2020-03-10T12:50:55+03:00
Политика

Поправку о досрочных выборах в Госдуму внесут ко второму чтению

Текст документа раздадут депутатам в зале для ознакомления
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Против досрочных выборов выступили коммунистыПротив досрочных выборов выступили коммунистыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Депутат Государственной думы Александр Карелин внесет ко второму чтению поправку в Конституцию России о досрочных выборах в нижнюю палату парламента.

По словам председателя законодательного органа Вячеслава Володина, текст документа будет заранее подготовлен и роздан всем присутствующим в зале. Об этом было сказано во вторник, 10 марта.

"Готовьте эту поправку. Когда подойдем к процедуре рассмотрения поправок, розданных в зале, эту поправку в соответствии с процедурой и нормами регламента рассмотрим", — сказал спикер Госдумы. Его выступление транслировал телеканал "Россия 24".

Стоит отметить, что перед заседанием с предложением провести досрочные парламентские выборы выступил также лидер ЛДПР Владимир Жириновский. А вот глава КПРФ Геннадий Зюганов инициативу не поддержал. Он считает, что сначала нужно разобраться с коронавирусом и проблемами в экономике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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