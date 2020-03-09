2020-03-09T00:59:42+03:00
Политика

А вы читали поправку? По ней все народы России у нас - государствообразующие

Иногда лучше внимательней прочитать текст, предлагаемый в Основной закон, чем устраивать мегахайп на пустом месте
Дмитрий ЕРМОЛАЕВ
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Фото: Антон Новодережкин/ТАССФото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Вот устроили мегаспор вокруг государствообразующего народа.

А кто из спорящих текст поправки читал???

Не будем вспоминать тех, кто читал Конституцию лишь в момент участия в рабочей группе по внесению в неё поправок.

А просто посмотрим текст поправки:

«…государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерациии….»

А теперь главный вопрос: где в тексте поправки прописан именно РУССКИЙ народ как единственный государствообразующий?

Исходя из текста, государствообразующими народами являются все народы России, для которых русский язык является родным (или используется наравне с родным). А таковы у нас все: русские, татары, евреи, белорусы, башкиры. Просто у русских один родной язык, а вот, например, у татар два: русский и татарский. Как и у остальных народов России.

Так что все народы России у нас , судя по тексту поправки, государствообразующие. Так что давайте, прежде чем устраивать скандалы, просто почитаем , о чём спорим.

Источник - страница автора в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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