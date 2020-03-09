2020-03-09T14:09:53+03:00
Экономика

Эксперт о падении рубля: Нас будет бросать из огня да в полымя

Но скупать валюту сейчас смысла нет
Дмитрий КОЗУРОВ
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Сейчас возможно любое движение, и вверх, и вниз. Любые негативные новости могут еще больше опустить стоимость нефти, а с ней и курс рубля.Сейчас возможно любое движение, и вверх, и вниз. Любые негативные новости могут еще больше опустить стоимость нефти, а с ней и курс рубля.Фото: ТАСС
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Падение курса рубля может продолжиться, если рынки не успокоят хорошие новости. Об этом «Комсомольской правде» рассказал независимый экономический эксперт Антон Шабанов.

В понедельник 9 марта торги на мировых биржах (кроме российской, она начнет работу 10 марта) открылись сильнейшим за последние годы падением. Всему виной фактический распад сделки ОПЕК+, которая регулировала добычу нефти в мире. Черное золото падало в цене так резко только во время войны в Персидском заливе. За ней вниз пошел и курс российского рубля.

- Думаю, ближайшая неделя будет довольно жаркой, нас будет бросать из огня да в полымя, - считает независимый экономический эксперт Антон Шабанов. – Рынок очень ждет заявление от ОПЕК и России о будущем соглашении о добычи нефти, просто чтобы участники рынка понимали, чего можно ожидать.

Напомним, в пятницу переговоры ОПЕК+ о сокращении добычи для преодоления негативных последствий коронавируса закончились неудачей: Россия отказалась сокращать добычу. Больше того, не продлили и уже действующие ограничения. Но никаких заявлений о том, что механизм ОПЕК+, объединяющий входящие в картель страны с другими крупными производителями, не было сделано.

- Сейчас возможно любое движение, и вверх, и вниз. Любые негативные новости могут еще больше опустить стоимость нефти, а с ней и курс рубля. С другой стороны, любые сообщения о договоренностях производителей нефти позволят отыграть падения, - говорит Шабанов.

Обычным людям, которые не связаны с рынком ценных бумаг и нефтяных фьючерсов, эксперты советуют в первую очередь не паниковать – и придерживаться своего финансового плана.

- Как правило, если человек планирует отпуск за границей, он постепенно покупает валюту небольшими порциями – это оптимальная стратегия. И ее стоит продолжать, даже если сейчас евро и доллар на 10-15 рублей дороже, - отмечает Шабанов. – Пытаться навариваться на скачках валют сейчас не стоит. Никто не знает, как будут вести себя рынки. Так что бежать покупать валюту, если это не входило в ваши планы, точно не стоит.

Курс доллара на рынке Forex уже превысил 75 рублей, евро — 85. Аналитики дали советы о покупке валюты после обвала нефти и рубля

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ИСТОЧНИК KP.RU

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