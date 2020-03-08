2020-03-08T09:45:58+03:00
Спорт

Адесанья победил Ромеро решением судей на UFC 248

После этого успеха он сохранил за собой титул лучшего в среднем весе
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Исраэль Адесанья сохранил за собой чемпионский пояс UFC.Исраэль Адесанья сохранил за собой чемпионский пояс UFC.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Рано утром 8 марта по московскому времени в Лас-Вегасе на арене T-Mobile Arena прошел очередной "номерной" турнир главного промоушена мира по смешанным единоборствам - UFC 248. Главным поединком вечера была битва за чемпионский пояс в среднем весе. Исраэль Адесанья защищал свой титул в поединке с Йоелем Ромеро.

Этой встречи ждали многие в мире ММА. Даже Хабиб Нурмагомедов поспорил со своим тренером Хавьером Мендесом, что победителем в этой схватке выйдет Йоэль Ромеро. На кону был в случае победы Хабиба спарринг в пять раундов со своим тренером. А вот Мендес же считает, что Адесанья должен был сохранить за собой пояс чемпиона. И в случае победы Хавьера ему в качестве приза доставались бы очки Gucci хорошего друга Хабиба - Ислама Махачева.

Ромеро перед боем признавался, что хочет досрочно победить своего соперника. И у него были основания для такого:

- Конечно, я должен его нокаутировать. У меня и моей команды есть план, как это сделать. Как только он допустит даже маленькую ошибку – бум и нокаут, - заявил Ромеро в интервью BJPenn.

В свою очередь, действующий чемпион UFC был уверен в своих силах. Адесанья перед боем сказал:

- Я видел, как этот парень сдавался. Все видели, как он умеет жульничать, хватаясь за внутреннюю сторону перчаток и за клетку. Это называют «ветеранскими штучками». Точно знаю, что будет делать Ромеро. В моем баке больше топлива, чем у него. Ставлю весь свой гонорар на то, что он устанет первым.

В итоге поединок прошел в довольно невысоком темпе. И продлился все заявленные пять чемпионских раундов. По решению судей победа досталась Исраэль Адесанья победил своего соперника, сохранив за собой чемпионский пояс в среднем весе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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