Надели все лучшее сразу: Валерия в мини, Глюкоза с декольте и цветущая Алсу на шоу Юдашкина
В Москве прошло одно из самых ожидаемых событий этой весны. В Кремлевском дворце состоялось праздничное шоу Валентина Юдашкина. Именитый кутюрье каждый год представляет новую коллекцию вечерних нарядов.
Именитый кутюрье каждый год представляет новую коллекцию вечерних нарядовФото: Иван МАКЕЕВ
На создание коллекции маэстро вдохновили голландская и бельгийская живописьФото: Иван МАКЕЕВ
Модельер представил наряды из бархата, органзы, парчи и шелкаФото: Иван МАКЕЕВ
На шоу "Голландский натюрморт" Валентина Юдашкина собрались все сливки общества. На создание коллекции маэстро вдохновили голландская и бельгийская живопись. Модельер представил наряды из бархата, органзы, парчи и шелка.
Модельер Валентин Юдашкин собрал друзей в Кремлевском дворцеФото: Иван МАКЕЕВ
Супруга модельера Марина Юдашкина и дочь ГалинаФото: Иван МАКЕЕВ
Поддержать Юдашкина пришли его супруга Марина Юдашкина и дочь Галина, певица Алсу, Александр Буйнов, Витас и многие другие знаменитости. Ведущими вечера стали Николай Басков и Филипп Киркоров.
Певец Алексей БуйновФото: Иван МАКЕЕВ
Николай БасковФото: Иван МАКЕЕВ
Цветущая Алсу с цветамиФото: Иван МАКЕЕВ
Певец ВитасФото: Иван МАКЕЕВ
Женатый Дмитрий Дюжев не сводил глаз с Елены СеверФото: Иван МАКЕЕВ
Именитые гости перед выходом на сцену позировали фотографам в нарядах кутюрье. Так, певица Жасмин появилась в нежно-голубом платье из органзы с волнами.
Певица Жасмин в нежно-голубом платье из органзы с волнамиФото: Иван МАКЕЕВ
Певица Юлия СавичеваФото: Иван МАКЕЕВ
Певица ГлюкозаФото: Иван МАКЕЕВ
Валерия отдала предпочтение короткой юбке нежного голубого оттенка, жакету с перьями и серебряным сапогам. Актриса Анастасия Макеева для выхода в свет выбрала прозрачное платье с вышивкой ручной работы и пышной юбкой.
Валерия отдала предпочтение короткой юбке нежного голубого оттенка, жакету с перьями и серебряным сапогамФото: Иван МАКЕЕВ
Актриса Анастасия Макеева выбрала прозрачное платье с вышивкой ручной работы и пышной юбкой.Фото: Иван МАКЕЕВ
Татьяна Навка появилась перед объективами фотокамер в классическом костюме. Монохромный жакет и брюки идеально сидели на фигуристке.
Элегантный Киркоров и фигуристка Татьяна Навка в строгом костюмеФото: Иван МАКЕЕВ
Бард Александр РозенбаумФото: Иван МАКЕЕВ
Стоит отметить, что Валентин Юдашкин каждый год представляет новую коллекцию вечерних нарядов. По сложившейся традиции мэтр в самом конце шоу вышел на сцену, чтобы лично поблагодарить зрителей и поздравить женщин с 8 Марта.
По сложившейся традиции Валентин Юдашкин лично вышел на сцену, чтобы поблагодарить зрителей и поздравить женщин с 8 МартаФото: Иван МАКЕЕВ
Фото: Иван МАКЕЕВ
Киркоров и БасковФото: Иван МАКЕЕВ
Фото: Иван МАКЕЕВ
ИСТОЧНИК KP.RU