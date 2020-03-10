2020-03-10T14:59:34+03:00
Политика

Журналист Олег Кашин: Зачем нужны досрочные выборы в Госдуму

Публицист отвечает на главные вопросы о предложении, прозвучавшем в Госдуме
Роман ГОЛОВАНОВ
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Журналист Олег Кашин. Фото ИТАР-ТАСС/ Митя АлешковскийЖурналист Олег Кашин. Фото ИТАР-ТАСС/ Митя Алешковский
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Еще одно яркое политическое событие ждет нас в 2020-м году. Депутат Александр Карелин предложил переизбрать Госдуму. Его идею, вероятно, поддержат остальные парламентарии. В эфире Радио «Комсомольская правда» журналист Олег Кашин в программе «Кашин. Голованов. Отдельная тема» предсказал досрочные выборы депутатов. «КП» задала наивные вопросы эксперту.

1. Для чего это нужно?

Кашин: В России меняется система власти, в том числе, как мы понимаем, поправки в Конституцию предусматривают другие полномочия Госдумы. Было бы странно, если бы нынешний состав просто по праву своего существования получил те полномочия, о которых не шло речи в 2016 году (когда избиралась нынешняя Госдума, - ред.). Этими людьми Госдуму укомплектовали буквально в прошлой жизни, и дарить такие подарки - больше власти, больше возможностей, - в политике вообще-то не принято. Если Госдума станет менее декоративным органом власти, то логично, что и декоративных людей в ней должно быть меньше. Те люди в Госдуме, которые рассчитывали усилиться в новых условиях, ожидаемо проиграли - если место красит человека, то человек на это место найдется, и это совсем не обязательно будет тот, кто уже выстроил планы на свое блистательное будущее.

2. Как это будет происходить? Механизм примут?

Кашин: Мы разговариваем во вторник, в обед, и можно предполагать, что к вечеру механизм уже будет объявлен. Это несложно - новое избирательное законодательство, в общем, не нужно, хватит и существующего. Хотя можно предположить, что заодно снова изменят пропорцию между мажоритарными округами и партийными списками.

3. Будут яркие выборы?

Кашин: Не такие яркие, как можно было ожидать еще месяц назад. Все новые партии - танчики, Прилепин, - не успеют раскрутиться, поэтому в лучшем случае мы увидим Прилепина-одномандатника, и кого-нибудь еще. Удобнее всего «Партии Роста», которая уже давно существует и у которой есть Шнуров - вот они, вероятно, и примут основной удар по развлечению избирателей. А так самая живая интрига - это борьба за право быть главной системной оппозиционной силой между КПРФ и ЛДПР. Поскольку Жириновский уже поддержал досрочные выборы, то шансов у него больше, чем у Зюганова, который, видимо, что-то чувствует, поэтому выступает против перемен.

В Госдуме рассмотрят поправки в Конституцию и вопрос о досрочных выборах в парламент.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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