Коронавирус в Италии: введен полный запрет на въезд и выезд в зараженные регионы

Эпидемия коронавируса в Италии и не думает стихать. Число заболевших приближается к шести тысячам, умерших - к трем сотням. Болезнь не щадит никого - "положительными" оказались, например, губернатор Пьемонта Альберто Чирио и Никола Дзингаретти, губернатор Лацио и лидер входящий в правительственную коалицию Демократической партии.

НЕ ВЫХОДИТЬ ИЗ ДОМА!

Для противодействия болезни правительство решило принять дополнительные, беспрецедентные меры, фактически изолировав весь север страны от остального мира. "Красная зона" теперь распространена на 11 регионов, по всей стране по меньшей мере до 3 апреля отмены занятия в школах, театральные постановки, религиозные церемонии. На севере страны введен полный запрет на выезд и выезд в зараженные регионы.

Люди уезжают из Милана из-за коронавируса.

Всем, у кого температура больше 37 градусов, вне зависимости от того вызвано ли это коронавирусом, или нет, запрещено выходить из дома и общаться с другими людьми. Исключение делается только в "случае острой необходимости", без разъяснений в чем это заключается. Следить за выполнением требований будет полиция, а в случае необходимости привлекут армейские подразделения. Стражи правопорядка будут патрулировать улицы и опрашивать прохожих, зачем они вышли из дома. Нарушителям грозит арест до трех месяцев.

Эпидемия коронавируса в Италии и не думает стихатьФото: REUTERS

МЕТР БЕЗОПАСНОСТИ

Помимо жёстких ограничительных мер на севере, по всей Италии теперь люди не могут приближаться друг к другу больше чем на метр. Обязательным условием функционирования любого общественного заведения - ресторана, магазина, спортклуба стал этот самый метр. Если он не может быть обеспечен - заведение просто закрывается.

РОКОВАЯ ОШИБКА

Обсуждение экстраординарных мер безопасности шло всю субботу, а окончательное решение ожидалось уже ночью. Но правительство допустило большую ошибку - распространило черновой вариант декрета заранее. И субботний вечер для всего итальянского севера превратился в панический поиск ответа на вопросы - "что будет дальше, и что же делать?". Как быть тем, кто уехал из города на выходные - позволят ли им вернуться? У кого-то должны приехать родственники - пустят ли в город? А если нужно срочно уехать? Особо горячие головы ринулись на вокзалы, в надежде успеть покинуть карантинную зону до официального вступления нового закона в силу.

Италия из-за коронавируса изолирует весь север страныФото: REUTERS

КАК ЖИТЬ ДАЛЬШЕ

В соцсетях обычные люди делятся своими проблемами:

"Как мне передать документы своему начальнику? - задается вопросом сотрудник адвокатской конторы, - Раньше я хоть мог встречаться с ним у полицейских кордонов, а сейчас все контакты запрещены".

"У нас здесь закончились сигареты, - делится своими переживаниями другой житель карантинной зоны, - Раньше друзья хотя бы могли их привезти на границу. А теперь?"

"Я не смогла достойно похоронить отца, - горюет безутешная дочь, - Церемония была скомканной, почти никто не пришел".

А вот жительница Кодоньо, наоборот, пытается найти в ситуации и положительные моменты:

"Я стала больше времени проводить с детьми, мы нашли сотни способов для развлечения дома".

КОРОНАВИРУС РАЗЛУЧАЕТ СЕМЬИ

Кому-то же повезло намного меньше. Джузеппе не находит себе места, ведь к нему в Турин должна приехать невеста, но когда он ее увидит - ясности нет. Джузеппе из Милана не представляет, как ему вернуться к жене и дочери в Турин. А Антонио из Пармы в панике, ведь в его квартире в Вероне совсем одна осталась кошка.

Теперь люди не могут приближаться друг к другу больше чем на метр.Фото: REUTERS

ОФИЦИАЛЬНО

Российское посольство в Италии предупреждает о риске инфицирования в северных итальянских регионах и настоятельно просит российских граждан воздержаться от поездок в Италию в настоящее время.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анджело Борелли, глава службы гражданской обороны Италии:

"Мы победим, если все итальянцы будут вести себя ответственно. Нам надо менять стиль жизни. Работодатели должны с пониманием относится к ситуации и отправить своих работников в отпуск".

МЕЖДУ ТЕМ

В Риме воришка пытался объявит себя зараженным, чтобы избежать ареста. Когда полицейские пытались арестовать за уличную кражу гражданина Румынии, он начал громко кричать:

"Отойдите, у меня коронавирус!" .

Но бравые стражи правопорядка не испугались, заломами преступнику руки и доставили в отделение. Лечиться от мнимого коронавируса преступник будет уже за решеткой.

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