случая заражения домашнего питомца от человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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