Поможет ли Конституции русский Бог?

«Гроза двенадцатого года

Настала — кто тут нам помог?

Остервенение народа,

Барклай, зима иль Русский Бог?».

В сегодняшнем двадцатом году зима нам точно не помогла бы, а вот о Русском Боге только и кипят споры.

Либералы с истерикой реагируют на планы упомянуть Бога в Конституции, вопя о светскости государства и правах атеистов. Других, корежит от упоминания в Конституции государствообразующего народа, которому принадлежит русский язык, то есть русских. Псевдосоциологи утверждают, что спорные тезисы могут понизить явку при всенародном голосовании. Это, конечно, прямая ложь – любой спор всегда только повышает явку. Именно «русские поправки» могут вывести на участки тех, кто прежде считал бессмысленным голосовать. Тут же они видят, что вместо страны однодневки, приписанной при Ельцине, мы утверждаем фундамент, на котором строим свое будущее – тысячелетняя страна, русский народ и русский язык, переданная предками вера в Бога.

Неправда, что упоминание Бога противоречит светскости государства. Светское государство – это государство, не устанавливающее обязательную религию, не заставляющее граждан платить налоги на церковь (как то делают в таких «отсталых» странах, как Германия, Австрия, Швеция, Швейцария, Дания, Италия, Финляндия, Исландия), не перепоручающее священникам административных функций, например регистрацию браков. А государство, где шарахаются от Бога – не светское, а безбожное.

Предложенная в Конституцию формула о предках, передавших нам веру в Бога, абсолютно корректна. На всем пространстве великой России нет ни одного человека, чьи предки тысячу, пятьсот или хотя бы двести лет назад были бы атеистами. Нет таких - готов поспорить на любую сумму.

Уже двадцать лет мы поем гимн: «Хранимая Богом родная земля» – и никого это не смущает. Хотя гимн, в отличие от редко читаемой Конституции, это повседневный национальный символ, который знают наизусть почти все. Если бы народ смущало упоминание Бога, то возмущались бы гимном, а атеисты массово переписывались бы в гражданство Северной Кореи.

Не упоминать Бога в Конституции на том основании, что в стране есть те, кто в Него не верит, так же нелепо, как исключить из Конституции право частной собственности из-за того, что у нас есть отрицающие его коммунисты. Абсурд да и только.

Таким же абсурдом является отрицание государствообразующей роли русского народа. Россия воссоздавалась из принесенных ордынским игом руин именно как русское национальное государство. «Князь хочет вотчины свои – Земли Русские» - провозглашали бояре Ивана III и Василия III на переговорах с Литвой, оттяпавшей в тот момент не только Украину и Белоруссию, но и Смоленск.

Это русское национальное государство вобрало в себя много народов и языковых групп, иногда это были завоевательные походы, но чаще – мирное присоединение. И все народы России – равноправны. Но это не значит, что само наше государство возникло в результате «свободного самоопределения» народов и они могут его в любой момент распустить таким же предательским ударом, как был распущен СССР. Нет – Россию создали русские. Нас здесь 80% и мы её обкорнать и распустить никому не дадим.

Именно это раздражает пропагандистов сепаратизма. Их, вероятно, устроило бы любое другое слово, кроме «государствообразующий», потому что именно это слово кладет конец их проектам новой «Золотой Орды».

Между тем, в конституциях многих нацреспублик прописаны их титульные нации, хотя далеко не все они первые по численности в регионе. «Выражая волю многонационального народа Республики Татарстан и татарского народа», «в результате реализации права башкирской нации на самоопределение», «свидетельствуя уважение к многовековой истории чувашского народа» - это всё из действующих конституций входящих в состав России республик. Получается всем можно, а русским нельзя?

«Русский народ в России – государствообразующее ядро, и без него никому не посильно нести ответственность за сохранность государства. Судьба русского народа определит и судьбу России» – писал Александр Солженицын. Отразить в Конституции эту истину несомненно нужно.

Первая попытка получилась робкая. В формуле «русский язык как язык государствообразующего народа» пропущено название этого народа. Хотя по контексту ясно, что речь идет именно о русских, все равно впечатление, что законодатели просто постеснялись упомянуть русских открыто. Но почему?! Русские ведь не «народ Волан-де-Морт», чтобы их нельзя было называть.

Остроумцы в сети даже устроили флешмоб. «Мы государствообразующие, какой восторг!». «Есть женщины в государствообразующих селеньях». «Какой же государствообразующий не любит быстрой езды». И даже: «государствообразующая водка, ты меня сгубила».

Никого не обманешь. Сепаратисты все равно бурчат. Русские - насмешничают. Поэтому можно посоветовать законодателям в окончательной редакции написать прямо: «государственным языком Российской Федерации на всей её территории является русский язык как язык государствообразующего русского народа». И неважно, что масло масляное. В юридическом документе это лучше двусмысленности.

В эпоху, когда в мире становится гораздо меньше глобализации, а куда больше защиты своего и своих, Россия должна войти с Конституцией отражающей наши национальные ценности: веру в Бога, любовь к семье из родных мамы, папы и детей, уважение к своей тысячелетней истории и, конечно, утверждение незыблемости великого государства созданного великим русским народом.

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