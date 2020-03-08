Эксперт объяснил, какая миграционная политика нужна России

Президент Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации Концепции государственной миграционной политики на ближайшие годы. Он раскритиковал существующую ситуацию и предложил реформировать институт гражданства России. Главной целью называется «формирование отвечающей интересам страны миграционной ситуации». Что это такое? И как нам получить от притока новых граждан больше плюсов, чем минусов? Об этом «КП» рассказал Александр Щербаков, доктор экономических наук, профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС.

- Александр Иванович, что такое «миграционная политика, отвечающая нашим государственным интересам»?

- В общем и целом позитивная миграционная политика если уж и должна обеспечивать приток мигрантов, то только высокой квалификации и совместимых по своей культуре с коренным населением России. Это в первую очередь соотечественники, которые находятся за рубежом. Второй важный момент - нельзя допускать попадания на рынок труда неквалифицированных специалистов. Это приводит лишь к тому, что на внутреннем рынке снижается стоимость труда.

- Получается, у нас сейчас все ровно наоборот...

- Это связано с тем, что мы не можем привлечь квалифицированных сотрудников. У нас для этого недостаточно высокие зарплаты. В борьбе за человеческий капитал мы не можем составить достойную конкуренцию другим странам, где оплата труда гораздо выше.

- А как мы можем создать более конкурентные условия?

- Ключик лежит в том, что нужно повышать уровень зарплат. Тогда высококвалифицированные работники потянутся и на наш рынок труда.

- Зарплаты мы пока повысить явно не сможем. Получится ли привлечь часть людей за счет дебюрократизации?

- Мне кажется, да. Есть много экспертных оценок на этот счет. Люди, которые являются соотечественниками, испытывают трудности для получения гражданства России. Зачастую им это не удается сделать по формальным, я бы даже сказал бюрократическим причинам. При этом другие категории мигрантов наше гражданство получают. Мне кажется, в этом отношении законодательство нужно пересмотреть. Дебюрократизировать его в пользу соотечественников и тех специалистов, которые являются высококвалифицированными и полезными для экономики страны.

- Как миграционный вопрос решают в других странах? Есть ощущение, что развитые государства «пылесосят» глобальный рынок труда и забирают себе лучших...

- Одной явной тенденции нет. Во многих развитых странах, наоборот, не очень и борятся за мигрантов. Ставят различные препоны для их присутствия на внутреннем рынке. Например, в Западной Европе с этим очень сложно. Нужно целый ряд условий выполнить. И наказание за нелегальную миграцию очень жесткое. В то же время есть многие страны, которые хотят развиваться за счет чужого человеческого капитала (то есть жителей других стран). Но они ставят условия для трудовой миграции в свою страну. И главным из них, как правило, является высокая квалификация человека, так или иначе подтвержденная.

- Какие страны можно было бы взять в пример и скопировать их успешные практики?

- Здесь требуется смешение наиболее интересных подходов. Во-первых, раньше активно привечала миграцию, особенно политическую, Швейцария. Но сейчас она сильно ужесточила правила. Стоило бы разобраться, почему они ввели более строгие законы в отношении трудовой миграции. Во-вторых, стоит посмотреть опыт тех же США. Как они отбирают для себя мигрантов. И сделать выводы для нашей страны.

- В целом для развития нашей экономики нужно ли нам увеличивать число мигрантов? Или лучше гнаться за качеством, а не за количеством?

- Однозначно за качеством. Если мы продолжим существующие подходы, то можем получить еще большее отставание нашей экономики. Она и сейчас не блещет успехами. У нас низкая эффективность труда. Если мы не будем более придирчивыми в отборе привлекаемого человеческого капитала, то получим еще большую деградацию нашей экономики.

СПРАВКА «КП»

В конце 2018 года президент России Владимир Путин утвердил новую Концепцию государственной миграционной политики на 2019 – 2025 годы. Основные постулаты - Россия должна стать открытой для всех, кто хочет жить и работать в нашей стране. Получение гражданства следует упростить. Но в приоритете должны быть соотечественники, близкие по культурному коду коренным жителям России.

Примечательно, что результаты изменения миграционной политики стали видны почти сразу. По данным МВД, российское гражданство в 2019 году получили почти полмиллиона человек. Это почти в два раза больше, чем в 2018 году. И в два с половиной раза больше среднегодового показателя за последние 10 лет. Рост во многом связан с тем, что получение гражданства упростили для жителей ДНР и ЛНР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путин провозгласил миграционную революцию

Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации Концепции государственной миграционной политики на ближайшие шесть пять лет, в которых предполагается принципиально реформировать работу и миграционных режимов, и института гражданства России. (подробности)