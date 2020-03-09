Мир начал нефтяную войну на истощение. Кто победит — Россия, США или саудиты

ВСПОМИНАЯ О ВОЙНЕ В ЗАЛИВЕ

Падение цены на нефть утром в понедельник, 9 марта стало крупнейшим в истории со времен Войны в Заливе 1991 года. За считанные секунды после открытия рынка стоимость барреля нефти марки Брент упала на 31%. Причиной этого стали два агрессивных и неожиданных шага крупнейших нефтяных держав. В пятницу Россия отказалась участвовать в картельной сделке с ОПЕК по скоординированному снижению добычи (это помогло был удерживать нефтяные цены в условиях снижения спроса из-за распространения коронавируса). А в воскресенье Саудовская Аравия объявила о резком снижении цен на свою нефть и массивном наращивании добычи.

КОШКИ-МЫШКИ С САУДИТАМИ

В авторской колонке на Bloomberg Дэвид Фиклинг оценил шансы трех важнейших нефтяных производителей на победу в развязанной нефтяной войне.

«В войне на истощение побеждает не тот, кто обладает грандиозной силой, а то кто способен стойко выносить ущерб на протяжении продолжительного времени, - пишет Фиклинг. - Саудовская Аравия решила поиграть в кошки-мышки с Россией и независимыми американскими производителями, в расчете, что именно она останется последним игроком в игре на этом рынке.

Такой расчет может быть сокрушительно эффективным. Первое, что приходит на ум – это решение Саудовской Аравии наводнить рынок дешевой нефтью в 1985 году. Это в свое время помогло развалить Советский Союз.

Каждый из ключевых игроков имеет свои преимущества и недостатки на данный момент. Себестоимость добычи самая низкая в Саудовской Аравии – всего $2,8 за баррель. Сравните с $16 для американской Exxon Mobile или $20 для «Роснефти».

Но в нефтяной отрасли серьезную роль играют еще и накладные расходы. Особенно в случае с «Сауди Арамко» - нефтяной компании, которую сложно отделить о саудовского государства.

Как только вы примете в расчет зависимость саудовской экономики от нефти, получится, что бюджет этой страны можно свести без дефицита при цене нефти в $83,6 (таких цен мы не видели уже пять лет). В России этот показатель вдвое ниже - $42. Примерно на таком же уровне находится безубыточность американских нефтяных компаний.

Разумеется, при нынешних ценах теряют все. Тем более что, они могут пойти вниз и дальше. Самое время подумать, кто сможет дольше всех терпеть боль».

БЕГСТВО ИНВЕСТОРОВ

Первым пострадавшим от падения цен на нефть станет капитализация американских компаний, считает Дэвид Фиклинг.

«Победители и побежденные в этой войне будут определены на фондовых рынках, а не на товарных рынках. И в краткосрочной перспективе в самом уязвимом положении находятся американские производители. Инвесторы вряд ли проявят терпение к таким гигантам как Chevron и Exxon, а мелкие производители со более слабыми платежными балансами окажутся еще в худшем положении».

Саудовская Аравия же должна найти в разы больше покупателей на свою нефть, чтобы оправдать низкие цены. Но потребление в мире только снижается.

«Проблема Саудовской Аравии в том, что даже при уходе с рынка сланцевых производителей от мирного раздела рынка с Россией не останется и следа. Спрос на нефть ограничен и уже близок к своему пику.

Демпинговая стратегия Эр-Рияда сработала в 1985 году из-за никой себестоимости производства нефти. Но теперь раздутый бюджет королевства означает, что цена игры для саудитов выше, чем для других игроков», — пишет Bloomberg.

БЛИЦКРИГ НЕ УДАСТСЯ?

В результате автор подводит к выводу, что запас прочности у России может оказаться выше, чем у ее оппонентов.

«Страны, развязывающие войны, часто рассчитывают, что они продлятся всего несколько месяцев, чтобы потом обнаружить, что соперник сильнее, чем они предполагали. Если битва на нефтяном рынке затянется, Москва вряд ли будет первым игроком, который спасует», - заключает Дэвид Фиклинг.