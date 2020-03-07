Путин провозгласил миграционную революцию

МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА УСТАРЕЛА

Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации Концепции государственной миграционной политики на ближайшие шесть пять лет, в которых предполагается принципиально реформировать работу и миграционных режимов, и института гражданства России.

И если целью миграционной политики страны расплывчато называется "формирование отвечающей интересам Российской Федерации миграционной ситуации", то в самом тексте поручений идут вполне конкретные дела. Тем более, что документ начинается с критики существующей ситуации, которую и необходимо исправить.

В частности говорится, что "существующие миграционные правила недостаточно ясны и унифицированы, уровень применения информационных технологий при предоставлении государственных услуг и осуществлении государственного контроля в сфере миграции остается невысоким. Иностранные граждане, приезжающие в Россию в целях работы, часто стремятся обойти существующие сложности в оформлении миграционных статусов уходом «в тень». Не полностью устранены ситуации, когда люди, способные органично включиться в систему позитивных социальных связей и стать полноправными членами российского общества, сталкиваются с неоправданными сложностями в получении гражданства Российской Федерации".

Говоря проще, официально признается то, о чем множество раз говорилось на самых разных уровнях - получить российское гражданство сложно, муторно и долго. Признается и то, что "точечные изменения миграционного законодательства, а равно ужесточение юридической ответственности не приведут к качественному улучшению".

Поэтому работа будет вестись в нескольких направлениях:

- создание благоприятных условий переселения в Российскую Федерацию и получения, при желании, российского гражданства лицами, владеющими русским языком и близкими нам по ментальности и культуре;

- формирование понятных миграционных правил как для людей, готовых выбрать Российскую Федерацию в качестве нового места проживания, так и для тех, кто приезжает к нам на время, в качестве туриста, для работы, учебы или с другими целями;

- повышение уровня обеспечения безопасности, в том числе за счет более широкого внедрения современных информационных технологий в процедуры предоставления государственных услуг и осуществления государственного контроля.

Для приема в гражданство России устанавливается три порядка: общий, упрощенный и особыйФото: Светлана МАКОВЕЕВА

ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО - ГЛАВНЫЙ ДОКУМЕНТ

Постоянное проживание (вид на жительство) станет основным миграционным статусом, позволяющим иностранцу в перспективе претендовать на получение гражданства России в общем и упрощенном порядке. Разрешение на временное проживание как отдельный миграционный статус перед получением вида на жительство исключается.

Объясняется это тем, что "институт разрешения на временное проживание в существующем виде фактически себя изжил. Разрешение на временное проживание нередко приобретается, чтобы избежать получения разрешительных документов для временной трудовой деятельности". А для лиц, желающих получить гражданство России, необходимость оформлять разрешение на временное проживание перед получением вида на жительство выступает лишней бюрократической ступенью. Это пустая трата времени, сил и денег.

Для получения вида на жительство необходимо:

- регистрация в государственной информационной системе,

- проживание на территории Российской Федерации,

- соблюдение законодательства Российской Федерации,

- отсутствие опасных заболеваний,

- знание русского языка.

Срок действия вида на жительство не ограничивается.

ПАСПОРТ РОССИИ ПО ТРЕМ ПОРЯДКАМ

Для приема в гражданство России устанавливается три порядка: общий, упрощенный и особый.

Общий порядок - на общих условиях и применяется «по умолчанию» ко всем иностранным гражданам и лицам без гражданства. Дополнительно предлагается введение комиссионного порядка оценки претендентов на получение гражданства на уровне региона.

Упрощенный порядок применяется к лицам, в отношении которых снимаются некоторые требования. Это люди из стран, близких к России в социокультурном отношении, имеющие "позитивные социальные связи в России, уязвимого положения и другое".

Условия приема в гражданство в рамках общего и упрощенного порядка предполагают знание русского языка и отсутствие социально-конфликтных ситуаций в период периода проживания на территории России.

"Особо ценные для России иностранные граждане" могут быть приняты в российское гражданство в особом порядке. Он будет охватывать отдельные категории лиц, "решение по которым требует оценки неочевидных фактов и в связи с этим – комиссионного рассмотрения, особых процедур и высокого уровня принятия решения". Тут уже решение будет принимать лично президент России.

Поручениями предусматривается "создание унифицированного миграционного режима для долгосрочного пребывания на территории России". Это единый миграционный режим для долгосрочного пребывания (более 90 дней в году) с любыми законными целями, включая работу и получение образования, без оформления вида на жительство и приобретения гражданства. Такие правила будут применять ко всем иностранным гражданам, въезжающим в Россию в порядке, не требующем получения визы, включая граждан государств – членов ЕАЭС, за исключением граждан Белоруссии.

Для этого будет необходимо:

- наличие подтвержденного аккаунта в государственной информационной системе, регистрация в которой будет требовать предоставления биометрических персональных данных.

- отсутствие опасных инфекционных заболеваний;

- получение единого документа с электронным носителем информации.

С 1 января 2021 года предполагается ввести единую электронную въездную визу.

ГАСТАРБАЙТЕРОВ ВНЕСУТ В ЕДИНУЮ БАЗУ

Для трудовых мигрантов, зарегистрировавшихся в единой базе, тоже есть хорошие новости. "Законопослушность и регулярная уплата налоговых и иных обязательных платежей являются необходимыми и достаточными условиями сохранения иностранным гражданином права на пребывание и осуществление трудовой деятельности на территории России".

При этом устанавливаются правила для трех категорий иностранных работников:

- работающие по найму граждане стран-членов ЕАЭС, уплачивающие налог на доходы в размере и порядке, установленных для граждан России;

- работающие по найму иные иностранные граждане из стран с безвизовым порядком въезда в Россию, для которых предусматривается схема налогообложения доходов с использованием авансового платежа по налогу на доходы физических лиц при работе по патенту;

- самозанятые иностранные граждане, для которых предлагается разработка отдельного налогового режима.

Оговариваются и условия обеспечения безопасности страны. В частности будет изменен принцип запрета на въезд в Россию. Он "должен применяться более избирательно, прежде всего, в отношении лиц, пребывание которых реально угрожает охраняемым законом интересам". Будет создана единая информационная платформа для "реализации электронных сервисов и механизмов контроля", содержащая и обрабатывающая информацию об иностранных гражданах и миграционных потоках.

Отдельно оговаривается "предоставление возможности иностранным гражданам, нарушившим миграционное законодательство, но не представляющим серьезной опасности для России, не выезжая из страны, оформить легальный статус без привлечения к ответственности".