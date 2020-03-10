2020-03-10T12:44:23+03:00
Политика

«Готовьте эту поправку!»: в Госдуме просят досрочные выборы

Депутаты спорят — нужно ли переизбрать парламент в ближайшее время
Роман ГОЛОВАНОВ
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После отставки правительства, поправок в Конституцию все политические Нострадамусы гадают — а будут ли досрочные выборы в Госдуму?После отставки правительства, поправок в Конституцию все политические Нострадамусы гадают — а будут ли досрочные выборы в Госдуму?Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Это еще одна интрига, которую подкинул нам 2020-й год. После отставки правительства, поправок в Конституцию все политические Нострадамусы гадают — а будут ли досрочные выборы в Госдуму? И сегодня в самом парламенте на этой почве разгорелись жаркие споры.

- Конституция, за изменения в которую мы сегодня будем голосовать, если они будут приняты на всероссийском голосовании 22 апреля, дает нам большие полномочия. Очевидно, что президент предлагает увеличить роль партии, усилить роль большинства нашего населения через представительство в парламенте, в Совете Федерации. Поэтому я считаю, что было бы честным провести новые выборы, - сказал депутат Александр Карелин.

И тут же последовала реакция от спикера Госдумы Вячеслава Володина.

- Готовьте эту поправку. Когда подойдем к процедуре рассмотрения поправок, розданных в зале, эту поправку в соответствии с процедурой и нормами регламента рассмотрим, - заявил Володин.

Потом выступил вождь ЛДПР Владимир Жириновский.

- Хватит трясти страну шесть месяцев каждые шесть лет. На выборы идут парикмахеры, манекенщицы, ледорубы. У нас конституционный орган есть — Государственный совет. Собрать туда лучших людей страны — лучшие ученые, депутаты, министры, губернаторы. Они все избраны. Пусть они и решают, кто будет главой государства, - сказал он журналистам.

Жириновский предложил устроить президентские выборы по новому формату в 2024 году. Однако против досрочных выборов выступили краснознаменные коммунисты.

- Давайте сначала разберемся с обвалом экономики и коронавирусом, - посоветовал глава КПРФ Геннадий Зюганов. - Надо разобраться, а то будете с пустыми избирательными участками выборы проводить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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