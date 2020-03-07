В Китае обрушился шестиэтажный отель: под завалами оказались десятки людей
На востоке Китая обрушилось шестиэтажное здание гостиницы Xinjia Express, которую использовали для временного размещения помещенных на карантин граждан. Многие из них имели тесный контакт с зараженными коронавирусом лицами.
Строение рухнуло вечером в субботу, 7 марта, в городе Цюаньчжоу провинции Фуцзянь. Сайт kp.ru писал, что на первом этаже здания располагались магазины и кафе. По предварительным данным, под обломками оказались около 70 человек.
Спасатели продолжают разбирать завалы. В операции задействованы около 150 сотрудников экстренных служб. Им уже удалось извлечь не менее 28 человек. Всем пострадавшим на месте оказали медицинскую помощь, а потом развезли по больницам. Причины обрушения выясняются, передает Sina.
Местные власти не исключают, что в результате происшествия могли погибнуть люди.
В Китае обрушилось здание гостиницы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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