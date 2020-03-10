Политолог Алексей Чеснаков о новых выборах в Госдуму: Надо привести реальность и основной документ страны к одному

Еще одно яркое политическое событие ждет нас в 2020-м году. Депутат Александр Карелин предложил переизбрать Госдуму. Его идею, вероятно, поддержат остальные парламентарии. Для чего это нужно? kp.ru объяснил политолог Алексей Чеснаков.

1. Зачем это нужно?

Чеснаков: Это все логично. Серьезно меняется текст Конституции, меняется отношение между ветвями власти. Дума получает новые полномочия. Чего ждать? Президент на последней встрече с рабочей группой четко сказал: «Давайте, чтобы поправки вступали немедленно, сразу после принятия на общенародном голосовании». И опять в этом есть логика. Надо привести реальность и основной документ страны к одному. Если это необходимо делать, зачем тянуть несколько лет? Можно перезагрузить власть и работать по новым полномочиям.

2. Механизм переизбрания только будет выработан?

Чеснаков: К сожалению, я не видел текста конкретной поправки. Поэтому я не могу вольно трактовать. Это будет перенос сроков выборов. Или будет дано право самороспуска. Пока нет текста. Как только мы его увидим — можно будет трактовать, в каком направлении все предполагается.

Политолог Алексей Чеснаков. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

3. Сильно ли поменяется состав Госдумы?

Чеснаков: Думаю, что да. Многие решения, которые должна принимать новая Дума, будут требовать новых качеств от народных избранников. Но какая-то часть сохранится. А какая-то навсегда уйдет в историю.

4. Это будут яркие выборы?

Чеснаков: ситуация в мире такова, что любые выборы будут яркими.

ЕЩЕ МНЕНИЕ

Журналист Олег Кашин: Зачем нужны досрочные выборы в Госдуму

Кашин: В России меняется система власти, в том числе, как мы понимаем, поправки в Конституцию предусматривают другие полномочия Госдумы. Было бы странно, если бы нынешний состав просто по праву своего существования получил те полномочия, о которых не шло речи в 2016 году (когда избиралась нынешняя Госдума, - ред.). Этими людьми Госдуму укомплектовали буквально в прошлой жизни, и дарить такие подарки - больше власти, больше возможностей, - в политике вообще-то не принято (подробности)