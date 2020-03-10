«Спасибо, что позвали меня, а не Пугачеву»: помолодевшая Лариса Долина произвела фурор на Сахалине

Лариса Долина прилетела на Сахалин, чтобы дважды выступить на фестивале «Утро Родины»: 8 марта звезда пела на церемонии открытия, а 9-ого дала сольный концерт для 3000 зрителей. Цветущий внешний вид певицы отметили все, начиная со стюардесс борта Москва - Южно-Сахалинск. «Видели Ларису Александровну? Какая же красавица, прическа роскошная», - рассказывали девушки встречающим сотрудникам аэропорта. И действительно, Долина даже в самолете была при параде - хоть сейчас на сцену. А на площадке ледового дворца, где проходил ее концерт, артистка зажигала так, что пританцовывал даже губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Долина вживую пела почти два часа, исполнив любимые хиты «Погода в доме», «Не надо слов», «Половинка» и другие.

- Знаете, у нас ведь по Москве ещё утро, голос у артистов не просыпается в это время (местное время опережает столичное на 8 часов. - Ред.). Так что я стараюсь не дать петуха, - кокетничала артистка.

А под песню «До свиданья» весь зал подпевал Долиной, достав телефоны с включенными фонариками.

- Как приятно видеть с фонариком губернатора области! - порадовалась певица, указав на высокого мужчину в первом ряду.

Между тем, сахалинский губернатор Валерий Лимаренко в этот вечер появился и на сцене, вручив Долиной роскошный букет белых роз. Артистка в долгу не осталась:

- Спасибо, что позвали в ваш замечательный город меня, а не Пугачеву и не Аллегрову, - отблагодарила звезда, ещё раз поздравив женщин с прошедшим праздником.

А самих женщин, тем временем, больше интересовал секрет преображения Ларисы Долиной. Артистка, которой в сентябре исполнится 65 и которая всю жизнь боролась с лишним весом, заметно постройнела и помолодела. Хотя, как выяснила «КП», в еде себя не ограничивала - после концерта позволяла себе ужинать овощами и морепродуктами, а домой в Москву увезла с собой банку местной красной икры.

Лариса Долина прилетела на Сахалин, чтобы дважды выступить на фестивале «Утро Родины»Фото: предоставлено организаторами

- Просто Лариса Александровна развелась, - раскрыл секрет ее стройности «Комсомолке» один из коллег певицы.

О расставании с третьим мужем Ильей Спициным, который до сих пор является продюсером Долиной, стало известно полтора года назад. Они прожили вместе 20 лет, и как писали в прессе, для Долиной уход мужа был очень болезненным. После развода певица даже прибавила в весе, но все же смогла взять себя в руки. При этом, по словам знаменитости, с диетами она давно завязала. Долиной пришлось заняться фитнесом из-за проблем с суставами.

- Мой спорт на сегодняшний день - это беговая дорожка. Она у меня стоит и дома, и на даче. Заставляю себя ходить умеренно. Бегать и очень быстро ходить не полезно для здоровья, - призналась однажды певица.