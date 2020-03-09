2020-03-09T03:08:54+03:00
Звезды

Надели все лучшее сразу: Валерия в мини, Глюкоза с декольте и цветущая Алсу на шоу Юдашкина

Знаменитый модельер собрал друзей в Кремлевском дворце
Ольга ЛИБГАРДТ
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Именитые гости перед выходом на сцену позировали фотографам. Среди прочих - актер Дмитрий Дюжев и певица Елена СеверИменитые гости перед выходом на сцену позировали фотографам. Среди прочих - актер Дмитрий Дюжев и певица Елена СеверФото: Иван МАКЕЕВ

В Москве прошло одно из самых ожидаемых событий этой весны. В Кремлевском дворце состоялось праздничное шоу Валентина Юдашкина. Именитый кутюрье каждый год представляет новую коллекцию вечерних нарядов.

Именитый кутюрье каждый год представляет новую коллекцию вечерних нарядов Фото: Иван МАКЕЕВ

Именитый кутюрье каждый год представляет новую коллекцию вечерних нарядовФото: Иван МАКЕЕВ

На создание коллекции маэстро вдохновили голландская и бельгийская живопись Фото: Иван МАКЕЕВ

На создание коллекции маэстро вдохновили голландская и бельгийская живописьФото: Иван МАКЕЕВ

Модельер представил наряды из бархата, органзы, парчи и шелка Фото: Иван МАКЕЕВ

Модельер представил наряды из бархата, органзы, парчи и шелкаФото: Иван МАКЕЕВ

На шоу "Голландский натюрморт" Валентина Юдашкина собрались все сливки общества. На создание коллекции маэстро вдохновили голландская и бельгийская живопись. Модельер представил наряды из бархата, органзы, парчи и шелка.

Модельер Валентин Юдашкин собрал друзей в Кремлевском дворце Фото: Иван МАКЕЕВ

Модельер Валентин Юдашкин собрал друзей в Кремлевском дворцеФото: Иван МАКЕЕВ

Супруга модельера Марина Юдашкина и дочь Галина Фото: Иван МАКЕЕВ

Супруга модельера Марина Юдашкина и дочь ГалинаФото: Иван МАКЕЕВ

Поддержать Юдашкина пришли его супруга Марина Юдашкина и дочь Галина, певица Алсу, Александр Буйнов, Витас и многие другие знаменитости. Ведущими вечера стали Николай Басков и Филипп Киркоров.

Певец Алексей Буйнов Фото: Иван МАКЕЕВ

Певец Алексей БуйновФото: Иван МАКЕЕВ

Николай Басков Фото: Иван МАКЕЕВ

Николай БасковФото: Иван МАКЕЕВ

Цветущая Алсу с цветами Фото: Иван МАКЕЕВ

Цветущая Алсу с цветамиФото: Иван МАКЕЕВ

Певец Витас Фото: Иван МАКЕЕВ

Певец ВитасФото: Иван МАКЕЕВ

Женатый Дмитрий Дюжев не сводил глаз с Елены Север Фото: Иван МАКЕЕВ

Женатый Дмитрий Дюжев не сводил глаз с Елены СеверФото: Иван МАКЕЕВ

Именитые гости перед выходом на сцену позировали фотографам в нарядах кутюрье. Так, певица Жасмин появилась в нежно-голубом платье из органзы с волнами.

Певица Жасмин в нежно-голубом платье из органзы с волнами Фото: Иван МАКЕЕВ

Певица Жасмин в нежно-голубом платье из органзы с волнамиФото: Иван МАКЕЕВ

Певица Юлия Савичева Фото: Иван МАКЕЕВ

Певица Юлия СавичеваФото: Иван МАКЕЕВ

Певица Глюкоза Фото: Иван МАКЕЕВ

Певица ГлюкозаФото: Иван МАКЕЕВ

Валерия отдала предпочтение короткой юбке нежного голубого оттенка, жакету с перьями и серебряным сапогам. Актриса Анастасия Макеева для выхода в свет выбрала прозрачное платье с вышивкой ручной работы и пышной юбкой.

Валерия отдала предпочтение короткой юбке нежного голубого оттенка, жакету с перьями и серебряным сапогам Фото: Иван МАКЕЕВ

Валерия отдала предпочтение короткой юбке нежного голубого оттенка, жакету с перьями и серебряным сапогамФото: Иван МАКЕЕВ

Актриса Анастасия Макеева выбрала прозрачное платье с вышивкой ручной работы и пышной юбкой. Фото: Иван МАКЕЕВ

Актриса Анастасия Макеева выбрала прозрачное платье с вышивкой ручной работы и пышной юбкой.Фото: Иван МАКЕЕВ

Татьяна Навка появилась перед объективами фотокамер в классическом костюме. Монохромный жакет и брюки идеально сидели на фигуристке.

Элегантный Киркоров и фигуристка Татьяна Навка в строгом костюме Фото: Иван МАКЕЕВ

Элегантный Киркоров и фигуристка Татьяна Навка в строгом костюмеФото: Иван МАКЕЕВ

Бард Александр Розенбаум Фото: Иван МАКЕЕВ

Бард Александр РозенбаумФото: Иван МАКЕЕВ

Стоит отметить, что Валентин Юдашкин каждый год представляет новую коллекцию вечерних нарядов. По сложившейся традиции мэтр в самом конце шоу вышел на сцену, чтобы лично поблагодарить зрителей и поздравить женщин с 8 Марта.

По сложившейся традиции Валентин Юдашкин лично вышел на сцену, чтобы поблагодарить зрителей и поздравить женщин с 8 Марта Фото: Иван МАКЕЕВ

По сложившейся традиции Валентин Юдашкин лично вышел на сцену, чтобы поблагодарить зрителей и поздравить женщин с 8 МартаФото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Киркоров и Басков Фото: Иван МАКЕЕВ

Киркоров и БасковФото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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