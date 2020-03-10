Москвичи спорят: Шлагбаум или открытый двор

А ведь еще несколько лет назад законной возможности ограничить въезд во двор у жильцов не было в принципе. Она появилась только в 2013 году, когда было принято постановление городского правительства № 428-ПП. Создать такой документ в мэрии решили после запуска платной парковки: нежелающие платить за стоянку водители быстро заполонили прилегающие дворы, против чего начали протестовать местные жители.

По официальным данным, на сегодня шлагбаумами оборудованы более 12% дворов. Но в эту статистику попали лишь зарегистрированные шлагбаумы. В реальности закрытых без одобрения муниципальных депутатов дворов в разы больше.

Войну с нелегалами ведут мэрия и ГИБДД. Такие устройства не попадают в единую базу и становятся миной замедленного действия для самих жильцов. В нелегально закрытые дворы не могут въехать не только чужаки, но и скорая, пожарные и другая спецтехника. Такие шлагбаумы демонтируют.

Шлагбаумные войны делят соседей на две армии: одна за, другая против, автомобилисты и пешеходы соответственно. Последним судьба парковочных мест безразлична (парковать-то нечего), и, как правило, скидываться на шлагбаум люди просто не хотят. Но ряды противников шлагбаумов неожиданно пополнили тысячи автомобилистов.

В соцсетях москвичи запустили флешмоб «Открытые дворы». Его участники призывают отказаться от шлагбаумов и дать друг другу возможность бесплатно парковаться во дворах.

Нелегальные шлагбаумы, которые устанавливают в столичных дворах, оперативно демонтируют.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Я еду на работу, но там припарковаться негде - местные жители понаставили шлагбаумы. Возле поликлиники соседние дома давно возмущаются, что машины приезжающих мешают им жить. Давайте тоже установим шлагбаум! Что выходит? Везде шлагбаумы, и всем парковаться негде. А как хорошо было раньше, - рассуждает Юлия Каблинова, активистка общественного движения «Синие ведерки».

Другие автомобилисты делятся результатами невольного эксперимента.

- В нашем дворе уже не первую неделю происходит маленькое чудо, - рассказал Дмитрий Новожилов. - Не работают (подняты) шлагбаумы. Теперь места есть всегда! И это неудивительно. Происходит круговорот машин: жильцы уезжают на работу, и на это время их места занимают сотрудники соседних офисов. Вечером они уезжают. Прекратите дискриминацию по месту жительства ваших сограждан и посмотрите на проблему шире.

Но, конечно, противников открытых дворов тоже немало.

- Долго спорили, но все-таки решили ставить, - говорит Олеся Кузнецова. - От нас до Курского вокзала всего километр. Двор превратился в ночную парковку для такси. Шлагбаум стал спасением.

В любом случае ставить или не ставить должны решить сами жильцы (см. «Вырежи и сохрани»).

Испытано на себе

Сим-Сим, откройся!

Пока идут споры, набирают популярность устройства, которым шлагбаумы нипочем. Судя по рекламе, небольшого размера пульт открывает шлагбаумы всех мировых производителей. Неужели работает? За чудом техники я отправилась на Савеловский рынок.

- Где у вас тут пультики, которые все шлагбаумы открывают? - интересуюсь у продавца.

- Еще год назад их свободно можно было купить на любом радиорынке. А потом лавочку прикрыла полиция. Приборы скупали преступники, которые открывали ворота частных домов и грабили их. Торговлю запретили. Ну как запретили? Она просто переехала в интернет, - рассказал продавец Константин.

Устройствами, которые открывают любые шлагбаумы, торгуют в сети.Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

И правда, на сайтах бесплатных объявлений - от 13 500 рублей за штуку.

- А почему так дорого? - спрашиваю у консультанта по одному из объявлений.

- Полтора года назад продавали по 5000 рублей. А потом цены поднял производитель: парковка-то в центре подорожала. Поверьте, устройство за месяц окупится. Никаких тебе платных парковок, ставь машинку во дворах!

- И что, действительно все шлагбаумы открывают?

- Приезжайте, покажем.

Устройство, открывающее любые шлагбаумы.Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

Встречу менеджер назначил у станции метро «Академическая». Бородатый мужчина, слегка за 40, явно нервничал и поначалу заподозрил, что я из полиции (знал бы он, что я журналист).

- Уберите смартфон. Я против фото и видео.

Сесть в мою машину конспиратор побоялся и предложил прогуляться по окрестным дворам. В трех из них шлагбаумы после нажатия кнопки на устройстве сразу же открылись. Я уже было полезла за кошельком, но в четвертом дворе не сработало.

- Значит, этого типа шлагбаума нет в базовых настройках. Но мы его добавим. Надо только дождаться, когда кто-то из жильцов откроет его своим пультом. Прибор поймает и запомнит радиоволну, - заверил меня продавец.

Пока ждали, бородач, кажется, забыл, что еще каких-то полчаса назад я казалась ему опером в юбке, и принялся нахваливать свой бизнес.

- В день продаю по 30 - 40 пультов. В основном курьерами доставляю. Был клиент из элитного комплекса на Софийской набережной, из «Москва-Сити» заказывали. Но в основном, конечно, простой люд. Ну и криминальные ребята берут. Тут же еще волшебная кнопочка есть - глушилка. Если ее нажать, то любой шлагбаум можно заблокировать. То есть даже хозяин оригинального пульта открыть не сможет...

Наш разговор оборвал подъехавший к непослушному шлагбауму джип. Мой собеседник пробовал перехватить его оригинальный радиосигнал, нажимая на кнопки пульта. Как только машина отъехала, он попытался открыть шлагбаум. Но опять не вышло.

- Видно, не успел, надо еще раз попробовать.

Но я ждать не стала. Может, эта штуковина и открывает шлагбаумы, но точно не все.